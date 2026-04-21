Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Nếu phải đi tìm chiếc váy họa tiết đẹp nhất cho mùa hè, nàng sẽ khó lòng chọn được chỉ một đáp án. Bức tranh họa tiết trên váy áo vô cùng đa dạng, phản ánh sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên và muôn hoa qua những sự kết hợp thú vị cùng chất liệu.
Họa tiết hoa nhí 'phủ sóng' xu hướng hè
Họa tiết hoa nhí mang đến lát cắt thú vị của "thế giới váy hoa". Các gam màu tươi sáng như xanh dương, cam pastel, hồng đào, cam cà rốt... làm nền tảng để muôn hoa "bung nở" rực rỡ.
Váy hoa nhí giúp người mặc ghi điểm thanh thoát, nhẹ nhàng hơn nhờ hiệu ứng thị giác của nghệ thuật đồ họa và kỹ thuật may mặc cao cấp.
Váy chấm bi - họa tiết retro trở lại trong diện mạo mới
Họa tiết chấm bi trở lại trong mùa hè 2026 qua các chấm tròn nhỏ li ti trên những nền vải màu đỏ, xanh nhạt, hồng pastel... nên mang vẻ đẹp mới lạ và hiện đại. Bên cạnh đó các chấm tròn còn được kết hợp cùng các họa tiết khác để tạo nên bức tranh đa sắc trên mỗi bộ váy mùa hè.
Mùa hè là mùa của những chuyến dong buồm ra khơi, đi dạo trên bãi cát dưới hàng dừa xanh rì... từ đó hình ảnh của các loại vỏ ốc, sinh vật biển cũng trở thành cảm hứng cho trang phục
ẢNH: SPEARL, FIONA
Váy họa tiết trừu tượng, họa tiết cảm hứng từ đại dương
Ngoài váy họa tiết hoa nhí, váy chấm bi, váy áo in họa tiết trừu tượng, họa tiết kẻ sọc hay những bản vẽ lấy cảm hứng từ biển khơi cũng góp phần làm cho tủ đồ mùa hè thêm rực rỡ, đa sắc.