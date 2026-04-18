Thời trang 24/7

Tạo kiểu tóc xinh cùng kẹp tóc ngọc trai ngọt ngào

Tiffany Trần
18/04/2026 14:00 GMT+7

Không còn dừng lại ở một chi tiết trang trí đơn thuần, kẹp tóc ngọc trai ngày nay đã trở thành một trong những phụ kiện hoàn thiện thần thái được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn.

Điểm thú vị của kẹp tóc ngọc trai không nằm ở việc lựa chọn phụ kiện nào, mà nằm ở cách mỗi thiết kế xử lý chất liệu: có thể xếp lớp cầu kỳ, tạo khối nổi bật hoặc tiết chế tối giản đầy chủ ý.

Khi lựa chọn một thiết kế thanh mảnh với những viên ngọc trai nhỏ được xếp đều trên khung kim loại uốn lượn. Ánh sáng phản chiếu li ti từ bề mặt ngọc trai tạo hiệu ứng lấp lánh vừa đủ. Chiếc kẹp cài lệch phía sau tai để tạo chiều sâu thị giác. Phối cùng trang phục dạ tiệc mang gam màu trung tính như kem, beige hoặc pastel, chiếc kẹp ngọc trai trở thành điểm sáng dịu dàng giúp gương mặt thêm thanh thoát

ẢNH: @DIEPLAMANH89

Sang trọng với chiếc kẹp tóc hai thanh kẹp song song, mỗi thanh là một hàng ngọc trai đều đặn. Kiểu kẹp này đặc biệt phù hợp với mái tóc uốn nhẹ buông tự nhiên trên nền trang phục voan trắng hoặc váy chiffon mềm mại. Khi phối cùng đầm trắng với chất liệu voan tinh khôi, tăng thêm sự thanh thoát

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Đối lập với vẻ thanh mảnh trước đó, thiết kế kẹp bản lớn phủ kín bề mặt bằng những viên ngọc trai xếp sát nhau tạo nên một khối liền mạch đầy sức hút. Khi đặt lệch một bên mái tóc, chiếc kẹp lập tức trở thành trung tâm thị giác, thay thế hoàn toàn vai trò của hoa tai hoặc vòng cổ. Phụ kiện này đặc biệt phù hợp khi kết hợp trang phục đơn sắc dễ dàng tôn lên sự nổi bật của trang phục

ẢNH: @JUNVU95

Không đi theo cấu trúc thẳng hàng quen thuộc, chiếc kẹp tóc được sắp xếp thành một cụm cong nhẹ tựa như cánh hoa đang nở. Những hạt ngọc trai có kích thước chênh lệch tạo nên vẻ đẹp sống động. Khi cài nhẹ ở phần mái tóc buông lơi hoặc tóc tết lỏng, ánh sáng phản chiếu từ các viên ngọc tạo nên chuyển động thị giác thu hút

ẢNH: @MAY__LILY

Chiếc kẹp tóc với hàng ngọc trai đơn giản, hai chiếc kẹp song song tạo nên nhịp điệu thị giác. Kẹp tóc kết hợp với trang phục sang trọng như dạ tweed giúp nàng dễ dàng tỏa sáng ở những buổi tiệc đêm

ẢNH: @NAYEONYNY

Kẹp tóc với thiết kế nhiều tầng với các cụm ngọc trai liên kết bằng khung kim loại, lớp trên cùng lớp dưới và khoảng trống giữa các hạt tạo nên chiều sâu thị giác ấn tượng. Kiểu phụ kiện này phù hợp khi kết hợp cùng trang phục dự tiệc như đầm satin dài, váy cổ vuông hoặc thiết kế tay bồng cổ điển. Khi đặt lệch phía sau tai hoặc cài thấp gần gáy, chiếc kẹp tạo nên điểm nhấn sang trọng mà không cần thêm nhiều trang sức khác

ẢNH: @NGTRAN_HUYENM

Những chiếc kẹp nhỏ tiếp tục xuất hiện trong một bố cục cân bằng hơn khi được đặt đối xứng hai bên mái tóc. Kiểu phối phù hợp với áo dài cách tân hay những trang phục rực rỡ, kết hợp cùng mái tóc buộc nửa đầu hoặc tóc xoăn nhẹ ngang vai, hai chiếc kẹp tạo nên nét chỉn chu thanh lịch rất phù hợp với các dịp gặp gỡ trang trọng ban ngày

ẢNH: @SALIMHWG

Kẹp tóc ngọc trai được sử dụng theo hướng tối giản tuyệt đối. Hai chiếc kẹp nhỏ, một hàng ngọc trai ngắn, không layering nhưng chính sự tiết chế này lại làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết vốn có của chất liệu. Khi phối cùng áo sơ mi trắng, chiếc kẹp trở thành chi tiết hoàn thiện cho tổng thể thanh lịch

ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

 

