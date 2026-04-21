Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Nếu phải đi tìm chiếc váy họa tiết đẹp nhất cho mùa hè, nàng sẽ khó lòng chọn được chỉ một đáp án. Bức tranh họa tiết trên váy áo vô cùng đa dạng, phản ánh sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên và muôn hoa qua những sự kết hợp thú vị cùng chất liệu.

Váy voan hoa nhí tông màu xanh dương in những cành hoa trắng nhỏ nhắn xinh xắn. Thiết kế mềm nhẹ nhờ chất vải và sự kết hợp hài hòa của bản vẽ, chi tiết tay áo được lược bỏ tạo nên sự thoáng mát, thu hút ánh nhìn vào phần cổ áo tròn viền bèo chỉn chu ẢNH: NEM FASHION

Họa tiết hoa nhí 'phủ sóng' xu hướng hè

Nàng tỏa sáng rạng ngời qua những gam màu tươi sáng trên các thiết kế váy hoa trong mùa hè 2026 ẢNH: NEM FASHION

Họa tiết hoa nhí mang đến lát cắt thú vị của "thế giới váy hoa". Các gam màu tươi sáng như xanh dương, cam pastel, hồng đào, cam cà rốt... làm nền tảng để muôn hoa "bung nở" rực rỡ.

Váy hoa nhí giúp người mặc ghi điểm thanh thoát, nhẹ nhàng hơn nhờ hiệu ứng thị giác của nghệ thuật đồ họa và kỹ thuật may mặc cao cấp.

Phối chân váy và áo crop có chi tiết buộc vạt áo thành nơ mang lại khoảng trống cut out thú vị cho bản phối. Các chất vải in hoa nên được ưu tiên trong mùa nắng bao gồm vải tơ, linen, vải cotton tự nhiên... vì chúng thông thoáng, giúp ráo mồ hôi nhanh và không gây cảm giác nóng, bí ẢNH: EVA DE EVA

Đầm chấm bi nhỏ tông màu xanh dương mát rượi. Chất vải tơ nhăn mềm nhẹ giúp kết nối phom dáng áo sơ mi ngắn tay phối vạt buộc cùng phần tùng váy xếp tầng bồng bềnh giàu nét nữ tính ẢNH: PANTIO

Váy chấm bi - họa tiết retro trở lại trong diện mạo mới

Sắc thái mới của các họa tiết quen thuộc được tạo thành từ những phép cộng tinh tế và giàu tính sáng tạo ẢNH: OYSTER

Họa tiết chấm bi trở lại trong mùa hè 2026 qua các chấm tròn nhỏ li ti trên những nền vải màu đỏ, xanh nhạt, hồng pastel... nên mang vẻ đẹp mới lạ và hiện đại. Bên cạnh đó các chấm tròn còn được kết hợp cùng các họa tiết khác để tạo nên bức tranh đa sắc trên mỗi bộ váy mùa hè.

Họa tiết kích thước nhỏ dày đặc trên nền vải kết hợp cùng các đường viền ren và đăng ten, giúp mỗi chiếc váy đều trở nên đặc sắc và ấn tượng hơn ẢNH: OYSTER

Mùa hè là mùa của những chuyến dong buồm ra khơi, đi dạo trên bãi cát dưới hàng dừa xanh rì... từ đó hình ảnh của các loại vỏ ốc, sinh vật biển cũng trở thành cảm hứng cho trang phục ẢNH: SPEARL, FIONA

Váy họa tiết trừu tượng, họa tiết cảm hứng từ đại dương

Những nét vẽ cùng các vệt màu loang nhẹ xếp chồng tạo nên sự hòa nhịp cho bản phối họa tiết, trang phục mang diện mạo tựa như một bức tranh tường ấn tượng ẢNH: NEM FASHION

Ngoài váy họa tiết hoa nhí, váy chấm bi, váy áo in họa tiết trừu tượng, họa tiết kẻ sọc hay những bản vẽ lấy cảm hứng từ biển khơi cũng góp phần làm cho tủ đồ mùa hè thêm rực rỡ, đa sắc.