  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
31/08/2025 10:00 GMT+7

Hãy biến phong cách thường ngày trở nên nổi bật hơn với phụ kiện đeo tay độc lạ. Thiết kế phá cách cùng chi tiết tinh tế khiến ánh nhìn dừng lại, khó rời mắt.

Mỗi chiếc vòng đeo bắp tay là một cách để nàng thể hiện cá tính riêng, phá cách và đầy cuốn hút với phụ kiện. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ biến set đồ trở nên nổi bật, khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Đừng ngại thử sức và tỏa sáng với phong cách của chính mình!

Bikini cùng vòng bắp tay nổi bật phong cách biển 

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 1.

Trang phục đi bơi gợi cảm với điểm nhấn làm nên sự khác biệt, thu hút mọi ánh nhìn và tạo nên sức hút khó cưỡng chính là chiếc vòng kim loại lấp lánh ôm trọn lấy bắp tay

ẢNH: @BUNNI.YUCI

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 2.

Yên Đan diện bikini ngọc trai lấp lánh, hòa cùng vòng đeo bắp tay độc đáo tạo nên sức hút khó cưỡng. Chiếc vòng như một điểm nhấn quyền lực, vừa tôn vẻ gợi cảm vừa khắc họa thần thái kiêu kỳ

ẢNH: @DOYENDAN

Diện váy với phụ kiện đeo tay tôn nét nữ tính

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 3.

Dịu dàng mà không kém phần cuốn hút, nàng có thể chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi, tôn lên đường cong mềm mại và vẻ đẹp thanh thoát

ẢNH: @PHANHXT

Thêm chiếc vòng tay bạc ở phần bắp tay và cổ tay đồng bộ sẽ khiến nàng hoàn thiện phong cách sang trọng.

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 4.

Dưới nắng hè rực rỡ, nàng có thể khoe dáng trong chiếc váy hai dây màu trắng cùng chiếc vòng bắp tay làm điểm nhấn

ẢNH: @PHANHXT

Hãy thêm chiếc mũ lưỡi trai cá tính, kính râm sành điệu và một chiếc quạt mini nhỏ xinh xắn giúp toát lên vẻ năng động, tươi trẻ và tự tin.

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 5.

Với các cô nàng yêu thích sự gợi cảm thì một chiếc đầm cúp ngực là lựa chọn không thể bỏ qua cho những ngày hẹn hò

ẢNH: @POONA_PUNAA

Để bộ trang phục không nhàm chán, nàng chỉ cần thêm một chiếc vòng với họa tiết trái tim ấn tượng ngay bắp tay làm cho diện mạo thêm phần lạ mắt.

Phong cách đường phố kết hợp vòng bắp tay nổi bật 

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 6.

Sức hút từ vòng đeo bắp tay với phong cách đơn giản nhưng không hề đơn điệu, nàng sẽ trở nên nổi bật trên phố với chiếc áo corset ôm dáng cùng chân váy trung tính

ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

Vòng đeo tay kim loại không chỉ là phụ kiện mà còn là điểm nhấn tinh tế, tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn, khiến mọi người phải ngoái nhìn.

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 7.

Đằm thắm mà không kém phần thu hút, bạn có thể chọn bộ váy ngắn tôn dáng, khéo léo khoe bắp tay nuột nà cùng chiếc vòng tay bạc

ẢNH: @MADEBYKINH

Áo tay bèo cách điệu thắt nơ tôn lên vẻ đẹp thanh thoát. Nét nhẹ nhàng được điểm xuyết bởi phụ kiện bắt mắt càng khiến bạn tỏa sáng hơn.

Tạo điểm nhấn phá cách với phụ kiện đeo tay- Ảnh 8.

Khi muốn xuất hiện thật ấn tượng trên phố, set đồ cá tính pha chút quyến rũ chính là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: @BUNNI.YUCI

Áo halter top ánh nhũ phối cùng quần shorts da ôm sát giúp tôn trọn vóc dáng và thần thái nổi bật. Điểm nhấn vòng đeo bắp tay tạo sự khác biệt, khiến tổng thể thêm phần mạnh mẽ nhưng vẫn gợi cảm.

 

Phụ kiện Vòng đeo tay Cá tính phụ kiện đeo tay vòng đeo bắp tay

Bài viết khác

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer

Tím thạch anh - tông màu thanh lịch, tinh tế và huyền diệu của mùa thu

Tím thạch anh - tông màu thanh lịch, tinh tế và huyền diệu của mùa thu

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy

Vàng bơ, nâu trầm... những gam màu xu hướng ai cũng mặc vào mùa thu

Vàng bơ, nâu trầm... những gam màu xu hướng ai cũng mặc vào mùa thu

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ

Tận hưởng tiết thu mát dịu với nét sang chảnh đặc trưng từ set đồng bộ

Tận hưởng tiết thu mát dịu với nét sang chảnh đặc trưng từ set đồng bộ

Chọn cardigan cho nàng lên đồ thu thời thượng, sành điệu bất ngờ

Chọn cardigan cho nàng lên đồ thu thời thượng, sành điệu bất ngờ

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top