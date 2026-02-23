  • An Giang
Thời trang 24/7

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/02/2026 12:00 GMT+7

Hai màu trung tính cổ điển trắng, be tạo nên sự kết hợp tươi sáng và thanh lịch, giúp nâng tầm bất kỳ trang phục nào, kết hợp hoàn hảo với đen, nâu, xanh navy, denim; và thậm chí cả những màu sắc rực rỡ hơn như xanh lá cây hay đỏ tía.

Cách phối màu trắng và be, sự kết hợp tươi sáng để diện trong mùa xuân hè.

Vì sao phối trắng và be là lựa chọn thời trang nhất mùa xuân hè?

Sự kết hợp này cho phép bạn khoe những bộ trang phục tươi sáng, thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn ấm áp.

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục- Ảnh 1.

Một khách mời mặc áo polo trắng, áo khoác màu be, chân váy xếp ly ngắn màu be, tất sọc màu be, giày thể thao trắng, túi xách đen, trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2026

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Có rất nhiều cách để đón chào những ngày cuối đông thật phong cách, ví dụ như kết hợp màu trắng và be để tạo nên những bộ trang phục tối giản nhưng vẫn thanh lịch, hoàn hảo cho mùa xuân nhưng vẫn gợi nhớ đến những gam màu tươi sáng của mùa hè, và phù hợp cho mọi dịp, kể cả những dịp bất ngờ.

Quần tây ống đứng và áo len trắng

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục- Ảnh 2.

Một vẻ ngoài thoải mái và giản dị hơn cũng có thể được kết hợp với một chiếc quần tây ống rộng và áo len cổ lọ

ẢNH: @HEY_IRMA

Hãy nhớ phối màu trắng và be, chọn những sắc độ tương tự; và tạo điểm nhấn bằng một chiếc thắt lưng màu nâu xám, nâu hoặc đen, tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn ấm áp và thanh lịch mà không cần quá nhiều nỗ lực.

Bộ vest trắng kẻ sọc và áo sơ mi màu be

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục- Ảnh 3.

Hai màu này thường phù hợp với mùa hè và chiếm ưu thế trong mùa hè, nhưng chúng cũng vô cùng tuyệt vời trong những tuần cuối cùng của mùa đông

ẢNH: @ZIMMERMANN

Việc kết hợp màu trắng và be, một bộ vest và quần tây kẻ sọc đẹp mắt với áo sơ mi bằng vải satin hoặc lụa, là giải pháp hoàn hảo để kết hợp hai màu này trong một bộ trang phục trang trọng nhưng độc đáo, hoàn hảo cho một dịp trang trọng hoặc một diện mạo công sở.

Áo khoác ngắn màu be đậm và quần túi hộp trắng

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục- Ảnh 4.

Ý tưởng phối trắng và be luôn được các tín đồ thời trang yêu thích bởi đó là một lựa chọn tuyệt vời thay thế cho phong cách đơn sắc, mà không tạo ra sự tương phản màu sắc quá mạnh

ẢNH: FB LEVANANH FASHION

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục- Ảnh 5.

Hãy kết hợp chúng với những trang phục có chất liệu và độ dày khác nhau, tạo nên những sự tương phản cực kỳ ấn tượng trong cả phong cách thanh lịch và thể thao, luôn luôn với nét sang trọng mà chỉ hai gam màu trung tính và tự nhiên này mới có thể mang lại

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Quần mềm mại và áo len rộng

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục- Ảnh 6.

Nếu bạn thích vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn thanh lịch, thì việc kết hợp một chiếc quần trắng mềm mại, thoải mái và một chiếc áo len rộng màu be là một trong những sự kết hợp lý tưởng

ẢNH: @LOVISABARKMAN

Set đồ này phù hợp cho một buổi tối đi chơi với bạn bè, một ngày thư giãn, và để tôn lên vẻ đẹp của hai màu sắc này trong một bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế.

Chân váy và áo khoác cardigan: sự kết hợp trắng và be đáng thử

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục- Ảnh 7.

Cuối cùng, để tạo nên vẻ ngoài nữ tính tuyệt vời với màu trắng và be, chỉ cần kết hợp một chiếc chân váy dài hoặc chân váy lửng màu trắng với một chiếc áo khoác cardigan hoặc áo khoác/áo nỉ đơn giản màu be

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Trang phục của bạn đã sẵn sàng, hoàn hảo cho cả ban ngày và ban đêm. Thay đổi phụ kiện và giày dép tùy theo dịp, tối đa hóa phong cách cổ điển, thanh lịch của hai màu sắc này, hoàn hảo cho bất kỳ thời điểm nào trong ngày và bất kỳ mùa nào.

trắng Be phong cách cổ điển cách phối đồ áo cardigan

