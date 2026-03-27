Thời trang 24/7

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Nguyễn Quang Hải
27/03/2026 08:00 GMT+7

Làm sao để vừa mát mẻ, thoải mái nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, chuyên nghiệp nơi công sở? Thực tế, chỉ cần một chút tinh tế trong cách chọn đồ và phối hợp, bạn hoàn toàn có thể xây dựng phong cách cuốn hút.

Không cần quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, phong cách công sở mùa hè hướng đến sự tối giản, thoáng mát nhưng vẫn đảm bảo tính chỉn chu. Từ chất liệu, kiểu dáng đến màu sắc - tất cả đều góp phần giúp bạn tự tin hơn mỗi ngày.

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 1.

Một set đồ tinh giản nhưng vẫn đủ tạo dấu ấn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa phom dáng và màu sắc. Áo sơ mi sắc vàng mang lại cảm giác tươi mới. Phối cùng chân váy dài cạp cao, thiết kế hàng cúc dọc kết hợp chi tiết thắt lưng không chỉ tôn dáng mà còn giữ vẻ chỉn chu

ẢNH: NEM FASHION

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 2.

Bắt nhịp ngày làm việc với diện mạo nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấn tượng. Set đồ ghi điểm với áo blazer phom suông cùng thiết kế tay lửng. Kết hợp chân váy dập ly, phần cạp được xử lý gọn gàng, giúp định hình vòng eo và cân đối tỷ lệ

ẢNH: NEM FASHION

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 3.

Váy sơ mi là một món đồ quen thuộc với quý cô công sở nhờ tính ứng dụng cao và sự linh hoạt trong cách mặc. Sự kết hợp giữa sơ mi truyền thống và dáng váy liền mang đến vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét nữ tính

ẢNH: NEM FASHION

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 4.

Phom dáng xòe nhẹ được nhấn eo bằng đai cùng màu giúp tôn dáng gọn gàng, trong khi những đường chỉ chần chạy dọc thân váy tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, làm nổi bật cấu trúc trang phục

ẢNH: NEM FASHION

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 5.

Trong nhịp sống hiện đại, phong cách tối giản trở thành lựa chọn của những người phụ nữ đề cao sự tinh gọn nhưng vẫn thanh lịch. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, bộ trang phục này đem lại cảm giác thoải mái và linh hoạt suốt ngày dài làm việc

ẢNH: NEM FASHION

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 6.

Sắc kem luôn mang một sức hút rất riêng trong thời trang - nhẹ nhàng, tinh giản nhưng vẫn đủ sang trọng. Gam màu trung tính gợi cảm giác mềm mại và thanh thoát, dễ dàng tôn lên vẻ nữ tính đồng thời tạo nên diện mạo trang nhã

ẢNH: NEM FASHION

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 7.

Sơ mi basic với bề mặt vải gân nhẹ, cổ áo nhọn sắc nét và hàng khuy nhỏ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch gọn gàng. Phối với quần âu cạp cao đồng bộ sẽ tạo nên set đồ tone sur tone chuyên nghiệp

ẢNH: D.CHIC

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu- Ảnh 8.

Sắc be là sự lựa chọn của phong thái tự tin và tinh tế. Thiết kế sơ mi với phom dáng hiện đại, điểm xuyết các chi tiết tinh giản nhưng đầy ấn tượng. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ứng dụng và tính thẩm mỹ

ẢNH: D.CHIC

Khi bạn chọn đúng trang phục công sở phù hợp với thời tiết và phong cách cá nhân, việc đi làm sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đôi khi, chỉ cần một bản phối đơn giản nhưng tinh tế cũng đủ để bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt mọi người.

Công sở Chất liệu Áo sơ mi truyền thống trang phục

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

