Thời trang 24/7

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Tiffany Trần
Tiffany Trần
26/03/2026 20:00 GMT+7

Dù được mặc mở, thắt nút, rộng thùng thình hay phối nhiều lớp, chiếc áo sơ mi trắng đã viết lại các quy tắc phối đồ cho mùa xuân hè 2026.

Trên sàn catwalk và trong phong cách đường phố, áo sơ mi trắng đang trở lại với cách phối đồ được đổi mới. 

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em- Ảnh 1.

Bộ trang phục trang trọng với áo sơ mi trắng sẽ làm mềm mại dáng người khi kết hợp với quần tây xếp ly, áo khoác dáng dài và áo sơ mi sáng màu

ẢNH: @EDWARD BERTHELOT

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em- Ảnh 2.

Buổi tối, hãy phối cùng áo khoác dài và quần tây màu xanh dương, giày cao gót mũi nhọn và túi xách da

ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em- Ảnh 3.

Ann Hathaway thể hiện xu hướng này với chân váy cargo xếp ly, vòng cổ ngọc trai và giày cao gót dệt

ẢNH: @KIRNAZABETE

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em- Ảnh 4.

Với chiếc váy họa tiết da báo không hề tối giản và đôi bốt đỏ: vừa lập dị lại vừa sành điệu

ẢNH: @STREETSTYLESPY.DK

Áo sơ mi trắng và chân váy phồng: so sánh độ bồng bềnh 

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em- Ảnh 5.

Người mẫu Alex Consani chọn chiếc áo sơ mi trắng cổ điển để tạo nên vẻ ngoài rất thanh lịch khi kết hợp với chân váy phồng và xăng đan đế bệt

ẢNH: @ALEXCONSANILOVE

Áo sơ mi trắng đang trở lại, được đánh giá cao bởi vẻ đẹp tự nhiên nhất của nó. Rộng rãi, được ủi phẳng phiu và vừa vặn hoàn hảo, nó có thể được mặc một cách táo bạo với những kiểu dáng có cấu trúc hơn, như được minh họa trong bộ trang phục với chân váy phồng dài đến đầu gối này. Phong cách cổ điển kết hợp tuyệt vời với độ bồng bềnh của chân váy, tạo nên sự pha trộn giữa cổ điển và phá cách. Giày cao gót đen giúp tôn dáng và duy trì vẻ ngoài tinh tế, trong khi gam màu trung tính làm nổi bật sự thanh lịch của tổng thể.

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em- Ảnh 6.

Toàn bộ trang phục màu trắng trong khi chờ đón mùa hè: chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn được phối cùng chân váy ren dài có thắt lưng và túi xách da màu đen

ẢNH: @NYSTYLE

Nhiều phong cách, nhưng chỉ có một điểm khởi đầu: chiếc áo sơ mi trắng. Từ món đồ thiết yếu đến ngôi sao của mùa xuân 2026, nó biến hóa qua cách phối lớp, tạo độ phồng và những sự kết hợp bất ngờ. Từ quần jeans đến chân váy có phom dáng cứng cáp, cho đến phong cách tối giản thập niên 90, mỗi bộ trang phục đều chứng minh cách làm mới nó một cách đầy phong cách. Và hãy học hỏi theo cách đó mà không cần suy nghĩ nhiều!

Áo sơ mi quần tây Chân váy áo sơ mi trắng

Bài viết khác

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Áo sơ mi mỏng nhẹ cho ngày hè thanh lịch

Áo sơ mi mỏng nhẹ cho ngày hè thanh lịch

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Đầm pastel: Gợi ý diện đẹp giúp nàng tôn da, ghi điểm với vẻ dịu dàng

Đầm pastel: Gợi ý diện đẹp giúp nàng tôn da, ghi điểm với vẻ dịu dàng

