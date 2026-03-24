Thêm chất riêng cho phong cách xuống phố với áo khoác da

Đầu hè là thời điểm lý tưởng để nàng thử sức với áo khoác da, vừa mỏng nhẹ, vừa tạo điểm nhấn nổi bật cho set đồ xuống phố. Món đồ này giúp tổng thể trở nên cá tính, hiện đại và trẻ trung, phù hợp với tiết trời chuyển giao. Không chỉ mạnh mẽ, thời thượng, áo khoác da còn dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác, từ bản phối đơn giản hằng ngày đến những món đồ phá cách, giúp nàng thêm chất riêng và nâng tầm phong cách mỗi khi ra đường.

Chiếc áo khoác da màu đen với dáng ngắn ôm vừa vặn trở thành điểm nhấn mạnh mẽ, mang đến vẻ ngoài cá tính và hiện đại cho nàng ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Phom áo có khóa kéo trung tâm, cổ bẻ rộng cùng các đường may định hình vai tạo cảm giác năng động, đứng phom, đồng thời giúp nàng dễ dàng phối cùng những món đồ mềm mại hoặc phóng khoáng hơn. Khi kết hợp với hoodie màu nổi và quần ống rộng màu trung tính theo xu hướng layering, set đồ cân bằng tỷ lệ cơ thể, kéo dài đôi chân và thể hiện tinh thần trẻ trung, hiện đại. Để tăng thêm sự phá cách nàng có thể buộc áo sơ mi ngang hông hoặc nhấn nhá chiếc kính râm, thêm túi xách nhỏ làm điểm nhấn, mang lại tổng thể cá tính, nổi bật trên phố.

Áo khoác da màu đen với phom rộng hoặc dáng dài là món đồ chủ đạo, mang đến cho nàng vẻ ngoài cá tính, hiện đại và bền bỉ với thời gian ẢNH: @LINGGKA109

Thiết kế phóng khoáng kết hợp bề mặt da bóng nhẹ tạo hiệu ứng sang trọng, đồng thời giúp nàng dễ dàng phối cùng các thiết kế màu sắc nổi bật để tạo sự tương phản ấn tượng. Khi kết hợp với lớp áo bên trong tông đỏ rực và khăn choàng màu sáng, set đồ vừa cân bằng tỷ lệ, vừa thêm chiều sâu, trong khi phụ kiện cùng tông màu hoàn thiện tổng thể, thể hiện rõ phong cách streetwear cá tính, đồng thời phản ánh xu hướng phối màu nổi với áo khoác da đang được yêu thích.

Set đồ mang đến vẻ vừa cá tính vừa quyến rũ, với áo khoác da đen làm tâm điểm tạo sự cân bằng tỷ lệ và điểm nhấn cho tổng thể ẢNH: @PERTHKVSR

Áo dáng lửng ôm vừa phải, cổ bẻ rộng và các chi tiết khóa kéo kim loại tôn lên sức mạnh và sự năng động, trong khi áo ren mỏng bên trong với hoa văn tinh tế tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở, làm mềm sự cứng cáp của chất liệu da và tăng nét nữ tính cho nàng. Quần jeans ống rộng kéo dài đôi chân và mang lại cảm giác phóng khoáng, trong khi chọn một đôi giày tối giản sẽ giúp giữ ánh nhìn tập trung vào phần thân trên. Sự kết hợp này thể hiện phong cách hiện đại, khi áo khoác da được biến tấu tinh tế để vừa nổi bật vừa thời thượng, đem lại tổng thể sành điệu, năng động và đầy sức hút cho nàng.

Áo dáng bomber rộng rãi với gấu bo và cổ thấp giúp giữ phom đứng nhưng vẫn thoải mái, trong khi chất liệu giả da bóng nhẹ tạo hiệu ứng sang trọng và bắt mắt ẢNH: @CHOMISMATERIALGIRL

Nàng kết hợp áo thun ôm sát màu trắng bên trong để làm dịu sắc đen mạnh mẽ của da, nhấn vòng eo tinh tế. Quần jeans ống rộng tạo cảm giác phóng khoáng, giúp đôi chân trông dài hơn, trong khi đôi giày sneaker hoàn thiện tổng thể năng động và hiện đại. Sự kết hợp này thể hiện cách biến tấu áo khoác da theo phong cách đường phố trẻ trung, vừa nổi bật, vừa giữ được sự linh hoạt và cá tính riêng.

Chiếc áo tông màu camel ấm áp với phom cropped giúp phân chia tỷ lệ cơ thể, “hack” chiều cao hiệu quả, trong khi cổ bẻ rộng, nút cài lớn và túi ốp trước tạo điểm nhấn khỏe khoắn, làm nổi bật vai và thân trên, vừa chỉn chu vừa phóng khoáng ẢNH: @FAYE

Sự tương phản giữa chất liệu da cứng cáp và áo thun mềm mại bên trong cân bằng giữa nét mạnh mẽ và nữ tính, mang đến tổng thể hài hòa. Nàng có thể phối cùng quần jeans ống rộng, giày sneaker và mũ lưỡi trai để tạo diện mạo năng động, trẻ trung, kết hợp một chiếc túi màu nổi để làm điểm nhấn. Cách phối này phản ánh phong cách tối giản pha lẫn streetwear hiện đại, sử dụng các tông màu trung tính dễ phối nhưng vẫn sang trọng, giúp nàng tự tin xuống phố với vẻ ngoài đầy cuốn hút.

Chiếc áo khoác da đỏ đô hòa quyện giữa nét cổ điển của chất liệu và sự hiện đại trong thiết kế. Phom rộng, cổ bẻ cùng khóa kéo kim loại tạo vẻ mạnh mẽ, trong khi bề mặt da bóng nhẹ bắt sáng, thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @CLOUD.DOKHANHVAN

Nàng tự tin khoác lên chiếc áo da đỏ đô, khiến set đồ trở nên ấn tượng và đầy sức sống, đồng thời làm phong phú thêm tủ đồ áo khoác của nàng với một lựa chọn cá tính và khác biệt. Khi phối cùng quần ống rộng màu đen, tổng thể cân bằng tỷ lệ cơ thể và tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Nàng có thể thêm đôi giày thể thao và một chiếc túi tối giản để làm nổi bật chiếc áo, mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung và hiện đại.

Chiếc áo khoác da xanh rêu kết hợp chất da cứng cáp và phom lửng gọn giúp nàng tôn vòng eo và cân bằng tỷ lệ cơ thể. Cổ bẻ rộng và đường may tinh tế giữ phom đứng nhưng vẫn mềm mại khi nàng di chuyển ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN

Hiệu ứng từ lớp da mạnh mẽ hòa cùng áo lụa nhẹ nhàng và chân váy ren, vừa tạo nét hiện đại vừa tôn lên sự quyến rũ. Tông màu xanh của áo khoác làm dịu sắc kem của áo lụa và kết nối hài hòa với chân váy đen, tạo bảng màu cân bằng và tinh tế. Nàng có thể phối cùng bốt cao cổ và túi tối giản để kéo dài đôi chân, hoàn thiện tổng thể hiện đại, sang trọng và đầy sức hút.

Bản phối biến áo khoác da thành trung tâm thu hút, vừa nổi bật vừa linh hoạt, giúp nàng tự tin thể hiện cá tính và sự tinh tế mọi lúc mọi nơi ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN

Áo khoác da không chỉ là món đồ tiện dụng mà còn là điểm nhấn giúp nàng khẳng định phong cách riêng khi xuống phố. Sự kết hợp giữa chất liệu da cá tính và các món đồ đi kèm tạo nên vẻ ngoài hiện đại, năng động, đồng thời mang đến tổng thể hài hòa và nổi bật, giúp nàng tự tin tỏa sáng với phong cách đầy sức hút.