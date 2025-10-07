Thời trang tôn vinh ký ức Trung thu Việt

Đêm diễn Trăng thu được "dệt" nên từ 6 bộ sưu tập thời trang đặc sắc dành cho nhiều lứa tuổi với sự tham gia của hơn 100 người mẫu nhí và mẫu tuổi teen.

Hình ảnh chú thỏ ngọc đùa vui dưới ánh trăng dẫn dắt cho câu chuyện thời trang của NTK Cẩm Duyên ẢNH: VIỆT TRUNG

Các mẫu nhí đem đến sàn diễn thời trang nét diễn ngây thơ đáng yêu, thu hút sự chú ý của khán giả. Các thiết kế đến từ NTK Cẩm Duyên và NTK Thanh Liễu (trái qua phải) ẢNH: VIỆT TRUNG

Người mẫu tuổi teen Alice Nguyễn trong trang phục của NTK Vương Khang và Ruby Trâm Anh trình diễn thiết kế của NTK Jennifer Phạm (trái qua phải) ẢNH: VIỆT TRUNG

Người mẫu nhí tạo dáng tự nhiên khi giới thiệu thiết kế nằm trong BST của NTK Nguyễn Tùng Chinh ẢNH: VIỆT TRUNG

NTK Trần Minh dùng thời trang để tái hiện khoảnh khắc giao hòa giữa hoàng hôn và đêm trăng rằm. Gam màu cam, xanh pastel và ánh bạc cùng phom dáng cut out hiện đại tạo nên bản hòa ca thị giác đầy thơ mộng cho Twilight Moonrise ẢNH: VIỆT TRUNG

Sàn diễn thời trang Trăng thu gây ấn tượng với màn trình diễn Rồng rắn lên mây, khi NTK Jennifer Phạm tái hiện trò chơi dân gian quen thuộc qua các thiết kế năng động, màu sắc rực rỡ và chi tiết xếp lớp gợi hình ảnh đoàn rồng rắn nối đuôi tung tăng dưới trăng ẢNH: VIỆT TRUNG



