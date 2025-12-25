  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/12/2025 14:00 GMT+7

Sự kết hợp của bộ ba thời trang cơ bản gồm quần jeans, blazer và sơ mi luôn có thể mang đến sự ngạc nhiên đầy thú vị. Dù yêu thích xu hướng thời trang mới nhất nhưng nhiều quý cô vẫn dành vị trí ưu ái cho các bản phối cổ điển, đa năng và giàu tính ứng biến.

Áo sơ mi, quần jeansblazer là những món đồ cần thiết và không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ của phần đông tín đồ thời trang. Không chỉ làm nên các bản phối casual cho văn phòng, phong cách đường phố mà các bản phối kết hợp từ bộ ba này còn đường hoàng bước vào các sự kiện, lễ hội, buổi tiệc...

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 1.

Bản phối cổ điển nhưng không bao giờ lỗi mốt gọi tên blazer đen và quần jeans xanh. Các chi tiết cúc mạ vàng, trang sức màu gold, áo mềm cổ dựng cao bổ sung sự ấm áp và nổi bật cho tổng thể

ẢNH: CEVONNI

Đẹp, chất khi diện các bản phối từ quần jeans, sơ mi và áo khoác blazer

Bản phối vượt thời gian gọi tên sự kết hợp của quần jeans xanh chàm và áo khoác blazer màu đen/xanh đen dáng cổ điển. Sự kết hợp của cặp đôi kinh điển này được áp dụng ở mọi phong cách và nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nàng có thể phối thêm áo sơ mi hoặc áo mỏng nhẹ phía trong blazer để tăng chiều sâu thị giác cho bản phối.

Công thức phối đồ cùng blazer và quần denim có thể được cách tân qua việc làm mới phom dáng của từng món - từ cách chọn trang phục mang họa tiết, dáng rộng oversized, kiểu cạp cao hay cạp trễ, quần ống suông, skinny hay ống rộng thùng thình...

Một số nét đặc trưng của mùa lạnh ảnh hưởng đến các bản phối từ bộ ba này bao gồm chất liệu và màu sắc. Thay vì blazer đứng phom chất liệu thoáng nhẹ thông thường, mùa lạnh dành ưu tiên cho chất vải có thể giữ nhiệt tốt hơn như dạ, len, tweed, nhung..., gam màu nghiêng nhiều về tông trầm ấm.

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 2.

Áo khoác crop và quần denim ống suông mang lại hiệu ứng thanh thoát và tôn dáng tốt. Gam nâu đất của áo dạ tone sur tone với giày da, túi da lộn và điểm nhấn được đặt ở chiếc mũ beret họa tiết da báo

ẢNH: REINA

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 3.

Làm mới cho bản phối bằng blazer họa tiết kẻ ca rô, áo phông trắng và một đôi giày cao gót mũi nhọn điệu đà

ẢNH: CEVONNI

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 4.

Quần jeans ống loe, sơ mi và blazer oversized làm nên diện mạo chỉn chu, lịch sự nhưng vô cùng phóng khoáng và tràn đầy sự tự do

ẢNH: REINA

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 5.

Những đôi giày bốt đế chunky làm tăng vẻ cá tính cho các bản phối mặc jeans và blazer. Sơ mi trơn có thể được thay thế bằng sơ mi ren, sơ mi bèo nhún tay loe cổ bèo... để tăng thêm chi tiết nữ tính cho bản phối

ẢNH: PATTY

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 6.

Blazer vải nhung xanh đẹp phát sáng khi phối cùng áo phông trắng và quần denim. Bản phối này hoàn hảo cho nhiều dịp - từ các buổi dạo phố, hội họp đến dự sự kiện...

ẢNH: SONIA ALVAREZ

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 7.

Sắc đỏ thắm nổi bật trở thành cầu nối cho cặp đôi denim xanh đen và áo khoác dạ đen. Trong nhiều trường hợp, sơ mi trắng sẽ được xếp layer bên dưới áo len hoặc loại bỏ hoàn toàn

ẢNH: LANI NICHOLAS

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 8.
Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt- Ảnh 9.

Vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu và chuyên nghiệp từ cặp đôi sơ mi và blazer là không thể phủ nhận. Nàng có thể theo đuổi phong cách unisex với sơ mi trắng thắt cà vạt hoặc chọn cách mặc nhẹ nhàng hơn với sơ mi kẻ và áo khoác blazer ngoại cỡ

ẢNH: KATE BARTLETT, A TOUS

