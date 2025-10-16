Ra mắt Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM

Hơn 300 doanh nhân, nhà thiết kế, thương hiệu thời trang và các đơn vị hoạt động trong ngành tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tham dự chương trình Ngày hội Doanh nhân Dệt may thời trang TP. HCM 2025 vừa tổ chức nhân ngày Doanh nhân VN.

Nghi thức đổi tên Hội Dệt may thêu đan TP.HCM thành Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM ẢNH: BTC

Sự kiện gồm nhiều hoạt động thiết thực như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, nguyên phụ liệu, công nghệ, giải pháp sản xuất xanh và mô hình hợp tác giữa các doanh nghiệp trong chuỗi dệt, nhuộm, may và thời trang; Đại hội đại biểu Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM (AGTEK) nhiệm kỳ 1 (2025 - 2030); trình diễn các bộ sưu tập của Faslink, Tbond, V-Sixtyfour chủ đề Khoảnh khắc tỏa sáng thời trang Việt và đấu giá thời trang để gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Trình diễn bộ sưu tập của Faslink ẢNH: BTC

Bộ sưu tập của V-Sixtyfour ẢNH: BTC

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM và dàn người mẫu tại chương trình ẢNH: BTC

AGTEK tiền thân là Hội Dệt may thêu đan TP.HCM là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập năm 1993. Trải qua hơn 30 năm thành lập và phát triển, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành khi trung thành với sứ mệnh củng cố nguồn lực và tiềm năng của ngành dệt may VN nhằm tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường quốc tế và phát triển thị trường nội địa.

Việc đổi tên lần này nhằm tạo nên một diễn đàn kết nối mạnh mẽ cộng đồng người làm thời trang VN, hướng tới mục tiêu kiến tạo chuỗi giá trị bền vững cho ngành dệt, nhuộm, may và thời trang trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.