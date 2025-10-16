Quần ống rộng bồng bềnh đang 'thống trị' đường phố

Điểm mạnh của chiếc quần ống rộng kiểu dáng bồng bềnh và ống túm trong mùa thu 2025 nằm ở tính thực dụng, dễ dàng kết hợp với phong cách thường ngày và những cách phối đồ tinh tế hơn, nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ đương đại. Và với những ai đang thắc mắc làm thế nào để mặc quần ống rộng bóng bay, câu trả lời nằm ở các fashionista trong phong cách thời trang đường phố tại những tuần lễ thời trang vừa diễn ra.
Quần ống rộng bóng bay đang lên ngôi
Chúng xuất hiện với tông màu trung tính hoặc tối, từ xanh quân đội đến xanh thẫm, kết hợp với những món đồ có cấu trúc tương tự như áo khoác dáng hộp hoặc áo len lấy cảm hứng từ vùng Tyrol. Phong cách này tạo nên điểm nhấn ngay cả trong trang phục thường ngày, dễ dàng kết hợp với cả giày ba lê tối giản và giày cao gót cổ điển, lựa chọn phổ biến nhất của các cô nàng It girl.
Quần ống rộng bồng bềnh làm say đắm các nhiếp ảnh gia
Trong khi đó, quần làm từ vải denim hoặc vải dày dặn được kết hợp với áo khoác lửng hoặc áo khoác blazer mềm mại. Phong cách lý tưởng tập trung vào sự tương phản về độ phồng: mặc ngoài, kết hợp với các trang phục ôm sát, thẳng hoặc rộng rãi, cắt ngắn. Mặc trong, kết hợp với giày thon gọn, từ giày slingback đến giày cao gót; hoặc đối với những người thích kiểu dáng thẳng, hãy chọn giày ba lê mũi nhọn tạo một phong cách linh hoạt và tinh tế, sẵn sàng cho mọi sự kiện bất ngờ.