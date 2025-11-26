Tái định nghĩa sự thanh lịch với những bộ suit cách điệu

Suit cách điệu là sự giao thoa giữa menswear sắc sảo và nét nữ tính tinh tế. Những đường cắt mềm, những chất liệu uyển chuyển hay những chi tiết được biến tấu tinh nghịch đã biến bộ suit trở thành tuyên ngôn phong cách đầy mạnh mẽ.

Bộ suit có cấu trúc ôm gọn và độ dựng phom chuẩn xác. Chất liệu dày dặn giúp giữ dáng tốt nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Tông màu burgundy trầm giúp tổng thể thêm sang trọng mà không cần nhiều chi tiết ẢNH: ESMÉE

Suit truyền thống đã được làm mới theo cách thanh lịch nhất. Áo vest không tay dáng dài, kết hợp quần ống suông và điểm nhấn khăn nơ tạo nên tổng thể trang nhã mà vẫn giữ trọn nét nữ tính ẢNH: ESMÉE

Bộ suit mang phong cách menswear - tối giản nhưng đầy uy lực. Phom dáng chuẩn mực, đường cắt sắc sảo cùng gam màu trung tính tạo nên khí chất lạnh lùng, sang chảnh và bản lĩnh ẢNH: ESMÉE

Dành cho những quý cô có cá tính mạnh, thiết kế này tái hiện tinh thần thanh lịch kiểu Âu. Khai thác tối đa vẻ đẹp quyền lực nhưng vẫn giữ được sự mềm mại nhờ phần váy dài xẻ tinh tế và gam màu xám trầm sang trọng ẢNH: DECODE HOUSE

Hiện thân của sự quyền lực và đẳng cấp chính là bộ trang phục này. Sự hòa quyện giữa chất liệu cao cấp, phom vest đứng dáng và chiếc nơ đỏ đô đầy kiêu hãnh tạo nên một tổng thể vừa thời thượng, vừa uy nghiêm ẢNH: ESMÉE

Thiết kế được kiến tạo trên tinh thần cân bằng tuyệt đối giữa cấu trúc và sự nữ tính. Đường cắt tailored chuẩn xác tôn lên tỷ lệ cơ thể, trong khi ve áo và chi tiết nẹp đen tạo điểm nhấn tương phản, khơi gợi phong thái điềm đạm, tự tin ẢNH: ESMÉE

Thổi nét điệu đà vào những bộ suit cứng nhắc là sự kết hợp giữa áo vest thanh lịch, chân váy midi dài quá gối và gam trắng kem tinh khôi. Một tổng thể vừa duyên dáng vừa giữ trọn nét chuyên nghiệp chốn công sở ẢNH: ESMÉE

Phom dáng gợi cảm như hoa hồng đang nở rộ, để lộ vẻ đẹp cuốn hút trong sự tinh giản. Ẩn sau cảm xúc thăng hoa ấy là chất liệu taffeta óng ả, cổ dựng ôm gọn khắc họa đường nét thanh lịch, cùng những đường đánh eo và hông ấn tượng ẢNH: DECODE HOUSE

Không cứng nhắc, không giới hạn, suit cách điệu mang đến vẻ đẹp hiện đại, giàu chiều sâu và cho phép mỗi quý cô thể hiện khí chất theo cách rất riêng.