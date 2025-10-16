Quần ống rộng bồng bềnh đang 'thống trị' đường phố

Điểm mạnh của chiếc quần ống rộng kiểu dáng bồng bềnh và ống túm trong mùa thu 2025 nằm ở tính thực dụng, dễ dàng kết hợp với phong cách thường ngày và những cách phối đồ tinh tế hơn, nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ đương đại. Và với những ai đang thắc mắc làm thế nào để mặc quần ống rộng bóng bay, câu trả lời nằm ở các fashionista trong phong cách thời trang đường phố tại những tuần lễ thời trang vừa diễn ra.

Quần ống rộng bóng bay đang lên ngôi

Quần ống rộng bóng bay màu xanh ô liu kết hợp với áo khoác len Tyrol, giày cao gót cổ cao màu đen, hoa tai vàng và túi xách mini kín đáo trên đường phố Milan ẢNH: @MILANFASHIOWEEK

Từ quần tây đến quần jeans kiểu dáng ống rộng đang được coi là xu hướng của mùa thu 2025 ẢNH: @ITISCARINE

Quần ống rộng bóng bay là một đặc điểm nổi bật của phong cách đường phố Milan: cạp cao, ống rộng và hơi nhún ở gấu quần, tạo nên một kiểu dáng phóng khoáng, đầy đặn ẢNH: @YUYUZHANGZOU

Chúng xuất hiện với tông màu trung tính hoặc tối, từ xanh quân đội đến xanh thẫm, kết hợp với những món đồ có cấu trúc tương tự như áo khoác dáng hộp hoặc áo len lấy cảm hứng từ vùng Tyrol. Phong cách này tạo nên điểm nhấn ngay cả trong trang phục thường ngày, dễ dàng kết hợp với cả giày ba lê tối giản và giày cao gót cổ điển, lựa chọn phổ biến nhất của các cô nàng It girl.

Quần ống rộng bồng bềnh làm say đắm các nhiếp ảnh gia

Áo khoác da lộn màu sô cô la và quần nylon được nâng tầm bằng giày cao gót sắc sảo: vừa hiện đại vừa sang trọng ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Những phiên bản làm từ vải kỹ thuật, hoàn hảo cho những ngày mưa, kết hợp hoàn hảo với những chiếc áo khoác thoải mái hơn như áo khoác bomber và áo khoác varsity ẢNH: @THECAROLINELIN

Kiểu dáng rộng rãi và phom dáng thoải mái, quần ống rộng bồng bềnh thống trị tuần lễ thời trang New York và Milan ẢNH: @MICHALINAMURAWSKA

Trong Tuần lễ thời trang Milan xuân hè 2026, quần ống rộng bồng bềnh đã làm say đắm các nhiếp ảnh gia với những bộ cánh tinh tế ẢNH: @ARPINETOVMASYAN

Trong khi đó, quần làm từ vải denim hoặc vải dày dặn được kết hợp với áo khoác lửng hoặc áo khoác blazer mềm mại. Phong cách lý tưởng tập trung vào sự tương phản về độ phồng: mặc ngoài, kết hợp với các trang phục ôm sát, thẳng hoặc rộng rãi, cắt ngắn. Mặc trong, kết hợp với giày thon gọn, từ giày slingback đến giày cao gót; hoặc đối với những người thích kiểu dáng thẳng, hãy chọn giày ba lê mũi nhọn tạo một phong cách linh hoạt và tinh tế, sẵn sàng cho mọi sự kiện bất ngờ.