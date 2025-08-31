Thích thể thao, bạn phải lưu ngay những công thức phối đồ này

Thể thao không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để thể hiện gu thẩm mỹ qua trang phục. Những công thức phối đồ chuẩn chỉnh sẽ giúp bạn vừa thoải mái vận động, vừa giữ được sự năng động và cá tính.
Từ áo polo kết hợp quần shorts gọn gàng đến set đồ tone sur tone hiện đại, tất cả đều mang lại sự tự tin và phong cách thể thao tuyệt vời cho bạn trên sân tập hay cả khi dạo phố.
Ngoài yếu tố thoải mái, trang phục thể thao ngày nay còn chú trọng đến tính ứng dụng và gu thời trang hiện đại. Bạn có thể dễ dàng biến set đồ tập luyện thành bộ trang phục dạo phố nhờ cách phối màu tinh tế và thiết kế linh hoạt.