Tóc ngắn layer, kiểu tóc dẫn dắt xu hướng hè 2026

Kiểu tóc ngắn mát mẻ, làm gọn gương mặt mùa hè 2026 gọi tên tóc ngắn layer. Vẫn mang dáng vẻ chung của nhiều mẫu tóc ngắn cổ điển như bob hoặc lob, pixie... nhưng điểm khác biệt lại nằm ở các lớp tóc có độ dài khác nhau được xếp chồng nhịp nhàng, qua đó tạo cảm giác thanh thoát và nhẹ nhõm cho gương mặt.

Kiểu tóc ngắn với độ dài đồng đều của tất cả các lọn tóc đã cũ, tóc ngắn layer lên ngôi và được biến đổi qua những màu nhuộm thời trang, những kỹ thuật uốn tạo sóng hay nếp tóc gợn tự nhiên và mềm mại ẢNH: @LEEHWAN

Tóc ngắn layer thẳng hay xoăn đều đẹp

Nếu đang có một kiểu tóc bù trừ tốt cho đặc điểm riêng của gương mặt, lại luôn được khen xinh và có cảm giác nhẹ đầu, thoáng mát và dễ chịu ấy là khi bạn đã sở hữu kiểu tóc "chân ái" của riêng mình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đón đầu xu hướng tóc hè 2026 qua sự cải tiến đến từ cấu trúc tóc layer ngắn/trung bình hoặc dài.

Tóc bob quen thuộc được làm mới bằng gam màu nâu mật ong và những nếp sóng lớn mang đến cảm giác tóc dày và khỏe, gương mặt cũng mềm mại hơn. Quý cô có thể đổi từ tóc ngắn xoăn về kiểu tóc ngắn thẳng tự nhiên với sự giúp đỡ của một nhà thiết kế tóc giàu kinh nghiệm ẢNH: @JIN_A_NANA

Tóc layer ngắn được tìm kiếm nhiều trong mùa hè vì không đơn điệu, nhàm chán mà vẫn đảm bảo mang lại sự thoáng mát dễ chịu cho nàng trong tiết trời nắng nóng. Trên cấu trúc cơ bản của tóc bob, lob, pixie, shag... là các lớp tóc layer được cân chỉnh và tính toán kỹ lưỡng, mang đến phom tóc hoàn hảo bổ sung cho đường nét trên gương mặt.

Mùa hè 2026, tóc ngắn vẫn giữ vai trò chủ đạo trên bản đồ xu hướng tóc. Tuy nhiên một điểm nhỏ đang thay đổi đó là những mẫu tóc ngắn layer được yêu thích nổi bật hơn - chúng mang đến cảm giác thanh thoát cho phần đầu, vai và cổ.

Phối tóc ngắn xoăn rối và tóc mái thưa để sở hữu vẻ đẹp yêu kiều tựa nàng thơ mùa hạ. Tóc layer được tỉa mỏng theo những kỹ thuật riêng giúp tạo nên các tầng tóc mỏng nhẹ, đuôi tóc uốn cong tự nhiên, nhẹ nhàng

Ngôi sao Song Hye Kyo khoe mái tóc đen ngắn được chăm chút kỹ lưỡng, tóc bóng sáng và chắc khỏe. Phom tóc được cân chỉnh từng phần tạo nên vẻ đẹp tinh tế và chỉn chu ẢNH: INSTAGRAM SONG HYE KYO

Tóc ngắn cổ điển với sự đồng đều về độ dài của đuôi tóc luôn dễ chăm sóc và tạo kiểu tự nhiên chỉ bằng cách gội sạch và sấy khô. Đây là lý do để các kiểu tóc ngắn quen thuộc được nhiều tín đồ yêu thích, lăng xê bất chấp thời gian và xu hướng ẢNH: INSTAGRAM SONG HYE KYO

Cách tỉa layer mang lại cảm giác tinh tế và phong cách hơn khi phần đuôi tóc tương phản với phom dáng tổng thể. Một trong các lợi thế từ tóc ngắn layer là cảm giác "nhẹ đầu", thoáng mát do một lượng tóc lớn đã được loại bỏ ẢNH: @JUNEIPERB0I

Tóc ngắn xoăn

Các mái tóc ngắn xoăn được cô nàng cá tính ưa chuộng. Từ pixie đến shag, bob đều có thể áp dụng kỹ thuật uốn xoăn để tạo nên cấu trúc như mong muốn. Sự cầu kỳ, kỹ lưỡng và đòi hỏi tay nghề cao của nhà thiết kế tóc mới có thể tạo nên những kiểu tóc ngắn xoăn đẹp, sang chảnh. Hãy chọn tiệm tóc yêu thích và nhà thiết kế tóc hiểu rõ cá tính và phong cách cá nhân của bạn khi muốn cắt tóc ngắn.

Tóc xoăn ngắn tạo ấn tượng rõ nét về nàng, khiến người nhìn không thể quên dù chỉ trong khoảnh khắc. Dù tóc thẳng hay xoăn, hãy cứ mạnh dạn phối cùng nhiều phong cách thời trang khác nhau để đa dạng hóa hình ảnh ẢNH: @WITHKRO

Ngôi sao Emma Chamberrlain với mái tóc shag sáng màu ấn tượng. Phần mái ngố khoe trọn gương mặt trong khi độ dài của phần tóc phía sau phản ánh nét cá tính dị biệt cùng gu thẩm mỹ độc đáo "không đụng hàng" ẢNH: @EMMA CHAMBERLAIN



