Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Không cần quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, phong cách công sở mùa hè hướng đến sự tối giản, thoáng mát nhưng vẫn đảm bảo tính chỉn chu. Từ chất liệu, kiểu dáng đến màu sắc - tất cả đều góp phần giúp bạn tự tin hơn mỗi ngày.

Một set đồ tinh giản nhưng vẫn đủ tạo dấu ấn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa phom dáng và màu sắc. Áo sơ mi sắc vàng mang lại cảm giác tươi mới. Phối cùng chân váy dài cạp cao, thiết kế hàng cúc dọc kết hợp chi tiết thắt lưng không chỉ tôn dáng mà còn giữ vẻ chỉn chu ẢNH: NEM FASHION

Bắt nhịp ngày làm việc với diện mạo nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấn tượng. Set đồ ghi điểm với áo blazer phom suông cùng thiết kế tay lửng. Kết hợp chân váy dập ly, phần cạp được xử lý gọn gàng, giúp định hình vòng eo và cân đối tỷ lệ ẢNH: NEM FASHION

Váy sơ mi là một món đồ quen thuộc với quý cô công sở nhờ tính ứng dụng cao và sự linh hoạt trong cách mặc. Sự kết hợp giữa sơ mi truyền thống và dáng váy liền mang đến vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét nữ tính ẢNH: NEM FASHION

Phom dáng xòe nhẹ được nhấn eo bằng đai cùng màu giúp tôn dáng gọn gàng, trong khi những đường chỉ chần chạy dọc thân váy tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, làm nổi bật cấu trúc trang phục ẢNH: NEM FASHION

Trong nhịp sống hiện đại, phong cách tối giản trở thành lựa chọn của những người phụ nữ đề cao sự tinh gọn nhưng vẫn thanh lịch. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, bộ trang phục này đem lại cảm giác thoải mái và linh hoạt suốt ngày dài làm việc ẢNH: NEM FASHION

Sắc kem luôn mang một sức hút rất riêng trong thời trang - nhẹ nhàng, tinh giản nhưng vẫn đủ sang trọng. Gam màu trung tính gợi cảm giác mềm mại và thanh thoát, dễ dàng tôn lên vẻ nữ tính đồng thời tạo nên diện mạo trang nhã ẢNH: NEM FASHION

Sơ mi basic với bề mặt vải gân nhẹ, cổ áo nhọn sắc nét và hàng khuy nhỏ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch gọn gàng. Phối với quần âu cạp cao đồng bộ sẽ tạo nên set đồ tone sur tone chuyên nghiệp ẢNH: D.CHIC

Sắc be là sự lựa chọn của phong thái tự tin và tinh tế. Thiết kế sơ mi với phom dáng hiện đại, điểm xuyết các chi tiết tinh giản nhưng đầy ấn tượng. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ứng dụng và tính thẩm mỹ ẢNH: D.CHIC

Khi bạn chọn đúng trang phục công sở phù hợp với thời tiết và phong cách cá nhân, việc đi làm sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đôi khi, chỉ cần một bản phối đơn giản nhưng tinh tế cũng đủ để bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt mọi người.