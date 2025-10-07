  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Thời trang tôn vinh ký ức Trung thu Việt

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/10/2025 10:00 GMT+7

Sàn diễn 'Trăng thu' khắc họa ký ức về những mùa Trung thu yêu thương qua ngôn ngữ thời trang của 6 bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế Việt tài năng.

Đêm diễn Trăng thu được "dệt" nên từ 6 bộ sưu tập thời trang đặc sắc dành cho nhiều lứa tuổi với sự tham gia của hơn 100 người mẫu nhímẫu tuổi teen.

Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 1.

Hình ảnh chú thỏ ngọc đùa vui dưới ánh trăng dẫn dắt cho câu chuyện thời trang của NTK Cẩm Duyên

ẢNH: VIỆT TRUNG

Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 2.
Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 3.
Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 4.

Các mẫu nhí đem đến sàn diễn thời trang nét diễn ngây thơ đáng yêu, thu hút sự chú ý của khán giả. Các thiết kế đến từ NTK Cẩm Duyên và NTK Thanh Liễu (trái qua phải)

ẢNH: VIỆT TRUNG

Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 5.
Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 6.

Người mẫu tuổi teen Alice Nguyễn trong trang phục của NTK Vương Khang và Ruby Trâm Anh trình diễn thiết kế của NTK Jennifer Phạm (trái qua phải)

ẢNH: VIỆT TRUNG

Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 7.
Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 8.

Người mẫu nhí tạo dáng tự nhiên khi giới thiệu thiết kế nằm trong BST của NTK Nguyễn Tùng Chinh

ẢNH: VIỆT TRUNG

Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 9.

NTK Trần Minh dùng thời trang để tái hiện khoảnh khắc giao hòa giữa hoàng hôn và đêm trăng rằm. Gam màu cam, xanh pastel và ánh bạc cùng phom dáng cut out hiện đại tạo nên bản hòa ca thị giác đầy thơ mộng cho Twilight Moonrise

ẢNH: VIỆT TRUNG

Thời trang nghề&nghiệp: Ký ức Trung thu qua các bộ sưu tập độc đáo - Ảnh 10.

Sàn diễn thời trang Trăng thu gây ấn tượng với màn trình diễn Rồng rắn lên mây, khi NTK Jennifer Phạm tái hiện trò chơi dân gian quen thuộc qua các thiết kế năng động, màu sắc rực rỡ và chi tiết xếp lớp gợi hình ảnh đoàn rồng rắn nối đuôi tung tăng dưới trăng

ẢNH: VIỆT TRUNG


Trung thu nhà thiết kế Việt Trăng thu người mẫu nhí

