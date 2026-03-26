Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Trên sàn catwalk và trong phong cách đường phố, áo sơ mi trắng đang trở lại với cách phối đồ được đổi mới.

Bộ trang phục trang trọng với áo sơ mi trắng sẽ làm mềm mại dáng người khi kết hợp với quần tây xếp ly, áo khoác dáng dài và áo sơ mi sáng màu ẢNH: @EDWARD BERTHELOT

Buổi tối, hãy phối cùng áo khoác dài và quần tây màu xanh dương, giày cao gót mũi nhọn và túi xách da ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Ann Hathaway thể hiện xu hướng này với chân váy cargo xếp ly, vòng cổ ngọc trai và giày cao gót dệt ẢNH: @KIRNAZABETE

Với chiếc váy họa tiết da báo không hề tối giản và đôi bốt đỏ: vừa lập dị lại vừa sành điệu ẢNH: @STREETSTYLESPY.DK

Áo sơ mi trắng và chân váy phồng: so sánh độ bồng bềnh

Người mẫu Alex Consani chọn chiếc áo sơ mi trắng cổ điển để tạo nên vẻ ngoài rất thanh lịch khi kết hợp với chân váy phồng và xăng đan đế bệt ẢNH: @ALEXCONSANILOVE

Áo sơ mi trắng đang trở lại, được đánh giá cao bởi vẻ đẹp tự nhiên nhất của nó. Rộng rãi, được ủi phẳng phiu và vừa vặn hoàn hảo, nó có thể được mặc một cách táo bạo với những kiểu dáng có cấu trúc hơn, như được minh họa trong bộ trang phục với chân váy phồng dài đến đầu gối này. Phong cách cổ điển kết hợp tuyệt vời với độ bồng bềnh của chân váy, tạo nên sự pha trộn giữa cổ điển và phá cách. Giày cao gót đen giúp tôn dáng và duy trì vẻ ngoài tinh tế, trong khi gam màu trung tính làm nổi bật sự thanh lịch của tổng thể.

Toàn bộ trang phục màu trắng trong khi chờ đón mùa hè: chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn được phối cùng chân váy ren dài có thắt lưng và túi xách da màu đen ẢNH: @NYSTYLE

Nhiều phong cách, nhưng chỉ có một điểm khởi đầu: chiếc áo sơ mi trắng. Từ món đồ thiết yếu đến ngôi sao của mùa xuân 2026, nó biến hóa qua cách phối lớp, tạo độ phồng và những sự kết hợp bất ngờ. Từ quần jeans đến chân váy có phom dáng cứng cáp, cho đến phong cách tối giản thập niên 90, mỗi bộ trang phục đều chứng minh cách làm mới nó một cách đầy phong cách. Và hãy học hỏi theo cách đó mà không cần suy nghĩ nhiều!