Thay đổi phong cách công sở với áo blouse

Áo blouse không chỉ là món đồ thời trang thông dụng mà còn là “chìa khóa” mở ra vô vàn phong cách cho người mặc.
Áo blouse và quần jeans
Áo blouse phong cách boho với tông màu tím pastel mơ mộng kết hợp với quần jeans ống rộng - phong cách retro vô cùng thời thượng.
Sử dụng khăn bản to làm thắt lưng giúp bộ đồ có thêm điểm nhấn, phối cùng kính đen và túi xách, phù hợp để đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.
Áo blouse và chân váy
Trang sức ngọc trai đơn giản là “bảo bối” giúp bộ đồ không bị nhàm chán, kết hợp cùng ba lô và giày oxford như đưa bạn trở về những năm tháng học đường.
Áo blouse và quần shorts
Áo blouse xuyên thấu phom rộng với điểm nhấn là những hình thêu hoa nhí tỉ mỉ có thể phù hợp với mọi dáng người, mặc cùng quần shorts phối ren đem đến một giao diện vừa năng lượng lại sành điệu.
Sang chảnh cùng mẫu áo blouse cổ nơ phối cùng quần shorts nhung khiến bạn trông như một quý cô trong các bữa tiệc sang trọng.
Áo blouse và váy yếm
Áo blouse thắt nơ với họa tiết chấm bi cực bắt mắt, phần tay áo dáng bồng phối khuy ngọc trai viền bạc dễ mặc, kết hợp yếm nhung đen với dây đeo vai mảnh dễ dàng điều chỉnh độ dài ngắn.
Thay đổi với áo blouse tay dài cổ sen kết hợp với váy yếm cổ V được tô điểm bằng hàng cúc kim loại bạc tinh xảo vừa thanh lịch vừa phóng khoáng.