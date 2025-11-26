Trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng và linh hoạt nhất mùa này

Trong những ngày đầu đông 2025, nàng dễ dàng chọn cho mình những chiếc áo khoác sang trọng nhưng đầy tính linh hoạt. Áo trench coat ngắn làm từ vải dạ màu nâu caramel, áo kaki màu nâu mocha hay trắng ivory, đỏ đô, áo khoác họa tiết kẻ ô hay các thiết kế có phần cổ dựng cao đầy cá tính.
Cá tính, thanh lịch và sang trọng khi diện trench coat ngắn
Có thể thấy rằng áo trench coat ngắn chính là phiên bản trench coat hiện đại và thời thượng hơn. Chiếc áo khoác dáng ngắn này làm nổi bật tinh thần thanh lịch, sang trọng và linh hoạt để quý cô dễ dàng ứng dụng trong mọi hoàn cảnh.
Sở dĩ trench coat ngắn trở thành tâm điểm của xu hướng mùa đông 2025 là vì thiết kế có tỷ lệ độ dài, độ rộng được tinh chỉnh để phù hợp với tỷ lệ cơ thể của phụ nữ Việt. Các tông màu trung tính cơ bản đại diện cho xu hướng mùa lạnh giúp thiết kế này dễ dàng hòa nhập vào tủ đồ casual hằng ngày mà vẫn nổi bật. Không cần chạy theo xu hướng luôn thay đổi, thiết kế áo măng tô dáng ngắn này sẽ càng đẹp theo thời gian.
Chi tiết cổ áo, bản vai, dây đai thắt eo... đặc trưng từ thiết kế áo măng tô cổ điển tựa như dấu ấn signature được giữ vững trên các bản phối trench coat ngắn màu be và họa tiết sọc kẻ ô vuông
ẢNH: MAISON LEENAA
Tận hưởng vẻ đẹp nổi bật, thư thái, sắc sảo nhưng bền bỉ với thời gian qua những gam màu và phom dáng timeless
ẢNH: ETRO.GANG