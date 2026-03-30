Tạm biệt nóng bức ngày hè với áo sát nách

Những thiết kế áo sát nách mùa hè luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ của những quý cô yêu thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn duy trì phong thái chỉn chu.
Áo sát nách đang dần khẳng định vị thế như một lựa chọn không thể thiếu nhờ khả năng dung hòa giữa sự mát mẻ ngày hè và nét tinh tế.
Chiếc áo peplum trắng với thiết kế sát nách phối cùng cổ lá sen to bản tạo điểm nhấn thanh lịch. Sắc trắng của áo kết hợp chân váy xếp ly đen tạo sự tương phản màu sắc thu hút. Một chiếc bông tai bản to có thể khiến tổng thể trang phục như bừng sáng, tránh sự đơn điệu
ẢNH: LEIKA
Chiếc áo sát nách với chi tiết nhún ngực nhẹ nhàng giúp làm tăng thêm vẻ nữ tính cho người mặc, phối cùng chân váy vạt chéo màu be hài hòa. Một chiếc túi xách cầm tay cùng tông áo giúp trang phục bớt lạc quẻ và có sự liên kết
ẢNH: SIXDO
Mang sắc thái quyền lực rõ nét hơn là áo gile sát nách trắng kem với đường cắt may sắc sảo. Phối cùng chân váy dài xẻ tà độc đáo, chi tiết hoa cài ngực đóng vai trò như điểm nhấn nghệ thuật giúp bộ trang phục thêm phần sang trọng. Chỉ cần kết hợp cùng giày cao gót, người mặc vẫn dễ dàng tạo nên hình ảnh một quý cô đầy phong cách
Váy sát nách may từ chất liệu tweed cao cấp thể hiện được nét thời trang vượt thời gian. Cùng với đó là gam màu xanh nhạt nhẹ nhàng kết hợp hàng khuy vàng lấp lánh giúp thiết kế trở nên bắt mắt, phối cùng đôi giày mules tối giản phù hợp trong những buổi trà chiều hoặc dạo phố nhẹ nhàng
Váy sát nách xanh mint cổ vest trở thành điểm nhấn thanh lịch, phom váy ôm nhẹ theo đường cong cơ thể giúp tôn dáng tinh tế. Gam màu xanh mint dịu mát cũng góp phần tạo cảm giác dễ chịu trong những ngày hè nắng nóng. Khi kết hợp cùng túi xách da đen và giày cao gót đồng điệu, phù hợp với hình ảnh quý cô công sở năng động
Áo sát nách chất liệu dệt kim phối lỗ tinh xảo, sự phối hợp tone sur tone đen huyền bí giữa áo và chân váy chữ A tạo nên phong cách tối giản nhưng rất lôi cuốn. Nhấn nhá thêm với phụ kiện đơn giản như kính râm và túi xách cùng tông áo hoàn thiện trang phục quyền lực cho các quý cô
ẢNH: ELISE
Áo sát nách cổ sơ mi cách điệu màu xám lại mang đến cảm giác năng động, phối cùng quần ống rộng xám tro thoải mái khi di chuyển. Gam màu trung tính và thiết kế của trang phục dễ dàng hoàn thiện phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng
Áo sát nách phối bèo nhún trắng kết hợp cùng chân váy đen xòe nhẹ phù hợp cho các nàng yêu phong cách nữ tính. Thêm một chiếc clutch cầm tay sang trọng, sự tương phản trắng - đen kinh điển tạo sự đối lập thu hút mà không bao giờ lỗi mốt
