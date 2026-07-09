Sắc hè Mekong dịu mát trong không gian đô thị bên sông Vàm Cỏ

Từ màu xanh của những hàng dừa nước, sắc vàng của đồng lúa chín đến gam nâu đỏ phù sa của những dòng sông hiền hòa, tất cả được chuyển hóa thành những họa tiết và bảng màu mang đậm tinh thần Mekong.
Chia sẻ bài viết
Với nguồn cảm hứng bất tận từ thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của Đồng bằng sông Cửu Long, bộ sưu tập (BST) Mekong, The Final Act như là lời tôn vinh dành cho một trong những vùng đất giàu bản sắc của Việt Nam.
Các thiết kế trong BST nổi bật với phom dáng thanh lịch, chất liệu lụa mỏng mịn, nhẹ mát cùng những họa tiết được phát triển từ hoa lá, cảnh quan và đời sống miền sông nước
ẢNH: @METISEKO
Thời trang Metiseko chia sẻ: "Mỗi chi tiết đều gợi nhắc đến vẻ đẹp dung dị mà đầy sức sống của vùng châu thổ phương Nam, nơi thiên nhiên và con người luôn gắn bó hài hòa qua nhiều thế hệ".
Câu chuyện ấy càng trở nên trọn vẹn như một bản giao hưởng rực rỡ mà hài hòa, khi những giá trị của thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa, thời trang và phong cách sống bền vững cùng gặp nhau trong khung cảnh đầy cảm hứng bên dòng sông Vàm Cỏ.