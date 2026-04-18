Tạo kiểu tóc xinh cùng kẹp tóc ngọc trai ngọt ngào

Kẹp tóc với thiết kế nhiều tầng với các cụm ngọc trai liên kết bằng khung kim loại, lớp trên cùng lớp dưới và khoảng trống giữa các hạt tạo nên chiều sâu thị giác ấn tượng. Kiểu phụ kiện này phù hợp khi kết hợp cùng trang phục dự tiệc như đầm satin dài, váy cổ vuông hoặc thiết kế tay bồng cổ điển. Khi đặt lệch phía sau tai hoặc cài thấp gần gáy, chiếc kẹp tạo nên điểm nhấn sang trọng mà không cần thêm nhiều trang sức khác