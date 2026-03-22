  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/03/2026 14:00 GMT+7

Kính mắt thời trang từ lâu đã vượt qua vai trò của một phụ kiện thông thường để trở thành điểm nhấn đắt giá trong bản phối của các cô gái.

Từ gọng kính bản lớn, dáng mắt mèo kiêu kỳ đến thiết kế tối giản thanh lịch, mỗi kiểu kính đều góp phần định hình phong cách riêng. Khi được lựa chọn khéo léo, kính mắt thời trang giúp tôn lên đường nét khuôn mặt và trang phục trở nên thời thượng.

Kính mắt thời trang kết hợp cùng sơ mi và quần tây

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 1.

Xuất hiện đầy phong cách khi kết hợp kính mắt cùng sơ mi và quần tây. Một chiếc sơ mi cộc tay sắc xanh pastel nhẹ nhàng được sơ vin gọn gàng vào quần tây dáng suông tông nâu nhã nhặn. Điểm đặc biệt nằm ở phần gấu quần cách điệu với sắc be, chiếc kính mắt sắc đen dáng oval ôm nhẹ gương mặt như một nét chấm phá hoàn hảo, mang đến diện mạo trẻ trung

ẢNH: @CALIE.STORES

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 2.

Sơ mi xanh nõn chuối được cách điệu cổ đức cùng tay áo xòe nhẹ tạo điểm nhấn cho trang phục. Quần tây dáng suông với sắc nâu trầm toát lên vẻ đẹp thanh lịch. Không thể thiếu những phụ kiện như giày slingback hay chiếc kính mắt thời trang sắc nâu dáng oval để hoàn thiện diện mạo thời thượng

ẢNH: HERA DG

Kính mắt thời trang kết hợp cùng váy xòe

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 3.

Nếu sơ mi và quần tây mang đến vẻ đẹp trí thức, thì váy xòe lại gợi mở một tinh thần nữ tính, bay bổng và tràn đầy sức sống. Lựa chọn chiếc sơ mi xanh than dài tay, phối cùng chân váy xòe dáng dài tone sur tone với những nếp xếp ly khéo léo tạo độ bồng. Nâng tầm diện mạo cùng chiếc kính mắt thời trang bản lớn dáng vuông hoàn thiện phong cách tối giản nhưng không đơn giản

ẢNH: HERA DG

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 4.

Chiếc váy cổ thủy thủ cách điệu sắc trắng nổi bật trên nền đen, kết hợp cùng chân váy xòe. Phối cùng giày búp bê và đồng hồ dáng mảnh, nhấn nhá bằng chiếc kính mắt đen giúp gương mặt trở nên thanh thoát và có chiều sâu hơn

ẢNH: @CALIE.STORES

Kính mắt thời trang kết hợp cùng sơ mi và chân váy

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa sơ mi và chân váy từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch. Áo sơ mi dài tay sắc xanh pastel với họa tiết kẻ sọc hiện đại được phối cùng chân váy denim cá tính. Sự đối lập giữa chất liệu mềm mại của áo và vẻ năng động của denim, trong khi chiếc kính mắt dáng oval lại mang đến cảm giác trí thức cho người diện

ẢNH: GUMAC

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 6.

Áo sơ mi cộc tay dáng crop top với sắc trắng tinh khôi, đi cùng chân váy denim dáng ngắn khoe trọn đôi chân thon gọn. Nâng tầm trí thức với chiếc kính mắt oval dáng mảnh là các cô gái đã tự tin xuất hiện tại thư viện hay các buổi dạo chơi ngoài trời

ẢNH: GUMAC

Kính râm thời trang kết hợp cùng chân váy và túi xách

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 7.

Thoải mái với áo polo sắc đỏ được cách điệu cổ đức tinh tế. Sơ vin gọn gàng cùng chân váy denim dáng dài xanh trầm cổ điển. Nhấn nhá với chiếc kính râm vuông vừa làm phụ kiện vừa tăng điểm nhấn cho gương mặt

ẢNH: LAMIA DESIGN

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang- Ảnh 8.

Áo sơ mi hoa nhí dài tay với sắc nâu be nhã nhặn, sơ vin khéo léo cùng chân váy ngắn đỏ nổi bật với họa tiết may nổi. Kính râm thời trang dáng oval với sự phản quang trong nắng sẽ tạo nên sự độc đáo cho gương mặt của phái đẹp

ẢNH: LAMIA DESIGN

 

Kính mắt xanh pastel Sơ mi Phụ kiện kính mắt thời trang

Bài viết khác

Áo hai dây tôn nét nữ tính cho nàng những ngày đầu hè

Áo hai dây tôn nét nữ tính cho nàng những ngày đầu hè

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

Làm mới phong cách mỗi ngày bằng những thiết kế denim cá tính

Làm mới phong cách mỗi ngày bằng những thiết kế denim cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top