Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang

Từ gọng kính bản lớn, dáng mắt mèo kiêu kỳ đến thiết kế tối giản thanh lịch, mỗi kiểu kính đều góp phần định hình phong cách riêng. Khi được lựa chọn khéo léo,
kính mắt thời trang giúp tôn lên đường nét khuôn mặt và trang phục trở nên thời thượng. Kính mắt thời trang kết hợp cùng sơ mi và quần tây
Xuất hiện đầy phong cách khi kết hợp kính mắt cùng sơ mi và quần tây. Một chiếc sơ mi cộc tay sắc
xanh pastel nhẹ nhàng được sơ vin gọn gàng vào quần tây dáng suông tông nâu nhã nhặn. Điểm đặc biệt nằm ở phần gấu quần cách điệu với sắc be, chiếc kính mắt sắc đen dáng oval ôm nhẹ gương mặt như một nét chấm phá hoàn hảo, mang đến diện mạo trẻ trung Sơ mi xanh nõn chuối được cách điệu cổ đức cùng tay áo xòe nhẹ tạo điểm nhấn cho trang phục. Quần tây dáng suông với sắc nâu trầm toát lên vẻ đẹp thanh lịch. Không thể thiếu những phụ kiện như giày slingback hay chiếc kính mắt thời trang sắc nâu dáng oval để hoàn thiện diện mạo thời thượng Kính mắt thời trang kết hợp cùng váy xòe
Nếu sơ mi và quần tây mang đến vẻ đẹp trí thức, thì váy xòe lại gợi mở một tinh thần nữ tính, bay bổng và tràn đầy sức sống. Lựa chọn chiếc sơ mi xanh than dài tay, phối cùng chân váy xòe dáng dài tone sur tone với những nếp xếp ly khéo léo tạo độ bồng. Nâng tầm diện mạo cùng chiếc kính mắt thời trang bản lớn dáng vuông hoàn thiện phong cách tối giản nhưng không đơn giản
Chiếc váy cổ thủy thủ cách điệu sắc trắng nổi bật trên nền đen, kết hợp cùng chân váy xòe. Phối cùng giày búp bê và đồng hồ dáng mảnh, nhấn nhá bằng chiếc kính mắt đen giúp gương mặt trở nên thanh thoát và có chiều sâu hơn
Kính mắt thời trang kết hợp cùng sơ mi và chân váy
Sự kết hợp giữa sơ mi và chân váy từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch. Áo sơ mi dài tay sắc xanh pastel với họa tiết kẻ sọc hiện đại được phối cùng chân váy denim cá tính. Sự đối lập giữa chất liệu mềm mại của áo và vẻ năng động của denim, trong khi chiếc kính mắt dáng oval lại mang đến cảm giác trí thức cho người diện
Áo sơ mi cộc tay dáng crop top với sắc trắng tinh khôi, đi cùng chân váy denim dáng ngắn khoe trọn đôi chân thon gọn. Nâng tầm trí thức với chiếc kính mắt oval dáng mảnh là các cô gái đã tự tin xuất hiện tại thư viện hay các buổi dạo chơi ngoài trời
Kính râm thời trang kết hợp cùng chân váy và túi xách
Thoải mái với áo polo sắc đỏ được cách điệu cổ đức tinh tế. Sơ vin gọn gàng cùng chân váy denim dáng dài xanh trầm cổ điển. Nhấn nhá với chiếc kính râm vuông vừa làm phụ kiện vừa tăng điểm nhấn cho gương mặt
Áo sơ mi hoa nhí dài tay với sắc nâu be nhã nhặn, sơ vin khéo léo cùng chân váy ngắn đỏ nổi bật với họa tiết may nổi. Kính râm thời trang dáng oval với sự phản quang trong nắng sẽ tạo nên sự độc đáo cho gương mặt của phái đẹp