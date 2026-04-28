  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/04/2026 12:00 GMT+7

Áo crop top thun basic chính là minh chứng cho câu nói 'đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế'. Chỉ với một chiếc áo tối giản, bạn có thể biến hóa linh hoạt đa dạng phong cách.

Áo crop top thun basic từ lâu đã trở thành món đồ "quốc dân" trong tủ đồ của mọi cô gái nhờ tính ứng dụng cực cao và khả năng tôn dáng thần sầu. 

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng- Ảnh 1.

Những gam màu cơ bản luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Chiếc áo crop top thun basic màu xanh mang đến cảm giác dịu mắt, chất liệu thun mềm mại ôm nhẹ cơ thể. Khi kết hợp cùng quần denim xanh đậm dáng đứng và thắt lưng da bản vừa, tổng thể trang phục gợi nhớ đến phong cách retro phóng khoáng của thập niên cũ

ẢNH: @_0OL3_GRAM

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng- Ảnh 2.

Sắc hồng nhạt dịu mắt của chiếc áo crop top thun này chính là điểm nhấn hoàn hảo cho những set đồ thể thao ngoài trời. Phom dáng tối giản, ngắn tay tạo sự linh hoạt tối đa cho mọi hoạt động. Vải thun cao cấp có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, đảm bảo bạn luôn cảm thấy thoáng mát và rạng rỡ suốt cả ngày dài

ẢNH: @_TTQUEEN

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng- Ảnh 3.

Áo crop top màu đen là món đồ "quyền lực" giúp vóc dáng trông mảnh mai hơn đáng kể. Thiết kế tối giản tối đa tập trung vào chất liệu thun mịn màng, tông đen dễ dàng làm nổi bật làn da và làm nền cho những món phụ kiện đi kèm tỏa sáng. Phối cùng quần ống rộng và nón lưỡi trai tạo nên phong cách dạo phố sành điệu

ẢNH: @_0OL3_GRAM

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng- Ảnh 4.

Chiếc áo crop top thun trắng đóng vai trò là lớp nền hoàn hảo, giúp cân bằng lại sự rườm rà của các phụ kiện khoác ngoài. Với độ dài vừa phải, mẫu áo này giúp tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối hơn khi kết hợp cùng các kiểu quần cạp cao. Chất thun dày dặn vừa phải giúp áo đứng phom, không bị mất dáng sau nhiều lần giặt, giữ cho tổng thể luôn mới mẻ

ẢNH: @_0OL3_GRAM

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng- Ảnh 5.

Áo crop top màu nâu luôn là lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng theo đuổi phong cách thể thao mạnh mẽ. Chất liệu thun co giãn bốn chiều mang lại sự thoải mái tuyệt đối, cho phép bạn tự tin tham gia mọi hoạt động từ tập luyện đến dạo chơi. Sắc nâu tối giản đi cùng quần thun đen vô cùng phù hợp cho những ngày vận động ngoài trời

ẢNH: @_YOU.JJOO

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng- Ảnh 6.

Áo crop top thun đen dáng ngắn đơn giản, chất thun mềm mịn ôm sát lấy từng đường nét cơ thể, sánh đôi cùng quần jeans và túi da quai xích tạo nên phong cách đường phố thời thượng

ẢNH: @_NWYN.07

 

áo crop top Áo thun phong cách đường phố phối đồ với áo crop top

Bài viết khác

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top