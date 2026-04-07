Quần shorts denim cho chuyến du lịch mùa hè: Gọn nhẹ mà vẫn nổi bật

Trương Ngọc Anh
07/04/2026 14:00 GMT+7

Quần shorts denim là món đồ không thể thiếu cho chuyến du lịch mùa hè, vừa gọn nhẹ, thoải mái lại giúp nàng luôn nổi bật và cuốn hút.

Quần shorts denim luôn giữ vững vị trí "át chủ bài" trong vali mùa hè khi nàng bắt đầu những chuyến đi đầy hứng khởi. Không chỉ gọn nhẹ, dễ mang theo, chiếc quần này còn giúp nàng duy trì phong thái năng động và cuốn hút trong mọi hoàn cảnh. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, quần shorts denim dễ dàng thích nghi từ dạo phố, khám phá địa điểm mới cho đến những buổi thư giãn bên bờ biển, mang lại sự tiện lợi mà vẫn đảm bảo tính thời trang.

Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 1.
Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 2.

Khởi đầu bằng sự tối giản đầy tinh tế, quần shorts denim tông xanh đậm mang đến cho nàng vẻ ngoài gọn gàng nhưng không hề nhàm chán

ẢNH: @URASSAYAS

Phom dáng ống đứng với độ rộng vừa phải tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển, trong khi chiều dài ngang đùi giúp tổng thể cân đối và tôn dáng hiệu quả. Khi kết hợp cùng áo sát nách tông xanh ô liu, bảng màu trở nên hài hòa theo hướng trầm ấm, tạo cảm giác dễ chịu dưới nắng hè. Sự xuất hiện của túi tote canvas góp phần hoàn thiện phong cách phóng khoáng, phù hợp cho những hành trình cần sự linh hoạt.

Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 3.

Mang hơi thở streetwear hiện đại, kiểu quần shorts denim dáng jorts lại mở ra một hướng đi cá tính hơn cho nàng

ẢNH: @ANDA_ANUNTA

Thiết kế ống rộng với độ dài ngang hoặc qua gối giúp che khuyết điểm tốt, đồng thời tạo nên diện mạo khỏe khoắn và thoải mái. Khi layer cùng áo thun trắng và sơ mi ca rô khoác ngoài, bản phối trở nên sinh động hơn nhờ sự phối hợp nhiều lớp. Giày thể thao kết hợp tất cao cổ giúp cân bằng tổng thể, khiến bản phối không bị nặng nề mà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung.

Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 4.
Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 5.

Không cần quá cầu kỳ, nàng vẫn có thể nổi bật nhờ thiết kế quần shorts denim dáng A cạp cao mang hiệu ứng "hack dáng" rõ rệt

ẢNH: @PERTHKVSR

Đường cắt gọn gàng giúp đôi chân trông dài hơn, trong khi sắc denim wash nhẹ tạo chiều sâu thị giác. Khi phối cùng áo baby tee, tổng thể trở nên cân đối và gọn gàng, tôn lên vòng eo một cách tự nhiên. Điểm nhấn bốt cổ cao mang lại sự phá cách thú vị, giúp tổng thể trở nên cá tính hơn mà vẫn giữ được nét thời thượng.

Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 6.
Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 7.

Một chút biến tấu phá cách đến từ quần shorts denim dáng cargo giúp nàng làm mới phong cách quen thuộc

ẢNH: @PAHNTHITTA

Thiết kế túi hộp hai bên tạo điểm nhấn mạnh mẽ, đồng thời tăng tính ứng dụng khi di chuyển nhiều. Khi kết hợp theo công thức denim on denim cùng áo khoác jean, tổng thể trở nên đồng nhất và mang hơi hướng hiện đại. Phối thêm áo hai dây hoặc crop top giúp nàng cân bằng giữa sự khỏe khoắn và nét gợi cảm, mang lại diện mạo vừa năng động vừa cuốn hút.

Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 8.

Gợi mở tinh thần phóng khoáng của những chuyến đi, bản phối mang hơi hướng du mục pha nét cao bồi hiện đại giúp nàng trở nên nổi bật theo cách rất riêng

ẢNH: @TONTAWAN

Quần shorts denim cạp cao kết hợp chi tiết patchwork da lộn tạo điểm nhấn độc đáo, đồng thời liên kết hài hòa với áo khoác oversized bên trên. Sự hòa trộn giữa sắc xanh denim và gam nâu trầm mang đến tổng thể đậm chất vintage nhưng vẫn hợp xu hướng. Túi tua rua chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước chân càng làm tăng thêm sức hút cho bản phối.

Quần shorts denim cho mùa hè 2026: Gọn nhẹ và nổi bật cho chuyến du lịch - Ảnh 9.

Trong những ngày cần sự thoải mái tối đa, nàng có thể ưu tiên quần shorts denim với thiết kế đơn giản nhưng giàu tính ứng dụng

ẢNH: @AMANDA.OBDAM

Kiểu dáng ngắn, cạp cao giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác đôi chân dài hơn, trong khi chi tiết gấu cắt thô mang lại nét bụi bặm đầy cá tính. Khi phối cùng bralette và khoác ngoài bằng sơ mi mỏng, tổng thể trở nên hài hòa giữa gợi cảm và kín đáo. 

Nhờ việc dễ kết hợp và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, quần shorts denim trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi hành trình mùa hè. Khi biết cách tận dụng ưu điểm của từng kiểu dáng và chất liệu, nàng hoàn toàn có thể tạo nên những bản phối ấn tượng, vừa thoải mái vừa thể hiện rõ dấu ấn cá nhân.

'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Ngày hè rực nắng không thể thiếu mũ lưỡi trai thời thượng

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Diện chân váy xếp ly để nàng luôn cuốn hút mỗi ngày

Mặc đẹp suốt hè từ bản phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Váy chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp

