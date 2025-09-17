  • An Giang
Thời trang 24/7

Quên chiếc váy đen nhỏ bé đi, váy đỏ sẽ tỏa sáng mùa thu 2025

Tiffany Trần
Tiffany Trần
17/09/2025 20:00 GMT+7

Một sự thay thế quyến rũ không kém cho màu đen cổ điển, chiếc váy đỏ tái hiện sự đa năng bất ngờ, lấn át những kiểu dáng đen cổ điển hơn.

Váy đỏ và bốt, bản phối sành điệu nhất mùa này

'Quên' chiếc váy đen nhỏ bé đi, váy đỏ sẽ tỏa sáng mùa thu 2025 - Ảnh 1.

Bốt cao đến đầu gối sẽ cân bằng vẻ ngoài, mang đến nét tinh tế cho bản phối với váy ngắn

ẢNH: @CPHFW

Bốt cao cổ, lý tưởng nhất là chạm đến đầu gối, chính là điểm nhấn nổi bật và hoàn hảo khi song hành cùng váy đỏ. Chất liệu da trơn mượt hay da lộn mềm mại không chỉ tôn vóc dáng mà còn khắc họa vẻ quyến rũ đầy táo bạo. Dù xuất hiện trong một buổi cocktail ngoài trời hay một cuộc hẹn tối thân mật, hay đơn giản chỉ là buổi dạo phố cuối tuần, sự đối thoại giữa nét mạnh mẽ và nữ tính vẫn tạo nên sức hút khó cưỡng - một dấu ấn phong cách không bao giờ lỗi nhịp, ngay cả giữa tiết trời mùa thu.

Váy đỏ với những đôi giày cùng tông, vừa gợi cảm vừa thanh lịch

'Quên' chiếc váy đen nhỏ bé đi, váy đỏ sẽ tỏa sáng mùa thu 2025 - Ảnh 2.

Một sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp gợi cảm, đáng để thử ít nhất một lần

ẢNH: @FERRAGAMO

'Quên' chiếc váy đen nhỏ bé đi, váy đỏ sẽ tỏa sáng mùa thu 2025 - Ảnh 3.

Mặc dù mùa này có vô vàn phong cách thử nghiệm đầy ấn tượng, nhưng vẫn có một sự kết hợp không bao giờ lỗi mốt: một chiếc váy đỏ dài và giày cao gót cùng tông

ẢNH: @KOTON

Từng được mặc định dành riêng cho mùa lễ hội hay những dịp đặc biệt, chiếc váy đỏ nay đã vượt ra khỏi khuôn khổ. Dù là dáng dài, ngắn hay ôm sát, sắc đỏ ấy chứng minh sự linh hoạt tuyệt đối, trở thành người bạn đồng hành đắc lực ngay cả trong cuộc sống thường ngày.

Kết hợp với áo khoác da

'Quên' chiếc váy đen nhỏ bé đi, váy đỏ sẽ tỏa sáng mùa thu 2025 - Ảnh 4.

Chiếc áo khoác da, món đồ thời trang mùa thu tinh túy, chưa bao giờ làm bạn thất vọng, ngay cả khi kết hợp với váy maxi đỏ

ẢNH: @EVIE LUKASSEN

Điểm xuyết thêm nét giản dị là chiếc áo khoác da huyền thoại, một lần nữa khẳng định bản chất biến hóa đa dạng của nó. Trang sức nổi bật và giày bệt hoàn thiện phong cách thường ngày.

Váy đỏ mùa thu 2025 kết hợp với áo blazer oversized

'Quên' chiếc váy đen nhỏ bé đi, váy đỏ sẽ tỏa sáng mùa thu 2025 - Ảnh 5.

Ngay cả chiếc váy đỏ thanh lịch nhất cũng trông bớt nhàm chán hơn khi được kết hợp với áo khoác ngoài phù hợp

ẢNH: @INSTA.MK_ AND BALKANSKABISERA

Áo blazer oversized, với độ phồng mềm mại, thoải mái, sẽ làm dịu đi phong cách buổi tối và biến nó thành một món đồ phù hợp cho cả ban ngày.


