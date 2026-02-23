Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục

Cách phối màu trắng và be, sự kết hợp tươi sáng để diện trong mùa xuân hè.
Vì sao phối trắng và be là lựa chọn thời trang nhất mùa xuân hè?
Sự kết hợp này cho phép bạn khoe những bộ trang phục tươi sáng, thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn ấm áp.
Có rất nhiều cách để đón chào những ngày cuối đông thật phong cách, ví dụ như kết hợp màu trắng và be để tạo nên những bộ trang phục tối giản nhưng vẫn thanh lịch, hoàn hảo cho mùa xuân nhưng vẫn gợi nhớ đến những gam màu tươi sáng của mùa hè, và phù hợp cho mọi dịp, kể cả những dịp bất ngờ.
Quần tây ống đứng và áo len trắng
Hãy nhớ phối màu trắng và be, chọn những sắc độ tương tự; và tạo điểm nhấn bằng một chiếc thắt lưng màu nâu xám, nâu hoặc đen, tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn ấm áp và thanh lịch mà không cần quá nhiều nỗ lực.
Bộ vest trắng kẻ sọc và áo sơ mi màu be
Việc kết hợp màu trắng và be, một bộ vest và quần tây kẻ sọc đẹp mắt với áo sơ mi bằng vải satin hoặc lụa, là giải pháp hoàn hảo để kết hợp hai màu này trong một bộ trang phục trang trọng nhưng độc đáo, hoàn hảo cho một dịp trang trọng hoặc một diện mạo công sở.
Áo khoác ngắn màu be đậm và quần túi hộp trắng
Quần mềm mại và áo len rộng
Set đồ này phù hợp cho một buổi tối đi chơi với bạn bè, một ngày thư giãn, và để tôn lên vẻ đẹp của hai màu sắc này trong một bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế.
Chân váy và áo khoác cardigan: sự kết hợp trắng và be đáng thử
Trang phục của bạn đã sẵn sàng, hoàn hảo cho cả ban ngày và ban đêm. Thay đổi phụ kiện và giày dép tùy theo dịp, tối đa hóa phong cách cổ điển, thanh lịch của hai màu sắc này, hoàn hảo cho bất kỳ thời điểm nào trong ngày và bất kỳ mùa nào.