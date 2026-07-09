Sắc hè Mekong dịu mát trong không gian đô thị bên sông Vàm Cỏ

Với nguồn cảm hứng bất tận từ thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của Đồng bằng sông Cửu Long, bộ sưu tập (BST) Mekong, The Final Act như là lời tôn vinh dành cho một trong những vùng đất giàu bản sắc của Việt Nam.

Các thiết kế trong BST nổi bật với phom dáng thanh lịch, chất liệu lụa mỏng mịn, nhẹ mát cùng những họa tiết được phát triển từ hoa lá, cảnh quan và đời sống miền sông nước ẢNH: @METISEKO

BST Mekong, The Final Act mang đến sự kết nối tự nhiên giữa thời trang và không gian sống

ẢNH: @HIEUSOL

Giữa những con đường rợp bóng cây, bên mặt nước lấp lánh hay trong không gian biệt thự trang nhã yên bình, các thiết kế Mekong hiện lên sống động ẢNH: @HIEUSOL

Thời trang Metiseko chia sẻ: "Mỗi chi tiết đều gợi nhắc đến vẻ đẹp dung dị mà đầy sức sống của vùng châu thổ phương Nam, nơi thiên nhiên và con người luôn gắn bó hài hòa qua nhiều thế hệ".

Từ màu xanh của những hàng dừa nước, sắc vàng của đồng lúa chín đến gam nâu đỏ phù sa của những dòng sông hiền hòa, tất cả được chuyển hóa thành những họa tiết và bảng màu mang đậm tinh thần Mekong ẢNH: @METISEKO

Thiết kế với phom dáng thanh lịch, chất liệu lụa mỏng mịn, nhẹ mát ẢNH: @METISEKO

Các họa tiết mang hơi thở miền sông nước hòa vào không gian kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng tạo nên sự đồng điệu hòa quyện ẢNH: @HIEUSOL

Không chỉ là thời trang, Mekong còn là một câu chuyện về bản sắc địa phương được kể bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại ẢNH: @HIEUSOL

Câu chuyện ấy càng trở nên trọn vẹn như một bản giao hưởng rực rỡ mà hài hòa, khi những giá trị của thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa, thời trang và phong cách sống bền vững cùng gặp nhau trong khung cảnh đầy cảm hứng bên dòng sông Vàm Cỏ.

Như là sự êm ái của dòng sông Vàm Cỏ, sự mềm mại của lụa tạo nên nét cuốn hút lạ kỳ về cả xúc giác lẫn thị giác ẢNH: @HIEUSOL

Tạo ra sàn diễn tự nhiên cho thời trang, nhưng cũng chính chất thơ của không gian được dịp “trình diễn” trên nền vật liệu thuần nhất và mịn màng của lụa… lúc nổi bật, lúc dịu mắt, lúc e ấp, lúc vững chãi ẢNH: @HIEUSOL

Cũng giống như thời trang, vẻ đẹp của lụa là gấm vóc khi xuất hiện trên sàn diễn có thể không đủ “đất” để nói cho bằng hết những dụng ý thiết kế, mà vẻ đẹp ấy cần có gió trời, có giai điệu của tự nhiên cộng hưởng cùng để kể chuyện ẢNH: @HIEUSOL











