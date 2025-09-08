  • An Giang
Thời trang 24/7

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/09/2025 08:00 GMT+7

Tối giản, cổ điển nhưng vẫn thú vị và có sức hút riêng chính là các thiết kế áo sơ mi trơn và sơ mi họa tiết mùa thu. Phong thái thanh lịch, trang nhã của nàng có thêm 'kho' dữ liệu để biến những thiết kế sơ mi trở thành điểm nhấn cho phong cách.

Không có bất cứ tủ đồ thời trang nào có thể vắng mặt thiết kế áo sơ mi. Từ áo sơ mi trơn (sơ mi đơn sắc) đến áo sơ mi họa tiết - chúng ta không thể ngừng mua thêm và ngừng tìm kiếm những cách để làm mới bản phối sơ mi của chính mình.

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 1.

Gam màu vàng nhạt hòa quyện nhịp nhàng với sắc nâu beige tạo nên thiết kế áo sơ mi lụa đặc sắc và độc đáo. Áo sơ mi phối cùng chân váy midi xếp ly tông màu be nhạt nhẹ nhàng tạo hình ảnh trang nhã và sành điệu

ẢNH: LEIKA

Chạm khẽ vào thu cùng áo sơ mi họa tiết lãng mạn

Áo sơ mi họa tiết dễ dàng lấy lòng quý cô bởi mỗi bản vẽ là một bức họa nghệ thuật khác biệt, từ sắc sảo đến dịu dàng, từ sâu lắng đến sôi nổi đầy hứng khởi. Áo sơ mi họa tiết thường xuyên được phối cùng chân váy xếp ly, quần âu đơn sắc để làm nổi bật các bản vẽ, như một cách để nàng được chú ý nhiều hơn.

Với các thiết kế sơ mi trơn, bí quyết để xinh đẹp rạng ngời là chọn các thiết kế có chi tiết mới lạ, dễ thương hoặc cách điệu nhẹ nhàng. Một chiếc cổ áo hình lá sen bo tròn, cổ nhọn viền hoa và ren hay dáng áo oversized sành điệu chính là điểm nhấn cho phong cách ngày thường.

Ngoài họa tiết in, đừng quên những mẫu áo họa tiết thêu tay hay các chất liệu như vải ren lưới, cotton ren lỗ dệt nên họa tiết nổi bật trên nền vải.

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 2.

Sự hòa quyện của nhiều gam màu tạo nên vẻ đẹp đa sắc cho thiết kế sơ mi cổ buộc nơ. Có thể thấy được sự khác biệt tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang dấu ấn khác biệt từ bản vẽ họa tiết trên vải lụa

ẢNH: LEIKA

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 3.

Họa tiết da động vật hoang dã được làm mới theo cách mềm mại và nữ tính hơn. Sắc màu ghi xám của chân váy, nâu sô cô la của giày hòa hợp cùng bảng màu tươi sáng phóng khoáng của áo sơ mi cổ nhọn

ẢNH: LEIKA

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 4.

Cảm giác như đi giữa ngày nắng đẹp rực rỡ khi nàng chọn áo sơ mi dáng rộng gam màu vàng nhạt điểm họa tiết nét mảnh. Các thiết kế này có thể luân phiên mặc cùng quần âu cạp cao, chân váy dài, chân váy xếp ly, quần jeans xanh...

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 5.

Họa tiết kẻ sọc tông nâu trầm gợi nhắc gam màu đặc trưng nhất của mùa thu. Với các thiết kế tông màu ấm, hãy chọn màu quần/chân váy tươi sáng như màu trắng, be hay sắc vàng pastel...

ẢNH: MUSHIE STUDIO

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 6.
Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 7.

Mỗi lựa chọn cho bản phối áo họa tiết công sở cùng là một mảnh ghép không thể thiếu làm nên phong cách và khắc họa cá tính riêng của quý cô thời trang

ẢNH: PANTIO

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 8.
Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 9.

Hai gợi ý phối áo sơ mi xanh thêu hoa cúc trắng cho phong cách thanh lịch, trang nhã và phóng khoáng, cá tính. Quần shorts vải sequin hoặc vải tweed dệt sợi kim tuyến phối áo thêu có thể là lựa chọn cho trang phục dạo phố, dự tiệc nhẹ. Trong khi đó bản phối của sắc xanh baby blue và xanh denim hợp với môi trường học tập và làm việc

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 10.

Áo sơ mi đơn sắc không còn nhàm chán nhờ được làm mới bằng chất vải tơ óng ả, chi tiết tay chít bản lớn cộng hưởng cùng phần cổ nhọn viền đăng ten xinh xắn

ẢNH: BOHEE

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 11.

Sơ mi ngắn tay được khoác "áo mới" cùng phần cổ áo hình cánh hoa từ vải ren hoa, chi tiết tay phồng điệu đà phối chân váy xếp ly dáng dài buộc dây hoa

ẢNH: BOHEE

Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch- Ảnh 12.

Phong cách tối giản thanh lịch nhưng vẫn cuốn hút nhờ sự kết hợp tinh tế của sơ mi oversized và quần kẻ sọc dọc và giày lưới bệt

ẢNH: @LUDIVINE_LECORNEC


