Thời trang 24/7

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
26/03/2026 13:00 GMT+7

Có tính ứng dụng cao, 'hack' dáng hiệu quả và khả năng thích nghi linh hoạt quần culottes - ống rộng dáng lửng luôn làm chủ tủ đồ hiện đại của chị em trong mùa hè 2026.

Quần culottes với phom dáng ống rộng, độ dài lửng đặc trưng không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp chị em dễ dàng xây dựng phong cách thanh lịch, hiện đại mà không tốn nhiều công sức.

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026- Ảnh 1.

Culottes chất liệu kẻ, màu sắc cá tính, phối cùng áo len mỏng quá khổ tăng sự trẻ trung, năng động kết hợp phụ kiện nổi bật sành điệu mà vẫn giữ được nét thanh lịch cần thiết

ẢNH: ZIMMERMANN

Quần culottes: 'Cân' mọi hoàn cảnh, từ công sở thanh lịch đến đời thường linh hoạt

Điểm mạnh lớn nhất của culottes nằm ở khả năng "cân" nhiều hoàn cảnh. Trong môi trường công sở, một chiếc culottes chất liệu đứng dáng, kết hợp cùng áo sơ mi, blazer cách điệu hoặc áo kiểu cá tính, đủ để tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc. Khi cần tăng thêm điểm nhấn, chỉ cần thêm một vài món phụ kiện hoặc sử dụng tông màu đối lập là tổng thể lập tức trở nên thời thượng hơn.

Ở khía cạnh đời thường, culottes lại phát huy tối đa sự linh hoạt. Một chiếc quần màu trung tính như đen, be hay trắng ngà khi đi cùng blazer cách điệu hay áo kiểu quá khổ sẽ tạo nên bản phối phù hợp cho những ngày di chuyển nhiều. 

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026- Ảnh 2.
Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026- Ảnh 3.

Các kiểu dép kẹp, xăng đan chiến binh hay giày đế mỏng đều là những phụ kiện phù hợp, giúp hoàn thiện tổng thể trang phục theo hướng tối giản, hiện đại mà vẫn giữ được sự thoải mái và tính ứng dụng cao

ẢNH: COS

Không chỉ dừng lại ở tính ứng dụng, culottes còn ghi điểm nhờ khả năng tôn dáng. Phom ống rộng giúp che khuyết điểm phần hông và đùi, trong khi độ dài lửng lại tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân nếu được kết hợp cùng giày cao gót hoặc giày mũi nhọn. Với những người theo đuổi phong cách tối giản, culottes gần như là "chìa khóa" để xây dựng tủ đồ capsule - nơi mọi món đồ đều có thể phối chéo với nhau một cách dễ dàng.

Bí quyết phối đồ chuẩn gu và tôn dáng

Một trong những công thức được ưa chuộng hiện nay là culottes đi cùng áo sơ mi công sở. Sự tương phản giữa phom rộng và cấu trúc mềm mại mang đến cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế. 

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phụ kiện như túi xách phom cứng, thắt lưng bản nhỏ hay kính mắt tối giản cũng góp phần hoàn thiện diện mạo, giúp tổng thể trở nên có chiều sâu hơn.

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026- Ảnh 4.
Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026- Ảnh 5.

Những biến tấu culottes vẫn đảm bảo độ dài thanh gọn trên mắt cá chân lại đặc biệt phù hợp môi trường công sở, mang đến vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu mà vẫn giữ được nét thanh lịch và chuyên nghiệp

ẢNH: IVY MODA

Theo các chuyên gia thời trang, khi lựa chọn culottes vải denim phối cùng áo thun basic, áo ba lỗ hoặc tank top..., yếu tố quan trọng nhất vẫn là tỷ lệ. Nên ưu tiên các kiểu quần tôn vòng eo, kết hợp áo dáng gọn nhằm tạo sự cân đối. Đồng thời, lựa chọn bảng màu đơn sắc hoặc trung tính sẽ giúp tổng thể trẻ trung, hài hòa và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026- Ảnh 6.

Quần lửng jeans mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động với phom dáng thoải mái, dễ ứng dụng. Khi kết hợp cùng áo thun hoặc tank top basic, chiếc quần này tạo nên tổng thể hiện đại, gọn gàng, phù hợp cả dạo phố lẫn những ngày cần sự linh hoạt

ẢNH: EDITORIALIST

 

Quần culottes quần ống rộng Quần lửng kiểu quần phong cách thanh lịch

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Đầm pastel: Gợi ý diện đẹp giúp nàng tôn da, ghi điểm với vẻ dịu dàng

Đầm pastel: Gợi ý diện đẹp giúp nàng tôn da, ghi điểm với vẻ dịu dàng

Chọn trang phục họa tiết kẻ: Ít mà chất, đơn giản nhưng nổi bật

Chọn trang phục họa tiết kẻ: Ít mà chất, đơn giản nhưng nổi bật

Chân váy tennis giao thoa giữa năng động và quyến rũ

Chân váy tennis giao thoa giữa năng động và quyến rũ

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn

