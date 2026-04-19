Sức hút nhẹ nhàng nhưng sang trọng từ váy ren

Tủ đồ công sở, dạo phố mùa hè 2026 đầy ắp các thiết kế từ chất liệu vải ren. Quý cô có thể chọn các thiết kế đầm midi ren để đi làm, chọn váy ren cut out để đi chơi, hẹn hò hay thiết kế đầm dự tiệc ren dáng maxi cho các bữa tiệc.

Váy ren dáng dài kết hợp hài hòa nhiều tông màu, tận dụng tối đa vẻ đẹp xuyên thấu từ ren dệt họa tiết, độ phản chiếu ánh sáng của các chất liệu cùng kỹ thuật xếp lớp để tạo nên những bộ trang phục hoàn hảo ẢNH: ELISE

Váy ren sang trọng là điểm nhấn cho phong cách mùa hè

Mỗi bộ trang phục vải ren là một bức tranh nghệ thuật được dệt trên chất liệu. Từng chi tiết, họa tiết, độ dày mỏng được sắp xếp một cách có chủ ý nhằm mang đến hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất và tối ưu tính ứng dụng ẢNH: ELISE

Vải ren là một trong những chất liệu mang tính hoài niệm - vẻ đẹp cổ điển bền vững giữa dòng chảy thời gian được tiếp tục thổi hồn qua sự bắt nhịp cùng xu hướng hiện đại. Không chỉ hiện diện trên những chiếc đầm dự tiệc kiêu kỳ và sang trọng mà trang phục vải ren hè này vừa dễ mặc vừa dễ phối hơn qua những ý tưởng hằng ngày.

Áo ren tay ngắn và chân váy bút chì màu hồng tím dịu dàng, quyến rũ mà tinh tế. Cấu trúc trang phục được tính toán một cách khéo léo để cân bằng độ đứng phom mà vẫn mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng ẢNH: ELISE

Váy chữ A, váy suông, set đồng bộ với sơ mi ren ngắn tay và chân váy bút chì cùng chất liệu ren hoa góp phần tạo nên điểm nhấn thu hút cho phong cách hè của hội chị em sành điệu.

Kỹ thuật xếp lớp (layering) được tinh chỉnh để mang đến những phom dáng thanh thoát qua những đường cắt gọn gàng, đường chiết eo nhẹ tạo nên những bộ trang phục ren mềm mại, uyển chuyển nhưng vẫn giữ phom tốt.

Hóa cô nàng tiểu thư trong chiếc váy ren trắng xòe bồng. Thiết kế khéo léo tôn đường cong quyến rũ bằng dáng ôm fit, tùng váy xòe rộng viền đăng ten khẽ khàng chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi ẢNH: DICI CLOTHING

Váy ôm từ vải ren trắng sang trọng và quý phái, có thể ứng dụng vào phong cách công sở, dự tiệc trà chiều, tham dự sự kiện... ẢNH: DICI CLOTHING





Váy ren trắng, váy ren màu kem, váy ren tông nude

Váy trắng phối ren ở phần thân trên tạo nên điểm nhấn nổi bật cho mẫu đầm đuôi cá. Chi tiết viền bèo một bên hông càng làm tăng thêm vẻ nữ tính, quyến rũ cho người mặc ẢNH: DICI CLOTHING

Đầm cut out nhẹ nhàng khoe vẻ gợi cảm mà vẫn thanh thoát, tinh tế trong từng ánh nhìn. Họa tiết hoa dệt trên vải nổi bật giúp kết cấu và bề mặt trang phục có chiều sâu hơn ẢNH: DICI CLOTHING

Đầm dự tiệc màu cream sang trọng lấy phom chữ A làm trọng tâm, chi tiết cổ thuyền nhỏ, tay con và thắt eo bằng dây đai nơ nhỏ tăng thêm sự duyên dáng ẢNH: RUBIES



