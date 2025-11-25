  • An Giang
Thời trang 24/7

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
25/11/2025 07:00 GMT+7

Trong những thiết kế thời trang mới, chủ nghĩa tối giản - minimalism không dừng lại ở tinh thần 'ít là nhiều', mà được tái định nghĩa qua những điểm nhấn mang tính xa xỉ là các gam màu ánh kim.

Một trong những xu hướng nổi bật mùa thu đông năm nay là sự kết hợp giữa phom dáng tinh giản và các bề mặt mang gam màu ánh kim, ánh đồng. Các nhà thiết kế (NTK) - từ VN đến quốc tế đều tận dụng sự phản chiếu của ánh sáng hay ánh sáng kim loại như một giải pháp nâng tầm thẩm mỹ, giữ trọn chuẩn mực "minimal" (tối thiểu) nhưng vẫn tạo được hiệu ứng thị giác đủ mạnh để thu hút.

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 1.

Nhà thiết kế trang sức người Thụy Sĩ gốc Liban - một nhân vật của giới thượng lưu và là biên tập viên cộng tác cho tạp chí Tatler trong trang phục ánh kim của Gucci

ẢNH: GUCCI

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 2.
Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 3.

TikToker nổi tiếng người Anh - Madeline Argy, nữ diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Mỹ - Emma Roberts tỏa sáng và thanh lịch trong các trang phục lấp lánh

ẢNH: GUCCI

Những gam màu ánh kim được ưa chuộng mùa thời trang cuối năm 

Nếu minimalism truyền thống tập trung vào bảng màu trung tính, đường cắt gọn gàng và phom dáng chuẩn xác, thì phiên bản mới của xu hướng này được phủ lên lớp "lux minimal" - tối giản nhưng xa xỉ.

Những thiết kế váy dạ hội hoặc trên nền những thiết kế đời thường như áo blazer, đầm midi, chân váy bút chì hay áo tank top dáng slim, ánh kim được xử lý dưới nhiều kỹ thuật. Hoặc chúng được phủ kim loại (metallic coating), sợi dệt pha lurex, trang trí bằng chi tiết kim loại hoặc bảng màu vàng champagne, đỏ, cam... trở thành những điểm nhấn đáng giá. Sự pha phối và chuyển dịch này giúp trang phục tối giản trở nên sống động hơn mà không đánh mất tính tinh tế vốn có.

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 4.
Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 5.

Những "váy áo kim loại ngắn" được thiết kế tối giản nhằm làm nổi bật sự lấp lánh và sành điệu, giúp các tín đồ tự tin tỏa sáng trong mọi bối cảnh

ẢNH: GUCCI, BALMAIN

Tại các tuần lễ thời trang, xu hướng tối giản với điểm nhấn kim loại hiện diện rõ nét. Ở New York, các nhà mốt lăng xê những chiếc váy satin ánh đồng. Tại Paris, nhiều thương hiệu đưa ánh kim lên cấu trúc tailoring - như blazer vai nhọn phủ lớp metallic mờ... Ở Seoul, Thượng Hải hay TP.HCM, Hà Nội…, phong cách tối giản mang màu sắc châu Á được nâng cấp bằng những gam vàng hồng hoặc ánh bạch kim trên các thiết kế ôm sát.

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 6.

Những chất liệu bắt sáng hoặc ánh kim thể hiện tinh thần thời trang hiện đại giúp các nàng khẳng định phong cách thời trang cá nhân sành điệu

ẢNH: BALMAIL

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 7.
Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 8.
Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 9.

Sự phối hợp trang phục theo xu hướng ánh kim cũng đề cao sự tối giản có chủ đích. Một chiếc váy "phủ" kim loại hay các phụ kiện như giày mũi nhọn, túi clutch có khóa/ điểm nhấn kim loại nhỏ hoặc trang sức bạc ánh mờ rất được ưa chuộng

ẢNH: BALMAIN

Thể hiện đẳng cấp thời trang cá nhân qua kỹ thuật phối màu ánh kim

Điểm đáng chú ý nhất của xu hướng này là cách tiết chế ánh kim. Thay vì dùng chất liệu metallic toàn diện dễ gây cảm giác "quá tay", các thương hiệu và các NTK chọn cách điểm xuyết có chủ đích để tạo điểm nhấn sang trọng. Điều này giữ cho tổng thể trang phục vừa tinh gọn, vừa nhấn mạnh cấu trúc và độ sắc sảo của phom dáng.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, ánh kim còn tạo hiệu ứng chuyển động khi gặp ánh sáng - lý do khiến xu hướng này được ưa chuộng trong mùa tiệc tùng. Các biểu tượng thời trang VN cũng nhanh chóng cập nhật: từ suit màu beige với ve áo ánh vàng champagne đến đầm minimal hai dây tông platinum. Trên thảm đỏ, ánh kim mờ giúp giữ sự sang trọng, còn trong phong cách đường phố, ánh đồng pastel khiến bản phối đơn sắc trở nên cá tính nhưng vẫn thanh lịch.

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 10.
Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim- Ảnh 11.

Không cần phô diễn quá nhiều chi tiết, chỉ với một vài mảng ánh kim tinh tế, thiết kế  đã có thể trở nên đắt giá, phản ánh đúng tinh thần thời trang: đơn giản, sắc sảo và cuốn hút

ẢNH: 21SIX


Bài viết khác

Màu nâu ấm mang đến cảm giác sang trọng và tinh tế

Từ giảng đường đến dạo phố, phong cách học đường đang khuấy đảo giới trẻ

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này

Bản phối với tất trắng 'nâng cấp' phong cách hằng ngày

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét

Quần giả váy, tôn vẻ đẹp yêu kiều của nàng

Khẳng định chất riêng thời trang với chân váy tennis năng động

Khi tà áo dài bước vào nhịp thở thời đại mới

