Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay

Mỗi chiếc vòng đeo bắp tay là một cách để nàng thể hiện cá tính riêng, phá cách và đầy cuốn hút với phụ kiện. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ biến set đồ trở nên nổi bật, khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Đừng ngại thử sức và tỏa sáng với phong cách của chính mình!

Bikini cùng vòng bắp tay nổi bật phong cách biển

Trang phục đi bơi gợi cảm với điểm nhấn làm nên sự khác biệt, thu hút mọi ánh nhìn và tạo nên sức hút khó cưỡng chính là chiếc vòng kim loại lấp lánh ôm trọn lấy bắp tay ẢNH: @BUNNI.YUCI

Yên Đan diện bikini ngọc trai lấp lánh, hòa cùng vòng đeo bắp tay độc đáo tạo nên sức hút khó cưỡng. Chiếc vòng như một điểm nhấn quyền lực, vừa tôn vẻ gợi cảm vừa khắc họa thần thái kiêu kỳ ẢNH: @DOYENDAN

Diện váy với phụ kiện đeo tay tôn nét nữ tính

Dịu dàng mà không kém phần cuốn hút, nàng có thể chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi, tôn lên đường cong mềm mại và vẻ đẹp thanh thoát ẢNH: @PHANHXT

Thêm chiếc vòng tay bạc ở phần bắp tay và cổ tay đồng bộ sẽ khiến nàng hoàn thiện phong cách sang trọng.

Dưới nắng hè rực rỡ, nàng có thể khoe dáng trong chiếc váy hai dây màu trắng cùng chiếc vòng bắp tay làm điểm nhấn ẢNH: @PHANHXT

Hãy thêm chiếc mũ lưỡi trai cá tính, kính râm sành điệu và một chiếc quạt mini nhỏ xinh xắn giúp toát lên vẻ năng động, tươi trẻ và tự tin.

Với các cô nàng yêu thích sự gợi cảm thì một chiếc đầm cúp ngực là lựa chọn không thể bỏ qua cho những ngày hẹn hò ẢNH: @POONA_PUNAA

Để bộ trang phục không nhàm chán, nàng chỉ cần thêm một chiếc vòng với họa tiết trái tim ấn tượng ngay bắp tay làm cho diện mạo thêm phần lạ mắt.

Phong cách đường phố kết hợp vòng bắp tay nổi bật

Sức hút từ vòng đeo bắp tay với phong cách đơn giản nhưng không hề đơn điệu, nàng sẽ trở nên nổi bật trên phố với chiếc áo corset ôm dáng cùng chân váy trung tính ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

Vòng đeo tay kim loại không chỉ là phụ kiện mà còn là điểm nhấn tinh tế, tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn, khiến mọi người phải ngoái nhìn.

Đằm thắm mà không kém phần thu hút, bạn có thể chọn bộ váy ngắn tôn dáng, khéo léo khoe bắp tay nuột nà cùng chiếc vòng tay bạc ẢNH: @MADEBYKINH

Áo tay bèo cách điệu thắt nơ tôn lên vẻ đẹp thanh thoát. Nét nhẹ nhàng được điểm xuyết bởi phụ kiện bắt mắt càng khiến bạn tỏa sáng hơn.

Khi muốn xuất hiện thật ấn tượng trên phố, set đồ cá tính pha chút quyến rũ chính là lựa chọn lý tưởng ẢNH: @BUNNI.YUCI

Áo halter top ánh nhũ phối cùng quần shorts da ôm sát giúp tôn trọn vóc dáng và thần thái nổi bật. Điểm nhấn vòng đeo bắp tay tạo sự khác biệt, khiến tổng thể thêm phần mạnh mẽ nhưng vẫn gợi cảm.