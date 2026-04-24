Thời trang 24/7

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Kim Ngọc
24/04/2026 14:00 GMT+7

Trang phục đầm suông mang đến cho người mặc vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính nhờ vào phom dáng rộng rãi nhưng luôn cài cắm nhiều chi tiết trang trí tinh tế và giàu sức biểu cảm.

Đầm suông có nhiều yếu tố để trở thành chiếc váy hè đáng sắm nhất. Các chất vải nhẹ mát tự nhiên với gam màu và hoa văn nhã nhặn được tinh chỉnh để tạo nên những thiết kế dáng suông thướt tha, linh hoạt, dễ mặc và dễ đẹp.

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 1.

Đầm cổ vuông dáng chữ A cổ điển được làm mới bằng chất vải cotton thêu thoáng mát, tay áo phồng và các đường nhún, gấp nếp duyên dáng. Họa tiết được khéo léo pha trộn để tạo hiệu ứng như kỹ thuật in màu loang

ẢNH: RANDOMLIST

Đầm suông giấu dáng, lại dễ mặc dễ đẹp

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 2.

Váy lụa màu xanh cốm có phom dáng tối giản, hiện đại nên khoe trọn phong cách năng động, phóng khoáng của người mặc. Chi tiết chân váy viền ren bắt nhịp xu hướng thời trang thế giới và tạo nên điểm nhấn cân đối, hài hòa cho hình ảnh tổng thể

ẢNH: RANDOMLIST

Đầm suông dáng chữ A là kiểu váy suông đơn giản và phổ biến nhất trong số các mẫu trang phục liền thân phom rộng. Thiết kế thường được may từ các chất vải đứng phom để giữ vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu nhưng vẫn có những ngoại lệ dành riêng cho mùa hè 2026. Đó là kiểu váy chữ A suông từ lụa satin phối ren, váy tơ voan nhiều lớp bồng bềnh tạo hiệu ứng thị giác như những đám mây...

Đầm babydoll, đầm bí dáng phồng, đầm hạ eo dáng maxi mang đến sắc thái khác cho trang phục suông mùa hè. Các thiết kế nổi bật với những bảng màu họa tiết nhiệt đới tươi sáng, đem lại vẻ ngoài trẻ trung và giàu sức sống cho người mặc.

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 3.

Nàng chạm khẽ vào "khu vườn" mùa hạ qua thiết kế váy suông hạ eo nhún bèo điệu đà. Thiết kế khiến người nhìn không thể rời mắt qua tông màu và họa tiết hoa cỏ hài hòa, làm nổi bật cảm giác tươi sáng và rạng rỡ

ẢNH: RANDOMLIST

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 4.

Những sóng vải được gấp nếp tạo hình khéo léo để vừa tạo nên điểm nhấn, vừa tôn đường cong mà vẫn mang lại sự thư thái và cảm giác tự nhiên

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 5.

Một chiếc đầm cocktail dự tiệc đỏ rực gây ấn tượng qua vô số lớp vải xếp chồng, dáng cổ yếm điệu đà đính hoa thủ công cùng sự phản chiếu ánh sáng từ chất vải tơ óng ả

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 6.

Váy suông tối giản gam màu tím khéo sắp đặt chi tiết xếp nếp ngay dưới phần cổ áo chữ V mang đến khả năng "hack dáng". Thiết kế chạm gối tôn vẻ đẹp thanh lịch mà vẫn năng động, dễ dàng phối cùng giày cao gót, túi xách và các phụ kiện thời trang khác

ẢNH: BAESIC

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 7.

Gam màu cà phê của vải satin mềm nhẹ cùng họa tiết ren viền chân váy suông giúp nàng cảm thấy thoải mái, mát nhẹ tự nhiên dưới nắng hè

ẢNH: MAUVE

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 8.

Váy babydoll xếp ly kết hợp hiệu ứng xuyên thấu của voan và phom dáng phồng đặc trưng, mang đến vẻ tinh nghịch và đáng yêu cho các nàng thơ mùa hạ

ẢNH: RANDOMLIST

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông- Ảnh 9.

Váy chữ A màu hồng nhạt có điểm nhấn ở phần cổ áo vạt lớn, họa tiết hoa cắt sắc sảo xếp nhiều tầng tôn dáng thanh thoát và cá tính "bánh bèo" mạnh mẽ của nàng

ẢNH: RANDOMLIST


đầm suông váy suông Váy chữ A váy baby doll váy suông tối giản đầm hạ eo

Diện áo hai dây satin vừa quyến rũ lại vừa sang chảnh

