Thay đổi phong cách công sở với áo blouse

Áo blouse không chỉ là món đồ thời trang thông dụng mà còn là “chìa khóa” mở ra vô vàn phong cách cho người mặc.

Áo blouse và quần jeans

Một trong những công thức phối đồ kinh điển là sự kết hợp của áo blouse với quần jeans, đơn giản nhưng chưa bao giờ bị lỗi mốt ẢNH:@CECICELA.VN

Áo blouse phong cách boho với tông màu tím pastel mơ mộng kết hợp với quần jeans ống rộng - phong cách retro vô cùng thời thượng.

Thanh lịch với áo blouse tay bồng họa tiết hoa nhí dịu dàng phối cùng quần jeans cơ bản tạo nên phong cách đậm chất mùa hè cho các cô nàng ẢNH: @JACIE_CLOSET

Sử dụng khăn bản to làm thắt lưng giúp bộ đồ có thêm điểm nhấn, phối cùng kính đen và túi xách, phù hợp để đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Áo blouse và chân váy

Dù là đi làm, đi học hay hẹn hò, combo này đều dễ dàng mang lại sự hài hòa và chỉn chu. Nếu bạn đang tìm kiếm một diện mạo nữ tính, duyên dáng thì áo blouse kết hợp với chân váy chính là “bộ đôi hoàn hảo” ẢNH: @LAJUN.OFFICIAL

Áo blouse trắng dài tay với chi tiết nơ đen làm điểm nhấn được sơ vin gọn gàng với chân váy xếp ly dáng ngắn tạo nên một vẻ ngoài trẻ trung ẢNH: @ORWHITE.OFFICIAL

Trang sức ngọc trai đơn giản là “bảo bối” giúp bộ đồ không bị nhàm chán, kết hợp cùng ba lô và giày oxford như đưa bạn trở về những năm tháng học đường.

Áo blouse và quần shorts

Dành cho những cô nàng yêu thích phong cách năng động, thoải mái thì chắc chắn không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo blouse và quần shorts ẢNH: DEAR MARCH

Áo blouse xuyên thấu phom rộng với điểm nhấn là những hình thêu hoa nhí tỉ mỉ có thể phù hợp với mọi dáng người, mặc cùng quần shorts phối ren đem đến một giao diện vừa năng lượng lại sành điệu.

Vì áo blouse là chất liệu xuyên thấu nên chọn loại bra phù hợp hoặc có thể mặc cùng áo hai dây bên trong để đảm bảo sự kín đáo giúp bạn tự tin cả ngày dài ẢNH: @CERISES.NN

Sang chảnh cùng mẫu áo blouse cổ nơ phối cùng quần shorts nhung khiến bạn trông như một quý cô trong các bữa tiệc sang trọng.

Áo blouse và váy yếm

Váy yếm thường mang đến cảm giác năng động, trẻ trung, kết hợp cùng áo blouse tạo nên một tổng thể trang phục đầy mới lạ, vừa cổ điển vừa hiện đại ẢNH: @CERISES.NN

Áo blouse thắt nơ với họa tiết chấm bi cực bắt mắt, phần tay áo dáng bồng phối khuy ngọc trai viền bạc dễ mặc, kết hợp yếm nhung đen với dây đeo vai mảnh dễ dàng điều chỉnh độ dài ngắn.

Giày búp bê và túi xách mini là những phụ kiện không thể thiếu giúp bạn có được một diện mạo hoàn hảo đậm chất nàng thơ ẢNH: @CERISES.NN

Thay đổi với áo blouse tay dài cổ sen kết hợp với váy yếm cổ V được tô điểm bằng hàng cúc kim loại bạc tinh xảo vừa thanh lịch vừa phóng khoáng.