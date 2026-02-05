Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Không hẹn mà gặp khi gam màu pastel tràn ngập khắp các bản phối công sở, dạo phố, các bộ sưu tập mùa dành cho mùa xuân 2026. Với mỗi thiết kế đầm pastel được gợi ý dưới đây, nàng lại tìm thấy một phiên bản nữ tính, ngọt ngào đậm nét trẻ trung của riêng mình.

Đầm hồng pastel nhẹ nhàng phối layer lớp vải tơ mỏng, mềm mại và quyến rũ. Thiết kế dáng xòe nhẹ tôn eo bằng đường chiết eo, hoa cài áo duyên dáng đi cùng phần tay chườm che khuyết điểm ẢNH: K&K FASHION

Tận hưởng tiết xuân tươi vui cùng đầm pastel

Khi mùa xuân khẽ chạm trên từng phiến lá, bộ sưu tập Bách hoa của K&K tựa như một lời thì thầm dịu dàng của thiên nhiên cây cỏ. Những gam màu nhạt, nhẹ nhàng như gió thoảng tái hiện trên váy áo vẻ đẹp muôn màu của hoa lá, màu của bầu trời, những vạt nắng hay nắm giữ cả những ngọn gió. Mỗi thiết kế đầm pastel vẽ nên hình ảnh người phụ nữ mềm mại, nữ tính nhưng tràn đầy sức sống.

Chất liệu vải tơ mỏng nhẹ, bay bổng theo từng chuyển động tạo nên cảm giác thư thái và dễ chịu cho người mặc. Bảng màu pastel với hồng đào, vàng bơ nhạt, xanh da trời, beige và cream... để nàng thỏa thích lựa chọn cho những ngày mùa xuân đang trải dài phía trước.

Sắc vàng pastel trên các thiết kế đồng bộ, váy midi làm mới hình ảnh của nàng trong những ngày làm việc cuối năm, phù hợp cả với những buổi dạo phố, đi chợ hoa hay du xuân chào năm mới. Diện gam màu vàng nhạt, nàng tỏa sáng như một đóa hoa đang khoe sắc dưới ánh nắng ban mai của mùa xuân ẢNH: K&K FASHION

Vải ren được sử dụng làm đường viền góp phần làm tăng thêm nét dịu dàng, nữ tính và quyến rũ cho set áo cách điệu phối chân váy xòe tông vàng pastel ẢNH: ELISE

Gam màu nhạt là cách dễ dàng nhất để tăng cường vẻ nữ tính cho các set vest công sở. Các bộ trang phục pastel vẫn chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng giúp nàng trở nên duyên dáng và ưa nhìn hơn ẢNH: K&K FASHION

Váy liền màu hồng pastel tựa như lời mời gọi phái đẹp tận hưởng mùa xuân theo cách riêng - vừa nhẹ nhàng, thanh lịch vừa cuốn hút và trong trẻo ẢNH: ELISE

Tông nâu beige, màu nude đứng đầu danh sách các tông màu dễ mặc, dễ đẹp mà lại tôn da tôn dáng tự nhiên. Thiết kế đính hoa 3D, chiết eo bằng cấu trúc hình học mang lại hiệu ứng chiều sâu thị giác ẢNH: K&K FASHION

Màu cream và phom dáng freesize trên trang phục giúp quý cô cảm thấy tự do và phóng khoáng hơn khi được tự quyết định phong cách khi lên đồ hằng ngày ẢNH: ELISE

Cảm nhận những chuyển động mềm mại, tự nhiên

Bộ sưu tập Drape In Air của Elise mở ra cách tiếp cận thời trang tinh giản theo cách chuyển động. Chất liệu vải tơ voan trở thành ngôn ngữ chính để diễn tả vẻ đẹp nữ tính trong trạng thái tự do và thư thái. Các thiết kế váy tiệc, đầm dáng dài, set đồng bộ từ tơ voan mềm khai thác tối đa đặc tính nhẹ, rủ và bắt sáng tự nhiên của chất liệu, để mỗi phom dáng không chỉ bay bổng mà còn thực sự chuyển động cùng cơ thể người mặc.

Bảng màu pastel trong trẻo mang hơi thở mùa xuân - từ hồng phấn, xanh nhạt, vàng dịu đến những gam trung tính sáng được phối đặt để có chủ đích nhằm tôn lên độ trong tự nhiên, đồng thời tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và dễ ứng dụng. Mỗi thiết kế tập trung vào cấu trúc mềm mại, tỷ lệ cân đối và khả năng chuyển động của chất liệu, để vẻ đẹp người phụ nữ được tôn lên một cách khéo léo mà không cần gắng gượng.

Màu cam pastel mở ra không gian tươi sáng, rực rỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng, trang nhã đầy khí chất. Thiết kế kết hợp phần váy maxi suông dài và phần cape đính hoa tôn nét sang trọng, quý phái phù hợp với nhiều không gian trang trọng ẢNH: ELISE

Sắc tím lilac hay tím pastel cùng nàng bước vào khoảnh khắc giao mùa với phong thái nhẹ nhàng - sự duyên dáng trong chuyển động, tự do trong cảm xúc và hòa vào nhịp sống một cách êm nhẹ, bay bổng ẢNH: ELISE

Gam màu xanh pastel được khéo léo kết hợp cùng bản phối áo vest cách điệu cùng chân váy midi. Hàng cúc bọc vải, hoa vải và dây buộc ngang eo tạo hình ảnh sành điệu tone sur tone theo đúng xu hướng ẢNH: K&K FASHION



