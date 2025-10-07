Thời trang tôn vinh ký ức Trung thu Việt

Đêm diễn Trăng thu được "dệt" nên từ 6 bộ sưu tập thời trang đặc sắc dành cho nhiều lứa tuổi với sự tham gia của hơn 100 người mẫu nhí và mẫu tuổi teen.
Các mẫu nhí đem đến sàn diễn thời trang nét diễn ngây thơ đáng yêu, thu hút sự chú ý của khán giả. Các thiết kế đến từ NTK Cẩm Duyên và NTK Thanh Liễu (trái qua phải)
ẢNH: VIỆT TRUNG
Người mẫu tuổi teen Alice Nguyễn trong trang phục của NTK Vương Khang và Ruby Trâm Anh trình diễn thiết kế của NTK Jennifer Phạm (trái qua phải)
ẢNH: VIỆT TRUNG
Người mẫu nhí tạo dáng tự nhiên khi giới thiệu thiết kế nằm trong BST của NTK Nguyễn Tùng Chinh
ẢNH: VIỆT TRUNG