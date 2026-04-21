  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Kim Ngọc
21/04/2026 10:00 GMT+7

Váy họa tiết hoa nhí, váy chấm bi, váy họa tiết trừu tượng... không ngừng đổi mới để người mặc thay đổi phong cách, khoe vẻ rạng rỡ xinh tươi dưới nắng hè.

Nếu phải đi tìm chiếc váy họa tiết đẹp nhất cho mùa hè, nàng sẽ khó lòng chọn được chỉ một đáp án. Bức tranh họa tiết trên váy áo vô cùng đa dạng, phản ánh sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên và muôn hoa qua những sự kết hợp thú vị cùng chất liệu.

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 1.

Váy voan hoa nhí tông màu xanh dương in những cành hoa trắng nhỏ nhắn xinh xắn. Thiết kế mềm nhẹ nhờ chất vải và sự kết hợp hài hòa của bản vẽ, chi tiết tay áo được lược bỏ tạo nên sự thoáng mát, thu hút ánh nhìn vào phần cổ áo tròn viền bèo chỉn chu

ẢNH: NEM FASHION

Họa tiết hoa nhí 'phủ sóng' xu hướng hè

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 2.

Nàng tỏa sáng rạng ngời qua những gam màu tươi sáng trên các thiết kế váy hoa trong mùa hè 2026

ẢNH: NEM FASHION

Họa tiết hoa nhí mang đến lát cắt thú vị của "thế giới váy hoa". Các gam màu tươi sáng như xanh dương, cam pastel, hồng đào, cam cà rốt... làm nền tảng để muôn hoa "bung nở" rực rỡ.

Váy hoa nhí giúp người mặc ghi điểm thanh thoát, nhẹ nhàng hơn nhờ hiệu ứng thị giác của nghệ thuật đồ họa và kỹ thuật may mặc cao cấp.

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 3.

Phối chân váy và áo crop có chi tiết buộc vạt áo thành nơ mang lại khoảng trống cut out thú vị cho bản phối. Các chất vải in hoa nên được ưu tiên trong mùa nắng bao gồm vải tơ, linen, vải cotton tự nhiên... vì chúng thông thoáng, giúp ráo mồ hôi nhanh và không gây cảm giác nóng, bí

ẢNH: EVA DE EVA

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 4.

Đầm chấm bi nhỏ tông màu xanh dương mát rượi. Chất vải tơ nhăn mềm nhẹ giúp kết nối phom dáng áo sơ mi ngắn tay phối vạt buộc cùng phần tùng váy xếp tầng bồng bềnh giàu nét nữ tính

ẢNH: PANTIO

Váy chấm bi - họa tiết retro trở lại trong diện mạo mới

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 5.

Sắc thái mới của các họa tiết quen thuộc được tạo thành từ những phép cộng tinh tế và giàu tính sáng tạo

ẢNH: OYSTER

Họa tiết chấm bi trở lại trong mùa hè 2026 qua các chấm tròn nhỏ li ti trên những nền vải màu đỏ, xanh nhạt, hồng pastel... nên mang vẻ đẹp mới lạ và hiện đại. Bên cạnh đó các chấm tròn còn được kết hợp cùng các họa tiết khác để tạo nên bức tranh đa sắc trên mỗi bộ váy mùa hè.

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 6.

Họa tiết kích thước nhỏ dày đặc trên nền vải kết hợp cùng các đường viền ren và đăng ten, giúp mỗi chiếc váy đều trở nên đặc sắc và ấn tượng hơn

ẢNH: OYSTER

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 7.
Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 8.

Mùa hè là mùa của những chuyến dong buồm ra khơi, đi dạo trên bãi cát dưới hàng dừa xanh rì... từ đó hình ảnh của các loại vỏ ốc, sinh vật biển cũng trở thành cảm hứng cho trang phục

ẢNH: SPEARL, FIONA

Váy họa tiết trừu tượng, họa tiết cảm hứng từ đại dương

Váy họa tiết đẹp cho mùa hè 2026: Thời trang Rạng rỡ dưới nắng - Ảnh 9.

Những nét vẽ cùng các vệt màu loang nhẹ xếp chồng tạo nên sự hòa nhịp cho bản phối họa tiết, trang phục mang diện mạo tựa như một bức tranh tường ấn tượng

ẢNH: NEM FASHION

Ngoài váy họa tiết hoa nhí, váy chấm bi, váy áo in họa tiết trừu tượng, họa tiết kẻ sọc hay những bản vẽ lấy cảm hứng từ biển khơi cũng góp phần làm cho tủ đồ mùa hè thêm rực rỡ, đa sắc.

váy họa tiết Họa tiết hoa nhí váy hoa nhí họa tiết chấm bi váy chấm bi

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Chỉ một sợi dây chuyền mảnh giúp nàng nâng tầm trang phục

Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

Nàng tự tin hơn khi chọn áo sơ mi kẻ sọc cho trang phục thường ngày

Áo cổ đức chuyên nghiệp cho quý cô công sở

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn

Cách phối áo phông xuống phố giúp nàng năng động, cuốn hút

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top