Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt

Áo sơ mi, quần jeans và blazer là những món đồ cần thiết và không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ của phần đông tín đồ thời trang. Không chỉ làm nên các bản phối casual cho văn phòng, phong cách đường phố mà các bản phối kết hợp từ bộ ba này còn đường hoàng bước vào các sự kiện, lễ hội, buổi tiệc...
Đẹp, chất khi diện các bản phối từ quần jeans, sơ mi và áo khoác blazer
Bản phối vượt thời gian gọi tên sự kết hợp của quần jeans xanh chàm và áo khoác blazer màu đen/xanh đen dáng cổ điển. Sự kết hợp của cặp đôi kinh điển này được áp dụng ở mọi phong cách và nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nàng có thể phối thêm áo sơ mi hoặc áo mỏng nhẹ phía trong blazer để tăng chiều sâu thị giác cho bản phối.
Công thức phối đồ cùng blazer và quần denim có thể được cách tân qua việc làm mới phom dáng của từng món - từ cách chọn trang phục mang họa tiết, dáng rộng oversized, kiểu cạp cao hay cạp trễ, quần ống suông, skinny hay ống rộng thùng thình...
Một số nét đặc trưng của mùa lạnh ảnh hưởng đến các bản phối từ bộ ba này bao gồm chất liệu và màu sắc. Thay vì blazer đứng phom chất liệu thoáng nhẹ thông thường, mùa lạnh dành ưu tiên cho chất vải có thể giữ nhiệt tốt hơn như dạ, len, tweed, nhung..., gam màu nghiêng nhiều về tông trầm ấm.
Vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu và chuyên nghiệp từ cặp đôi sơ mi và blazer là không thể phủ nhận. Nàng có thể theo đuổi phong cách unisex với sơ mi trắng thắt cà vạt hoặc chọn cách mặc nhẹ nhàng hơn với sơ mi kẻ và áo khoác blazer ngoại cỡ
ẢNH: KATE BARTLETT, A TOUS