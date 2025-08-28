  • An Giang
Thời trang 24/7

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
28/08/2025 17:00 GMT+7

Với tín đồ thời trang công sở, thêu tay luôn có sức hút đặc biệt bởi phong cách được định hình qua sự thanh lịch, chỉn chu cùng các điểm nhấn độc đáo trên từng trang phục.

Trong dòng chảy liên tục của xu hướng thời trang, thêu tay - với những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé - nhưng lại tạo nên sức sống bền bỉ cho cả một phong cách. Mỗi mũi chỉ không chỉ ghi dấu bàn tay khéo léo của nghệ nhân mà còn kể câu chuyện về sự tinh tế, kiên nhẫn và giá trị văn hóa truyền thống được thổi hồn vào từng trang phục.

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 1.

Thiết kế đầm với họa tiết thêu tay hình hoa cúc cổ điển trên nền kẻ hiện đại tạo nên điểm nhấn tối giản nhưng đủ để định nghĩa cá tính thẩm mỹ của người mặc

ẢNH: ÁO CHẦN BÔNG HÀ NỘI

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 2.

Chiếc áo khoác nhẹ thêu tay rực rỡ mang lại vẻ đẹp chuẩn mực và tinh xảo thủ công, tạo chiều sâu thị giác cho trang phục

ẢNH: ÁO CHẦN BÔNG HÀ NỘI

Sự trở lại của thời trang thêu tay - từ haute couture đến công sở

Điểm nổi bật của các thiết kế thêu tay nằm ở tính thủ công tỉ mỉ. Từng đường kim mũi chỉ không đơn thuần là trang trí mà tạo nên kết cấu sống động cho bề mặt chất liệu. Nếu như những chi tiết thêu hoa lá nhẹ nhàng trên áo sơ mi cotton trắng mang đến cảm giác nữ tính, trong trẻo thì những họa tiết thêu ren hoặc cánh bướm cách điệu trên váy bút chì, blazer lại gợi nên sự hiện đại, cá tính mà vẫn giữ được tinh thần công sở.

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 3.

Ca sĩ Hòa Minzy trong chiếc áo dài họa tiết hoa sen thêu tay tinh xảo của Gấm Vóc

ẢNH: GẤM VÓC

Các thương hiệu từ quốc tế đến nội địa đang chú trọng khai thác kỹ thuật thêu để tạo nên sự khác biệt. Chẳng hạn, Dior hay Valentino luôn tôn vinh vẻ đẹp haute couture với bề mặt thêu tay cầu kỳ, trong khi một số nhà thiết kế trẻ Việt Nam lại tìm cách đưa nghệ thuật thêu truyền thống như hoa sen, chim hạc, sóng nước - vào trang phục văn phòng hiện đại, vừa gợi nhắc bản sắc, vừa nâng tầm phong cách.

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 4.
Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 5.
Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 6.

Những đường thêu tone sur tone gợi nhớ về xu hướng “quiet luxury” đang chiếm lĩnh các sàn diễn quốc tế và được nhiều tín đồ thời trang sành điệu theo đuổi

ẢNH: GẤM VÓC

Khi thời trang công sở chạm đến nghệ thuật thêu tay

Xu hướng mùa thu năm nay tiếp tục nhấn mạnh sự cân bằng giữa ứng dụng và nghệ thuật. Các chi tiết thêu tay không chỉ giới hạn ở những gam màu trung tính mà bắt đầu xuất hiện trong bảng màu đa dạng hơn: từ pastel nhẹ nhàng cho đến sắc trầm như rượu vang, ô liu hay navy, giúp tín đồ văn phòng dễ dàng phối kết. Một chiếc khoác nhẹ điểm hoa văn thêu chỉ bạc có thể kết hợp linh hoạt với chân váy suông hoặc quần ống đứng, trong khi chiếc đầm liền thân thêu cánh hoa trên nền vải lụa lại phù hợp cho những buổi họp quan trọng hay sự kiện sau giờ làm.

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 7.
Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 8.
Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 9.

Những đường thêu được chuyển hóa tinh tế trên các dáng váy áo, tạo nên những bản giao hưởng giữa văn hóa và công sở

ẢNH: ÁO CHẦN BÔNG HÀ NỘI

Điều khiến thêu tay luôn "hot" chính là giá trị vượt thời gian. Không bị cuốn trôi theo vòng quay nhanh của xu hướng, chi tiết thêu tay vẫn giữ được sự sang trọng, độc bản và tạo nên dấu ấn cá nhân cho người mặc. Trong không gian công sở vốn đề cao sự chuẩn mực, một đường thêu tinh tế đủ để biến bộ trang phục trở thành tuyên ngôn phong cách vừa chuyên nghiệp, vừa giàu chất nghệ thuật. Và đó chính là lý do khiến thời trang thêu tay luôn nằm trong danh sách lựa chọn hàng đầu của tín đồ văn phòng mỗi độ thu về.

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu- Ảnh 10.

Điểm nhấn thêu tay trên trung tâm thân áo cho thấy sự trở lại của phong cách “subtle detailing” (chi tiết tinh tế) - nơi từng đường kim trở thành ngôn ngữ thẩm mỹ

ẢNH: ÁO CHẦN BÔNG HÀ NỘI

 

