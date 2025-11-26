  • An Giang
Thời trang 24/7

Trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng và linh hoạt nhất mùa này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/11/2025 14:00 GMT+7

Áo trench coat ngắn giúp nàng dễ dàng thăng hạng phong cách trong những ngày đầu đông. Là phiên bản hiện đại và giàu tính ứng dụng của áo măng tô cổ điển, các thiết kế trench coat dáng ngắn vừa dễ mặc, dễ đẹp vừa dễ dàng ứng dụng trong nhiều không gian khác nhau.

Trong những ngày đầu đông 2025, nàng dễ dàng chọn cho mình những chiếc áo khoác sang trọng nhưng đầy tính linh hoạt. Áo trench coat ngắn làm từ vải dạ màu nâu caramel, áo kaki màu nâu mocha hay trắng ivory, đỏ đô, áo khoác họa tiết kẻ ô hay các thiết kế có phần cổ dựng cao đầy cá tính.

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 1.

Sự nổi bật vừa đủ từ bản phối khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi đám đông. Sắc đỏ rượu vang vừa nồng nàn vừa ấm áp kết hợp phom dáng ngắn linh hoạt, phối với cặp đôi công sở là áo sơ mi trắng bèo nhún và chân váy xám

ẢNH: MAISON LEENAA

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 2.

Áo trench coat ngắn mang lại dáng vẻ thanh thoát và tự nhiên cho mọi vóc dáng. Thiết kế này dễ dàng kết hợp cùng quần denim, quần vải, chân váy, đầm liền thân...

ẢNH: MONO TALK

Cá tính, thanh lịch và sang trọng khi diện trench coat ngắn

Có thể thấy rằng áo trench coat ngắn chính là phiên bản trench coat hiện đại và thời thượng hơn. Chiếc áo khoác dáng ngắn này làm nổi bật tinh thần thanh lịch, sang trọng và linh hoạt để quý cô dễ dàng ứng dụng trong mọi hoàn cảnh.

Sở dĩ trench coat ngắn trở thành tâm điểm của xu hướng mùa đông 2025 là vì thiết kế có tỷ lệ độ dài, độ rộng được tinh chỉnh để phù hợp với tỷ lệ cơ thể của phụ nữ Việt. Các tông màu trung tính cơ bản đại diện cho xu hướng mùa lạnh giúp thiết kế này dễ dàng hòa nhập vào tủ đồ casual hằng ngày mà vẫn nổi bật. Không cần chạy theo xu hướng luôn thay đổi, thiết kế áo măng tô dáng ngắn này sẽ càng đẹp theo thời gian.

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 3.

Sắc nâu của chất liệu vải dạ và sắc nâu của vải da lộn kết hợp cùng sắc denim trắng ngà mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái cho quý cô

ẢNH: MONO TALK

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 4.
Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 5.

Chi tiết cổ áo, bản vai, dây đai thắt eo... đặc trưng từ thiết kế áo măng tô cổ điển tựa như dấu ấn signature được giữ vững trên các bản phối trench coat ngắn màu be và họa tiết sọc kẻ ô vuông

ẢNH: MAISON LEENAA

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 6.

Áo trench coat dáng ngắn được xem là chiếc áo khoác sang trọng dành cho mọi dáng người. Phom áo được rút gọn tinh tế, độ dài vừa đủ để tôn dáng và dễ phối với mọi loại quần từ jeans, trousers đến skirt

ẢNH: AVEC STUDIOS

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 7.

Thiết kế có phần cổ cao dựng phom tạo điểm nhấn mạnh mẽ, trong khi đai eo bản lớn giúp định hình đường cong một cách tự nhiên. Chi tiết cầu vai và phần lưng áo vừa thể hiện kỹ thuật cắt may, vừa mang lại cảm giác dễ dàng, thoải mái nhưng chỉn chu cho mọi bản phối

ẢNH: AVEC STUDIOS

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 8.
Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 9.

Tận hưởng vẻ đẹp nổi bật, thư thái, sắc sảo nhưng bền bỉ với thời gian qua những gam màu và phom dáng timeless

ẢNH: ETRO.GANG

Áo trench coat ngắn, chiếc áo khoác sang trọng nhưng tiện dụng nhất mùa này - Ảnh 10.

Áo khoác dáng ngắn không "nuốt dáng" mà ngược lại chính là cách để tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, qua đó giúp nàng thăng hạng phong cách thời trang mùa thu đông

ẢNH: ETRO.GANG


trench coat ngắn áo trench coat trench coat dáng ngắn trench coat áo khoác dáng ngắn

