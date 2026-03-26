Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Trên sàn catwalk và trong phong cách đường phố, áo sơ mi trắng đang trở lại với cách phối đồ được đổi mới.
Áo sơ mi trắng và chân váy phồng: so sánh độ bồng bềnh
Áo sơ mi trắng đang trở lại, được đánh giá cao bởi vẻ đẹp tự nhiên nhất của nó. Rộng rãi, được ủi phẳng phiu và vừa vặn hoàn hảo, nó có thể được mặc một cách táo bạo với những kiểu dáng có cấu trúc hơn, như được minh họa trong bộ trang phục với chân váy phồng dài đến đầu gối này. Phong cách cổ điển kết hợp tuyệt vời với độ bồng bềnh của chân váy, tạo nên sự pha trộn giữa cổ điển và phá cách. Giày cao gót đen giúp tôn dáng và duy trì vẻ ngoài tinh tế, trong khi gam màu trung tính làm nổi bật sự thanh lịch của tổng thể.
Nhiều phong cách, nhưng chỉ có một điểm khởi đầu: chiếc áo sơ mi trắng. Từ món đồ thiết yếu đến ngôi sao của mùa xuân 2026, nó biến hóa qua cách phối lớp, tạo độ phồng và những sự kết hợp bất ngờ. Từ quần jeans đến chân váy có phom dáng cứng cáp, cho đến phong cách tối giản thập niên 90, mỗi bộ trang phục đều chứng minh cách làm mới nó một cách đầy phong cách. Và hãy học hỏi theo cách đó mà không cần suy nghĩ nhiều!