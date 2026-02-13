Trang phục kẻ và công thức mặc trẻ, khỏe chưa bao giờ lỗi mốt

Từ thời trang thủy thủ châu Âu, đồng phục học đường đến phong cách đường phố hiện đại, họa tiết kẻ luôn gắn với hình ảnh trẻ trung, năng động và khỏe khoắn - một "công thức an toàn" nhưng không bao giờ nhàm chán.



Theo các chuyên gia thời trang, họa tiết kẻ có ưu điểm lớn ở tính thị giác: các đường kẻ thẳng, đều giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, sáng sủa và tạo cảm giác năng động hơn so với họa tiết hoa hay in hình cầu kỳ. Đây cũng là lý do trang phục kẻ thường được lựa chọn cho phong cách casual, công sở hiện đại và cả trang phục nghỉ dưỡng.

Phom suông có kiểm soát cùng nhịp điệu họa tiết kẻ tạo hiệu ứng thị giác mạch lạc. Thiết kế đề cao tỷ lệ cơ thể, chuyển động tự nhiên và cảm giác mặc ứng dụng cao trong bối cảnh urban lifestyle (phong cách sống đô thị) ẢNH: MARTIN GRANT

Trang phục kẻ trẻ trung, năng động

Họa tiết kẻ luôn gắn với cảm giác trẻ trung, gọn gàng và tràn đầy năng lượng. Những đường kẻ đều đặn tạo hiệu ứng thị giác giúp trang phục trông sáng sủa, thanh thoát và có chiều sâu hơn, đồng thời mang lại vẻ ngoài năng động mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Khi được đặt trong các phom dáng hiện đại như áo thun, sơ mi, váy suông hay blazer, trang phục kẻ dễ dàng trở thành điểm nhấn vừa đủ, phù hợp từ công sở đến đời thường. Bí quyết nằm ở cách phối tiết chế: kết hợp họa tiết kẻ với quần, váy trơn màu, phom dáng gọn gàng và phụ kiện tối giản để giữ tổng thể nhẹ nhàng, hiện đại. Chính sự linh hoạt và tinh thần "mặc là thấy khỏe" này khiến trang phục kẻ luôn giữ được sức hút bền bỉ, bất chấp sự thay đổi của xu hướng.

Các thiết kế khai thác họa tiết tartan, stripe... cổ điển trên nền phom dáng hoặc tối giản hoặc cấu trúc, xử lý layering thông minh và phụ kiện khéo léo tạo tổng thể retro-urban cân bằng giữa cấu trúc, chuyển động và tinh thần đương đại ẢNH: MARTIN GRANT, STELLA JEANS

Phối kẻ sao cho hiện đại

Nếu thấy khó mặc "nguyên cây" kẻ, các chuyên gia khuyên nên kết hợp một món kẻ với các món đồ trơn màu. Áo kẻ và quần trắng, váy kẻ và giày sneaker, blazer kẻ và áo thun trơn là những công thức dễ áp dụng, phù hợp nhịp sống đô thị. Ngoài ra, chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng: cotton, linen, poplin hay len mỏng giúp họa tiết kẻ trông nhẹ nhàng, hiện đại hơn so với các chất liệu cứng, dày.

Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, trang phục kẻ đại diện cho tinh thần thời trang bền vững: dễ mặc, dễ phối và phù hợp nhiều độ tuổi. Dù ở công sở, đường phố hay kỳ nghỉ cuối tuần, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng và cách phối, họa tiết kẻ luôn mang lại hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn như một lựa chọn chưa bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ hiện đại.