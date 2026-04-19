Thời trang 24/7

Sức hút nhẹ nhàng nhưng sang trọng từ váy ren

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/04/2026 08:00 GMT+7

Trang phục vải ren đang quay trở lại tủ đồ hằng ngày theo cách mới mẻ. Kỹ thuật xếp lớp được áp dụng tinh tế cho các mẫu váy ren dáng suông, áo và chân váy ren đồng bộ... mang đến góc nhìn quyến rũ và sang trọng cho cô nàng hiện đại.

Tủ đồ công sở, dạo phố mùa hè 2026 đầy ắp các thiết kế từ chất liệu vải ren. Quý cô có thể chọn các thiết kế đầm midi ren để đi làm, chọn váy ren cut out để đi chơi, hẹn hò hay thiết kế đầm dự tiệc ren dáng maxi cho các bữa tiệc.

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 1.

Váy ren dáng dài kết hợp hài hòa nhiều tông màu, tận dụng tối đa vẻ đẹp xuyên thấu từ ren dệt họa tiết, độ phản chiếu ánh sáng của các chất liệu cùng kỹ thuật xếp lớp để tạo nên những bộ trang phục hoàn hảo

ẢNH: ELISE

Váy ren sang trọng là điểm nhấn cho phong cách mùa hè

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 2.

Mỗi bộ trang phục vải ren là một bức tranh nghệ thuật được dệt trên chất liệu. Từng chi tiết, họa tiết, độ dày mỏng được sắp xếp một cách có chủ ý nhằm mang đến hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất và tối ưu tính ứng dụng

ẢNH: ELISE

Vải ren là một trong những chất liệu mang tính hoài niệm - vẻ đẹp cổ điển bền vững giữa dòng chảy thời gian được tiếp tục thổi hồn qua sự bắt nhịp cùng xu hướng hiện đại. Không chỉ hiện diện trên những chiếc đầm dự tiệc kiêu kỳ và sang trọng mà trang phục vải ren hè này vừa dễ mặc vừa dễ phối hơn qua những ý tưởng hằng ngày.

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 3.

Áo ren tay ngắn và chân váy bút chì màu hồng tím dịu dàng, quyến rũ mà tinh tế. Cấu trúc trang phục được tính toán một cách khéo léo để cân bằng độ đứng phom mà vẫn mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng

ẢNH: ELISE

Váy chữ A, váy suông, set đồng bộ với sơ mi ren ngắn tay và chân váy bút chì cùng chất liệu ren hoa góp phần tạo nên điểm nhấn thu hút cho phong cách hè của hội chị em sành điệu.

Kỹ thuật xếp lớp (layering) được tinh chỉnh để mang đến những phom dáng thanh thoát qua những đường cắt gọn gàng, đường chiết eo nhẹ tạo nên những bộ trang phục ren mềm mại, uyển chuyển nhưng vẫn giữ phom tốt.

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 4.

Hóa cô nàng tiểu thư trong chiếc váy ren trắng xòe bồng. Thiết kế khéo léo tôn đường cong quyến rũ bằng dáng ôm fit, tùng váy xòe rộng viền đăng ten khẽ khàng chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi

ẢNH: DICI CLOTHING

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 5.

Váy ôm từ vải ren trắng sang trọng và quý phái, có thể ứng dụng vào phong cách công sở, dự tiệc trà chiều, tham dự sự kiện...

ẢNH: DICI CLOTHING


Váy ren trắng, váy ren màu kem, váy ren tông nude

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 6.

Váy trắng phối ren ở phần thân trên tạo nên điểm nhấn nổi bật cho mẫu đầm đuôi cá. Chi tiết viền bèo một bên hông càng làm tăng thêm vẻ nữ tính, quyến rũ cho người mặc

ẢNH: DICI CLOTHING

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 7.

Đầm cut out nhẹ nhàng khoe vẻ gợi cảm mà vẫn thanh thoát, tinh tế trong từng ánh nhìn. Họa tiết hoa dệt trên vải nổi bật giúp kết cấu và bề mặt trang phục có chiều sâu hơn

ẢNH: DICI CLOTHING

Sức hút nhẹ nhàng mà sang trọng từ trang phục váy ren - Ảnh 8.

Đầm dự tiệc màu cream sang trọng lấy phom chữ A làm trọng tâm, chi tiết cổ thuyền nhỏ, tay con và thắt eo bằng dây đai nơ nhỏ tăng thêm sự duyên dáng

ẢNH: RUBIES


Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực

Tạo kiểu tóc xinh cùng kẹp tóc ngọc trai ngọt ngào

Trang phục ca rô: Lên đồ xuống phố trẻ trung chỉ trong một bước

Nghệ thuật sang trọng thầm lặng với phong cách Old Money

Bí quyết diện váy không tay thanh lịch, giúp nàng khoe trọn vóc dáng

4 cách biến hóa phong cách nổi bật và thời thượng với khăn bandana

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai

