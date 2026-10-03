Thái Trác Nghiên gây chú ý bên Tống Vũ Kỳ

Tống Vũ Kỳ sắc sảo, Thái Trác Nghiên ngọt ngào
Trong bộ ảnh quảng bá cho Tory Burch, Tống Vũ Kỳ xuất hiện với hình ảnh đậm chất retro. Thành viên (G)I-DLE diện áo cổ lọ đen ôm sát, chân váy xếp ly dáng dài và tất lưới. Đặt cạnh chiếc xe cổ trong khung cảnh ban đêm, nữ thần tượng sinh năm 1999 tạo nên hình ảnh vừa lạnh lùng vừa cá tính.
Chiếc túi chần bông tông nâu trở thành điểm nhấn cho tổng thể. Không lựa chọn vẻ ngoài quá cầu kỳ, Yuqi sử dụng trang phục và phụ kiện để thể hiện hình ảnh một nữ nghệ sĩ trẻ có cá tính riêng.
Ở phía đối diện, Thái Trác Nghiên lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Nữ ca sĩ, diễn viên Hồng Kông xuất hiện trong áo len phối cổ sơ mi cùng chân váy trắng. Cách kết hợp này giúp cô giữ được nét trẻ trung, thanh lịch vốn đã trở thành dấu ấn của Thái Trác Nghiên từ những năm đầu sự nghiệp. Mẫu túi dáng bán nguyệt nhỏ gọn càng làm nổi bật vẻ nữ tính của nữ nghệ sĩ.
Thái Trác Nghiên sinh năm 1982 và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2001 với nhóm nhạc Twins. Hơn 20 năm sau ngày gia nhập làng giải trí, cô vẫn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ. Chính điều này khiến Thái Trác Nghiên tiếp tục được khán giả gọi bằng biệt danh "nữ thần thanh xuân".
Điểm thú vị của chiến dịch nằm ở việc nhà mốt không cố gắng tạo ra sự đồng nhất giữa các nghệ sĩ. Ngược lại, mỗi người được xây dựng với một hình ảnh riêng. Nếu Yuqi đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ trưởng thành trong môi trường giải trí toàn cầu, Thái Trác Nghiên lại mang theo dấu ấn của một ngôi sao Hồng Kông đã hoạt động hơn hai thập niên.
Yuqi không chỉ hoạt động với vai trò thành viên (G)I-DLE mà còn tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc. Cô duy trì hoạt động tại cả thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân khác biệt so với hình mẫu thần tượng nữ truyền thống. Trong khi đó, Thái Trác Nghiên có hành trình trải dài từ âm nhạc sang điện ảnh. Cùng Chung Hân Đồng, cô tạo nên Twins - nhóm nhạc nữ nổi tiếng châu Á đầu những năm 2000. Sau khi nhóm thành công, Thái Trác Nghiên tiếp tục phát triển sự nghiệp solo và tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình.
Bên cạnh Thái Trác Nghiên và Tống Vũ Kỳ, bộ ảnh còn quy tụ nhiều gương mặt nữ nổi bật của châu Á, trong đó có diễn viên Mê Đình, siêu mẫu Vưu Thiên Dực...