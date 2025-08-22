  • An Giang
Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
22/08/2025 19:00 GMT+7

'Đu concert' hay dự những sự kiện lớn như A80 là khoảnh khắc đặc biệt để xuất hiện lộng lẫy và cũng là 'thử thách' cho lớp trang điểm.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) là sự kiện trọng đại. Trong không khí rộn ràng, các tín đồ thời trang không thể bỏ lỡ cơ hội xuất hiện chỉn chu, vừa tôn phong cách cá nhân vừa lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng. Trang điểm trở thành "vũ khí" quan trọng, giúp lớp nền bền đẹp, rạng rỡ, hoàn hảo dưới ánh sáng và sự nhộn nhịp của lễ hội, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân tinh tế.

Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'- Ảnh 1.

Để hoạt động ngoài trời dịp lễ A80, chị em nên chọn kem nền loại long-wear, chống xuống tông, phù hợp da dầu hoặc khô

ẢNH: CHU LÂN

Bí quyết giữ lớp nền bền đẹp dưới thời tiết nắng nóng

Nhiều người từng rơi vào cảnh "lớp nền" bị xuống tông, loang lổ hay "chảy mặt" do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao kết hợp với cường độ di chuyển liên tục trong sự kiện và không gian đông đúc. Lớp nền kém bền làm mất thẩm mỹ trong những shoot hình yêu thích và còn dễ gây bí da, bít tắc lỗ chân lông, khiến da mệt mỏi, xuống sắc tại sự kiện.

Theo chuyên gia trang điểm Thanh Phương (Thanh Phương trang điểm Artist), để có một lớp nền đẹp và bền chặt đẹp ngay cả khi thời tiết trên 30 độ C, trước tiên là chăm sóc da thật kỹ: làm sạch da, cấp ẩm đầy đủ. Tiếp đó, nên sử dụng các sản phẩm kiềm dầu chất lượng để lấp đầy lỗ chân lông, nhất là vùng chữ T. Nên chọn kem nền, các loại lâu trôi, chống nước và không xuống tông như Estée Lauder Double Wear, Maybelline SuperStay hay MAC Studio Fix.

Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'- Ảnh 2.

Các loại sản phẩm có tính năng waterproof (chống thấm nước) hoặc transfer-resistant (chống dịch chuyển - lem màu) cũng được dùng hữu hiệu dưới nắng

ẢNH: CHU LÂN

Quy trình phủ phấn cũng rất quan trọng. Chuyên gia này khuyên kết hợp phấn bột và phấn nén, dặm kỹ những vùng dễ đổ dầu như trán, mũi, cằm và nhân trung. Cuối cùng là "khóa" lớp nền bằng xịt khóa nền (setting spray). Các sản phẩm chuyên dụng như Urban Decay All Nighter hay NYX Matte Finish nên được xịt sau khi hoàn tất trang điểm, đồng thời có thể dùng xen kẽ trong quá trình thực hiện các bước nền và phủ phấn để tăng hiệu quả giữ màu, kiểm soát dầu, duy trì lớp trang điểm hoàn hảo suốt sự kiện.

Á hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2023 - cũng là chuyên gia chăm sóc da Đỗ Anh Sa, chia sẻ cách"bảo vệ" lớp nền và duy trì làn da mịn đẹp suốt sự kiện ngoài trời là áp dụng kỹ thuật đánh mỏng nhiều lớp (micro-dosing). Với công cụ mút ẩm hoặc cọ dẹt, cách tán này giúp sản phẩm "ăn" vào da, làm lớp nền bền chắc nhưng vẫn tự nhiên, hạn chế tối đa tình trạng trượt nền dưới nắng nóng.

Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'- Ảnh 3.

Dưới cường độ ánh sáng mạnh, thời tiết oi bức kỹ thuật đánh mỏng nhiều lớp sẽ giúp lớp nền bám chắc, linh hoạt, tránh cakey (dày, mốc, không đều màu, nứt nẻ)

ẢNH: NVCC

Người đẹp du lịch Nguyễn Minh Phương - một tín đồ cuồng nhiệt của các đêm concert và đặc biệt háo hức chờ đón A80 đã bật mí bí quyết giữ lớp nền bền đẹp. Đó là xịt khóa nền theo hình chữ X hoặc T giúp tạo lớp màng bảo vệ hiệu quả. Cô cũng luôn chuẩn bị sẵn giấy thấm dầu, phấn compact và mini setting spray để dặm lại khi cần.

Á hậu Đỗ Anh Sa lưu ý, khi trang điểm trong môi trường đông đúc và cường độ cao như A80, cần ưu tiên foundation long-wear, waterproof hoặc transfer-resistant kết hợp phấn kiềm dầu và setting spray chống nước, mồ hôi. Như thế, lớp nền sẽ bền màu, không xuống tông.

Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'- Ảnh 4.

Theo chuyên gia trang điểm Thanh Phương tổ hợp kem dưỡng - kem nền - phấn - setting spray sẽ giúp giữ lớp nền bền đẹp, kiểm soát dầu, tỏa sáng suốt sự kiện mà không lo “chảy mặt”

ẢNH: NVCC

Người đẹp cũng nhấn mạnh khi chụp ảnh dưới ánh đèn, hạn chế kem nền có SPF cao để tránh flashback (hiện tượng lớp nền phản chiếu ánh sáng, khiến da trắng bệch hoặc loang lổ), chỉ nên phủ phấn mỏng làm mờ bề mặt. Nếu phải di chuyển nhiều hoặc chuyển cảnh nhanh, cushion long-wear là lựa chọn lý tưởng để dặm lại lớp nền mỏng nhẹ mà vẫn liền mạch.

Checklist bỏ túi khi trang điểm dự A80

Chuyên gia trang điểm Hường Nguyễn nhấn mạnh, để tự tin dự A80, việc hiểu rõ làn da là nền tảng. Xác định tông màu nền da để chọn màu nền, son phù hợp. Chị cũng cho biết phong cách trang điểm cần tương thích trang phục, ánh sáng, thời tiết và nhiệt độ. 

"Checklist" trang điểm nhanh - gọn - hiệu quả chỉ gồm 6 bước của các chuyên gia: Chuẩn bị da kỹ lưỡng (làm sạch, ẩm); Chọn kem nền long-wear; Phủ phấn chiến lược (dặm phấn rời/nén ở vùng chữ T ); Xịt khóa nền; Mang theo "bộ cứu nguy" (giấy thấm dầu, phấn compact, mini setting spray để "touch-up" nhanh); Tối ưu ánh sáng và di chuyển (ưu tiên waterproof/transfer-resistant, phấn kiểm soát dầu, hạn chế SPF cao để tránh flashback khi chụp ảnh).

Trang điểm dự A80: bí quyết giữ nền bền đẹp, không lo 'chảy mặt'- Ảnh 5.

Trang phục "biểu tượng", trang điểm bền đẹp, tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc A80 đáng nhớ là mục tiêu của nhiều chị em

ẢNH: MINH NHẬT


 

