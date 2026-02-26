Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở

Giữa nhịp sống
công sở ngày càng đề cao hình ảnh cá nhân, một set đồ được lựa chọn tinh tế không chỉ giúp phái đẹp ghi điểm về diện mạo mà còn góp phần thể hiện phong thái chuyên nghiệp và sự tự tin nơi công sở. Áo sơ mi và chân váy midi
Khởi đầu cho
tủ đồ công sở thanh lịch chính là sự kết hợp kinh điển giữa áo sơ mi và chân váy midi. Chiếc áo sơ mi cổ đức tay dài sắc xanh pastel được sơ vin gọn gàng, kết hợp cùng chân váy midi tone sur tone điểm xuyết chi tiết nơ nhỏ. Khi phối cùng giày cao gót sắc kem và túi xách da cầm tay màu xanh ngọc tôn lên phong thái chuyên nghiệp và khẳng định năng lực trong môi trường công sở
Ghi điểm với
áo sơ mi cộc tay xanh lá pastel sở hữu thiết kế cổ phối màu tinh tế. Sơ vin cùng chân váy midi sắc nâu be, được nhấn nhá bằng thắt lưng da dáng mảnh, khéo léo tôn lên vóc dáng chỉn chu. Hoàn thiện bản phối bằng túi xách cầm tay cùng khuyên tai đính đá, tổng thể toát lên phong thái chuyên nghiệp khi làm việc Set vest công sở
Set vest đứng phom trở thành điểm nhấn tinh tế giúp phái đẹp tự tin chinh phục những buổi họp quan trọng. Áo gile sắc xám cổ chữ V được khoác ngoài bằng áo vest tone sur tone, phối cùng quần suông xếp ly vừa giúp che khuyết điểm vóc dáng, vừa mang lại diện mạo chỉn chu
Set vest với sắc be nhã nhặn, áo vest ôm vừa vặn khoác ngoài giúp tôn lên vóc dáng thanh tao, kết hợp cùng áo cúp ngực sắc trắng bên trong, khéo léo khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Khi phối cùng quần suông tone sur tone, cả bộ trang phục màu trắng gợi sự tinh khôi mà vẫn chuyên nghiệp
Đầm polo dáng xòe
Đầm polo màu ghi với phần chiết đai tinh tế, trong khi chân váy xếp ly được xử lý tỉ mỉ tạo độ xòe tự nhiên, mang lại vẻ năng động. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng và khuyên tai đính đá giúp nàng tự tin thể hiện phong cách riêng, phù hợp môi trường công sở
Đầm polo xám ghi với điểm nhấn nằm ở thiết kế cổ trắng kết hợp hàng nơ nhỏ đính trước ngực, tạo nét chấm phá mềm mại. Dáng đầm xòe nhẹ mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, phù hợp để nàng tự tin xuất hiện nơi công sở hay những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng
Áo sơ mi và quần suông
Đối với những quý cô yêu thích
phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ chuyên nghiệp, combo áo sơ mi và quần suông luôn là lựa chọn đáng tin cậy. Áo sơ mi cổ đức tay dài được khoác ngoài bằng áo len họa tiết kẻ sọc tạo điểm nhấn năng động. Khi sơ vin gọn gàng cùng quần suông cạp cao xếp ly sắc xám, hoàn hảo cho những ngày làm việc cần sự thoải mái
Áo sơ mi lụa dài tay sắc đen mang vẻ đẹp cổ điển, được nhấn nhá bằng chi tiết cổ tay lệch vạt tinh tế. Sơ vin cùng quần suông cạp cao xếp ly sắc nâu, kết nối bằng thắt lưng da dáng mảnh, giúp tôn lên phong thái chỉn chu