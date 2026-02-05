Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Không hẹn mà gặp khi gam màu pastel tràn ngập khắp các bản phối công sở, dạo phố, các bộ sưu tập mùa dành cho mùa xuân 2026. Với mỗi thiết kế đầm pastel được gợi ý dưới đây, nàng lại tìm thấy một phiên bản nữ tính, ngọt ngào đậm nét trẻ trung của riêng mình.
Tận hưởng tiết xuân tươi vui cùng đầm pastel
Khi mùa xuân khẽ chạm trên từng phiến lá, bộ sưu tập Bách hoa của K&K tựa như một lời thì thầm dịu dàng của thiên nhiên cây cỏ. Những gam màu nhạt, nhẹ nhàng như gió thoảng tái hiện trên váy áo vẻ đẹp muôn màu của hoa lá, màu của bầu trời, những vạt nắng hay nắm giữ cả những ngọn gió. Mỗi thiết kế đầm pastel vẽ nên hình ảnh người phụ nữ mềm mại, nữ tính nhưng tràn đầy sức sống.
Chất liệu vải tơ mỏng nhẹ, bay bổng theo từng chuyển động tạo nên cảm giác thư thái và dễ chịu cho người mặc. Bảng màu pastel với hồng đào, vàng bơ nhạt, xanh da trời, beige và cream... để nàng thỏa thích lựa chọn cho những ngày mùa xuân đang trải dài phía trước.
Váy liền màu hồng pastel tựa như lời mời gọi phái đẹp tận hưởng mùa xuân theo cách riêng - vừa nhẹ nhàng, thanh lịch vừa cuốn hút và trong trẻo
ẢNH: ELISE
Cảm nhận những chuyển động mềm mại, tự nhiên
Bộ sưu tập Drape In Air của Elise mở ra cách tiếp cận thời trang tinh giản theo cách chuyển động. Chất liệu vải tơ voan trở thành ngôn ngữ chính để diễn tả vẻ đẹp nữ tính trong trạng thái tự do và thư thái. Các thiết kế váy tiệc, đầm dáng dài, set đồng bộ từ tơ voan mềm khai thác tối đa đặc tính nhẹ, rủ và bắt sáng tự nhiên của chất liệu, để mỗi phom dáng không chỉ bay bổng mà còn thực sự chuyển động cùng cơ thể người mặc.
Bảng màu pastel trong trẻo mang hơi thở mùa xuân - từ hồng phấn, xanh nhạt, vàng dịu đến những gam trung tính sáng được phối đặt để có chủ đích nhằm tôn lên độ trong tự nhiên, đồng thời tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và dễ ứng dụng. Mỗi thiết kế tập trung vào cấu trúc mềm mại, tỷ lệ cân đối và khả năng chuyển động của chất liệu, để vẻ đẹp người phụ nữ được tôn lên một cách khéo léo mà không cần gắng gượng.