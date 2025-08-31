  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
31/08/2025 12:00 GMT+7

Trang phục không tay mang đến sức hút thanh lịch mà không cần cầu kỳ. Với thiết kế tối giản, món đồ này giúp người mặc toát lên vẻ thanh lịch.

Trong thế giới thời trang, đôi khi chính sự giản đơn lại tạo nên sức hút khó cưỡng, và trang phục không tay chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Không cần những chi tiết cầu kỳ hay thiết kế rườm rà, trang phục không tay đã đủ để tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. Từ đời thường đến sự kiện, phong cách này luôn mang đến cho người mặc cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều tín đồ thời trang hiện đại.

Áo hai dây mang lại cá tính

Trang phục không tay luôn mang trong mình sức hút đặc biệt mà chẳng hề cầu kỳ. Giữa nhịp sống hiện đại, khi sự thoải mái được đặt ngang hàng với tính thẩm mỹ, những thiết kế như áo hai dây trở thành lựa chọn tinh tế cho phái đẹp.

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 1.

Trang Pháp lựa chọn phong cách cá tính trong chiếc áo crop top hai dây bên trong, bên ngoài lựa chọn một chiếc áo lưới mới lạ, kết hợp cùng quần jeans ống rộng tăng thêm phần phóng khoáng

ẢNH: @TRANG_PHAP

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 2.

Jun Vũ ngọt ngào với áo hai dây babydoll phối chân váy trung tính, cô nàng cho thấy sức mạnh của sự giản đơn nhưng vẫn đầy cuốn hút, khẳng định rằng phong cách tối giản chưa bao giờ thiếu đi sự sang trọng

ẢNH: @JUNVU95

Đầm cúp ngực không tay mang nét gợi cảm

Dưới ánh đèn rực rỡ của thảm đỏ, những chiếc đầm cúp ngực không tay tiếp tục chứng minh sức hút bất bại khi mang đến vẻ gợi cảm đầy tinh tế cho người mặc.

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 3.

Park Min Young tỏa sáng trong chiếc váy cúp ngực bạc lấp lánh, thiết kế không tay giúp nữ diễn viên dễ dàng tôn lên vai trần gợi cảm

ẢNH: @RACHEL_MYPARK

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 4.

Khổng Tú Quỳnh lại chọn chiếc váy cúp ngực không tay dáng ngắn với màu đỏ quyền lực, phối thêm phụ kiện như vòng cổ bạc hoặc ngọc trai càng khẳng định thêm phong cách táo bạo và đầy khí chất

ẢNH: @KHONGTUQUYNH889

Áo quây đơn giản mà vẫn chất

Đông Nhi chứng minh rằng áo quây không cần cầu kỳ vẫn có thể toát lên vẻ “chất” đầy cuốn hút. Nữ ca sĩ lựa chọn một chiếc áo quây tối giản phối cùng chân váy lụa dáng dài màu đen, tạo nên tổng thể vừa tinh tế vừa quyền lực.

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 5.

Thiết kế không tay không chỉ khoe khéo bờ vai thon gọn mà còn mang đến nét sang trọng

ẢNH: @SINGERDONGNHI

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 6.

Khác với sự nền nã của Đông Nhi, Hoàng Yến Chibi chọn cách làm mới mình khi diện nguyên set denim đầy cá tính. Điểm nhấn nằm ở chiếc áo quây ôm sát cơ thể, tôn trọn đường cong quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét năng động

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Trang phục cổ yếm giao thoa cổ điển và hiện đại

Đông Nhi tiếp tục khẳng định gu thời trang quyến rũ nhưng không kém phần phá cách khi lựa chọn thiết kế váy yếm cổ điển, mang họa tiết ca rô trên nền xanh bơ độc đáo.

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 7.

Điểm nhấn đặc biệt đến từ cách cô phối cùng bốt da, tạo nên tổng thể có nét hiện đại, giúp người đẹp ghi điểm với phong cách đầy năng lượng

ẢNH: @SINGERDONGNHI

Sức hút thanh lịch nhưng không cầu kỳ từ trang phục không tay- Ảnh 8.

Hoàng Yến Chibi chọn cho mình phong cách thanh lịch và tinh tế hơn. Nữ ca sĩ diện áo yếm phối cùng quần ống rộng tone sur tone, mang đến vẻ đẹp nhã nhặn nhưng vẫn hiện đại

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Trang phục không tay mang trong mình một sức hút rất riêng nhưng không hề nhàm chán. Chính sự tinh gọn trong thiết kế đã giúp người mặc dễ dàng tôn lên nét duyên dáng tự nhiên.

trang phục trang phục không tay áo quây đầm cúp ngực xu hướng

Bài viết khác

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer

Tím thạch anh - tông màu thanh lịch, tinh tế và huyền diệu của mùa thu

Tím thạch anh - tông màu thanh lịch, tinh tế và huyền diệu của mùa thu

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy

Vàng bơ, nâu trầm... những gam màu xu hướng ai cũng mặc vào mùa thu

Vàng bơ, nâu trầm... những gam màu xu hướng ai cũng mặc vào mùa thu

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ

Tận hưởng tiết thu mát dịu với nét sang chảnh đặc trưng từ set đồng bộ

Tận hưởng tiết thu mát dịu với nét sang chảnh đặc trưng từ set đồng bộ

Chọn cardigan cho nàng lên đồ thu thời thượng, sành điệu bất ngờ

Chọn cardigan cho nàng lên đồ thu thời thượng, sành điệu bất ngờ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top