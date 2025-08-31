Thích thể thao, bạn phải lưu ngay những công thức phối đồ này

Từ áo polo kết hợp quần shorts gọn gàng đến set đồ tone sur tone hiện đại, tất cả đều mang lại sự tự tin và phong cách thể thao tuyệt vời cho bạn trên sân tập hay cả khi dạo phố.

Áo polo và chân váy tennis với sắc hồng pastel mang đến sự kết hợp hài hòa giữa tính ứng dụng cao và phong cách nữ tính. Với chất liệu co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, trang phục giúp người mặc thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu, gọn gàng ẢNH: PERATO SPORTS

Sẵn sàng cho mọi hành trình với set đồ thể thao tiện dụng, thoáng mát và cực kỳ dễ vận động. Sự kết hợp giữa áo polo thanh lịch và quần lửng mang đến phong cách khỏe khoắn mà vẫn hiện đại ẢNH: PERATO SPORTS

Set đồ gồm áo thun dáng rộng kết hợp quần shorts thoải mái. Nhờ gam màu hồng pastel phối trắng tinh tế, bộ trang phục không chỉ tiện dụng mà còn tôn lên vẻ khỏe khoắn, nữ tính và đầy sức sống ẢNH: PERATO SPORTS

Một bản phối chuẩn gu cho những buổi cà phê sáng, dạo công viên hay gặp gỡ bạn bè cuối tuần. Gam màu xanh lá nổi bật của áo phông kết hợp cùng quần lửng màu be trung tính, tạo điểm nhấn hài hòa và trẻ trung ẢNH: PERATO SPORTS

Ngoài kiểu dáng, chất liệu cũng là yếu tố được người mặc quan tâm khi lựa chọn đồ thể thao. Trang phục nên được may từ chất liệu vải mềm nhẹ, co giãn thoải mái, hỗ trợ tối đa thao tác vận động. Khả năng thấm hút mồ hôi vượt trội giúp giữ cơ thể luôn khô thoáng, hạn chế bám dính ẢNH: PERATO SPORTS

Set đồ tone sur tone màu xanh pastel mát mắt, khắc họa hình ảnh phóng khoáng, tràn đầy năng lượng. Thiết kế áo sát nách phối với quần shorts đồng bộ giúp người mặc dễ dàng vận động. Bản phối này là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tập luyện bóng rổ, gym hay chạy bộ ẢNH: PERATO SPORTS

Nếu chị em tìm kiếm một chiếc polo ứng dụng linh hoạt từ tập thể thao, đi làm hay những buổi cà phê thì đây là sự lựa chọn đáng tin cậy. Phom áo ôm gọn giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát nhưng vẫn vô cùng thoải mái ẢNH: LIVAN SPORT

Đam mê thể thao thì sao có thể thiếu được chiếc tank top trong tủ đồ. Với chất liệu mềm mại, co giãn vừa phải giúp định hình vóc dáng gọn gàng và cân đối hơn. Có thể phối cùng quần shorts, chân váy hay quần jeans để mặc đi chơi cũng đều đẹp ẢNH: LIVAN SPORT

Ngoài yếu tố thoải mái, trang phục thể thao ngày nay còn chú trọng đến tính ứng dụng và gu thời trang hiện đại. Bạn có thể dễ dàng biến set đồ tập luyện thành bộ trang phục dạo phố nhờ cách phối màu tinh tế và thiết kế linh hoạt.