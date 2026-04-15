Thời trang 24/7

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố

Tiffany Trần
15/04/2026 14:00 GMT+7

Quần yếm là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, chỉ cần kết hợp đơn giản cũng đủ tạo nên vẻ ngoài nổi bật và đầy cá tính.

Giữa vô vàn xu hướng thời trang thay đổi liên tục, quần yếm vẫn luôn giữ được sức hút nhờ vẻ ngoài trẻ trung và đầy cá tính.

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 1.

Để làm nổi bật phom dáng đặc trưng của quần yếm, việc kết hợp cùng một chiếc áo tông màu tối trung tính, dáng vừa vặn là lựa chọn vừa an toàn vừa tinh tế. Chiếc quần yếm màu kem dáng cargo khi phối cùng áo blouse kẻ ca rô tông nâu mang đến sự hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Phần áo với chi tiết tay bồng nhẹ tạo cảm giác nữ tính, trong khi phom yếm đứng dáng lại giữ được sự năng động

ẢNH: @ HHUYENTH

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 2.

Một bản phối mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đủ “chất” để gây ấn tượng. Áo thun đen basic làm nền, kết hợp cùng quần yếm kẻ sọc dáng suông tạo nên vẻ ngoài gọn gàng mà không cần quá nhiều chi tiết. Kết hợp với phụ kiện là túi xách trắng và giày loafer đen mang lại hơi hướng vintage

ẢNH: @ BEAVER_NE

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 3.

Quần yếm denim xanh nhạt nổi bật với thiết kế túi trước ngực trẻ trung, mang đậm tinh thần. Bên trong là áo bra trắng dáng ôm, chất liệu mềm nhẹ, đóng vai trò làm nền giúp tổng thể trở nên hài hòa và gọn gàng hơn

ẢNH: @_TRINHHAVI_

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 4.

Quần yếm denim dáng rộng mang đến vẻ ngoài năng động với phom suông thoải mái và gấu xắn nhẹ cá tính. Kết hợp cùng áo blouse trắng tay phồng bèo nhún tạo điểm cân bằng nữ tính, phù hợp cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng

ẢNH: @ CDQTIT

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 5.

Bản phối cơ bản giữa quần yếm kẻ sọc và áo thun trắng mang đến vẻ ngoài trẻ trung nhưng không hề đơn điệu. Nền trang phục tối giản giúp làm nổi bật chiếc giày sắc vàng, điểm nhấn đắt giá tạo nên nét phá cách nhưng vẫn dễ ứng dụng

ẢNH: BUDDIES CLUB

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 6.

Nếu muốn tạo ra sự phóng khoáng cho trang phục thì quần yếm kết hợp với tank top là sự lựa chọn hoàn hảo. Chiếc quần yếm dáng rộng với họa tiết kẻ sọc đen trắng không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn kéo dài đôi chân, chiếc áo tank top trắng bên trong tạo nên vẻ ngoài năng động

ẢNH: LÀMINAPPARE

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 7.

Chiếc quần yếm vàng mù tạt dáng suông rộng thoải mái cùng chi tiết gấu xắn lộ họa tiết ca rô tinh tế, kết hợp ăn ý cùng áo thun dài màu nâu đậm, điểm xuyết chi tiết cut out hình hoa nhỏ nhắn trước ngực, tạo nên một bản phối hài hòa

ẢNH: BUDDIES CLUB

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố - Ảnh 8.

Không chỉ xuất hiện trong các trang phục năng động hay ngọt ngào, yếm quần còn là trang phục đầy phá cách khi được thiết kế với phom dáng quần tây ống rộng thời thượng. Sắc nâu trầm ấm phối cùng áo thun cổ lọ trắng tinh khôi tạo nên sự tương phản tối giản. Những đường xếp ly tinh tế ở phần hông kết hợp cùng dây yếm mảnh giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân

ẢNH: LÀMINAPPAREL

 

Quần yếm Tối giản trang phục đường phố quần yếm jeans quần yếm ống rộng

