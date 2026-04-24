Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Trang phục đầm suông mang đến cho người mặc vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính nhờ vào phom dáng rộng rãi nhưng luôn cài cắm nhiều chi tiết trang trí tinh tế và giàu sức biểu cảm.
Chia sẻ bài viết
Đầm suông có nhiều yếu tố để trở thành chiếc váy hè đáng sắm nhất. Các chất vải nhẹ mát tự nhiên với gam màu và hoa văn nhã nhặn được tinh chỉnh để tạo nên những thiết kế dáng suông thướt tha, linh hoạt, dễ mặc và dễ đẹp.
Đầm suông giấu dáng, lại dễ mặc dễ đẹp
Đầm suông dáng chữ A là kiểu váy suông đơn giản và phổ biến nhất trong số các mẫu trang phục liền thân phom rộng. Thiết kế thường được may từ các chất vải đứng phom để giữ vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu nhưng vẫn có những ngoại lệ dành riêng cho mùa hè 2026. Đó là kiểu váy chữ A suông từ lụa satin phối ren, váy tơ voan nhiều lớp bồng bềnh tạo hiệu ứng thị giác như những đám mây...
Đầm babydoll, đầm bí dáng phồng, đầm hạ eo dáng maxi mang đến sắc thái khác cho trang phục suông mùa hè. Các thiết kế nổi bật với những bảng màu họa tiết nhiệt đới tươi sáng, đem lại vẻ ngoài trẻ trung và giàu sức sống cho người mặc.