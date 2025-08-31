Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay

Mỗi chiếc vòng đeo bắp tay là một cách để nàng thể hiện cá tính riêng, phá cách và đầy cuốn hút với phụ kiện. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ biến set đồ trở nên nổi bật, khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Đừng ngại thử sức và tỏa sáng với phong cách của chính mình!
Bikini cùng vòng bắp tay nổi bật phong cách biển
Diện váy với phụ kiện đeo tay tôn nét nữ tính
Thêm chiếc vòng tay bạc ở phần bắp tay và cổ tay đồng bộ sẽ khiến nàng hoàn thiện phong cách sang trọng.
Hãy thêm chiếc mũ lưỡi trai cá tính, kính râm sành điệu và một chiếc quạt mini nhỏ xinh xắn giúp toát lên vẻ năng động, tươi trẻ và tự tin.
Để bộ trang phục không nhàm chán, nàng chỉ cần thêm một chiếc vòng với họa tiết trái tim ấn tượng ngay bắp tay làm cho diện mạo thêm phần lạ mắt.
Phong cách đường phố kết hợp vòng bắp tay nổi bật
Vòng đeo tay kim loại không chỉ là phụ kiện mà còn là điểm nhấn tinh tế, tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn, khiến mọi người phải ngoái nhìn.
Áo tay bèo cách điệu thắt nơ tôn lên vẻ đẹp thanh thoát. Nét nhẹ nhàng được điểm xuyết bởi phụ kiện bắt mắt càng khiến bạn tỏa sáng hơn.
Áo halter top ánh nhũ phối cùng quần shorts da ôm sát giúp tôn trọn vóc dáng và thần thái nổi bật. Điểm nhấn vòng đeo bắp tay tạo sự khác biệt, khiến tổng thể thêm phần mạnh mẽ nhưng vẫn gợi cảm.