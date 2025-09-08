Sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là điểm nhấn khó quên cho phong cách thanh lịch

Không có bất cứ tủ đồ thời trang nào có thể vắng mặt thiết kế áo sơ mi. Từ áo sơ mi trơn (sơ mi đơn sắc) đến áo sơ mi họa tiết - chúng ta không thể ngừng mua thêm và ngừng tìm kiếm những cách để làm mới bản phối sơ mi của chính mình.
Chạm khẽ vào thu cùng áo sơ mi họa tiết lãng mạn
Áo sơ mi họa tiết dễ dàng lấy lòng quý cô bởi mỗi bản vẽ là một bức họa nghệ thuật khác biệt, từ sắc sảo đến dịu dàng, từ sâu lắng đến sôi nổi đầy hứng khởi. Áo sơ mi họa tiết thường xuyên được phối cùng chân váy xếp ly, quần âu đơn sắc để làm nổi bật các bản vẽ, như một cách để nàng được chú ý nhiều hơn.
Với các thiết kế sơ mi trơn, bí quyết để xinh đẹp rạng ngời là chọn các thiết kế có chi tiết mới lạ, dễ thương hoặc cách điệu nhẹ nhàng. Một chiếc cổ áo hình lá sen bo tròn, cổ nhọn viền hoa và ren hay dáng áo oversized sành điệu chính là điểm nhấn cho phong cách ngày thường.
Ngoài họa tiết in, đừng quên những mẫu áo họa tiết thêu tay hay các chất liệu như vải ren lưới, cotton ren lỗ dệt nên họa tiết nổi bật trên nền vải.
Mỗi lựa chọn cho bản phối áo họa tiết công sở cùng là một mảnh ghép không thể thiếu làm nên phong cách và khắc họa cá tính riêng của quý cô thời trang
ẢNH: PANTIO
Hai gợi ý phối áo sơ mi xanh thêu hoa cúc trắng cho phong cách thanh lịch, trang nhã và phóng khoáng, cá tính. Quần shorts vải sequin hoặc vải tweed dệt sợi kim tuyến phối áo thêu có thể là lựa chọn cho trang phục dạo phố, dự tiệc nhẹ. Trong khi đó bản phối của sắc xanh baby blue và xanh denim hợp với môi trường học tập và làm việc
ẢNH: LEAPAE STUDIO