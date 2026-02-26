  • An Giang
Thời trang 24/7

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/02/2026 10:00 GMT+7

Từ những chiếc áo sơ mi thanh lịch, set vest công sở quyền lực đến đầm polo trẻ trung, mỗi lựa chọn đều mở ra một sắc thái riêng, giúp nàng khẳng định dấu ấn cá nhân trong môi trường làm việc năng động.

Giữa nhịp sống công sở ngày càng đề cao hình ảnh cá nhân, một set đồ được lựa chọn tinh tế không chỉ giúp phái đẹp ghi điểm về diện mạo mà còn góp phần thể hiện phong thái chuyên nghiệp và sự tự tin nơi công sở.

Áo sơ mi và chân váy midi

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 1.

Khởi đầu cho tủ đồ công sở thanh lịch chính là sự kết hợp kinh điển giữa áo sơ mi và chân váy midi. Chiếc áo sơ mi cổ đức tay dài sắc xanh pastel được sơ vin gọn gàng, kết hợp cùng chân váy midi tone sur tone điểm xuyết chi tiết nơ nhỏ. Khi phối cùng giày cao gót sắc kem và túi xách da cầm tay màu xanh ngọc tôn lên phong thái chuyên nghiệp và khẳng định năng lực trong môi trường công sở

ẢNH: JM DRESS

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 2.

Ghi điểm với áo sơ mi cộc tay xanh lá pastel sở hữu thiết kế cổ phối màu tinh tế. Sơ vin cùng chân váy midi sắc nâu be, được nhấn nhá bằng thắt lưng da dáng mảnh, khéo léo tôn lên vóc dáng chỉn chu. Hoàn thiện bản phối bằng túi xách cầm tay cùng khuyên tai đính đá, tổng thể toát lên phong thái chuyên nghiệp khi làm việc

ẢNH: LAMER FASHION

Set vest công sở

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 3.

Set vest đứng phom trở thành điểm nhấn tinh tế giúp phái đẹp tự tin chinh phục những buổi họp quan trọng. Áo gile sắc xám cổ chữ V được khoác ngoài bằng áo vest tone sur tone, phối cùng quần suông xếp ly vừa giúp che khuyết điểm vóc dáng, vừa mang lại diện mạo chỉn chu

ẢNH: IVY MODA

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 4.

Set vest với sắc be nhã nhặn, áo vest ôm vừa vặn khoác ngoài giúp tôn lên vóc dáng thanh tao, kết hợp cùng áo cúp ngực sắc trắng bên trong, khéo léo khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Khi phối cùng quần suông tone sur tone, cả bộ trang phục màu trắng gợi sự tinh khôi mà vẫn chuyên nghiệp

ẢNH: LAMIA DESIGN

Đầm polo dáng xòe

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 5.

Đầm polo màu ghi với phần chiết đai tinh tế, trong khi chân váy xếp ly được xử lý tỉ mỉ tạo độ xòe tự nhiên, mang lại vẻ năng động. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng và khuyên tai đính đá giúp nàng tự tin thể hiện phong cách riêng, phù hợp môi trường công sở

ẢNH: JM DRESS

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 6.

Đầm polo xám ghi với điểm nhấn nằm ở thiết kế cổ trắng kết hợp hàng nơ nhỏ đính trước ngực, tạo nét chấm phá mềm mại. Dáng đầm xòe nhẹ mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, phù hợp để nàng tự tin xuất hiện nơi công sở hay những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng

ẢNH: JM DRESS

Áo sơ mi và quần suông

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 7.

Đối với những quý cô yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ chuyên nghiệp, combo áo sơ mi và quần suông luôn là lựa chọn đáng tin cậy. Áo sơ mi cổ đức tay dài được khoác ngoài bằng áo len họa tiết kẻ sọc tạo điểm nhấn năng động. Khi sơ vin gọn gàng cùng quần suông cạp cao xếp ly sắc xám, hoàn hảo cho những ngày làm việc cần sự thoải mái

ẢNH: GUMAC

Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở- Ảnh 8.

Áo sơ mi lụa dài tay sắc đen mang vẻ đẹp cổ điển, được nhấn nhá bằng chi tiết cổ tay lệch vạt tinh tế. Sơ vin cùng quần suông cạp cao xếp ly sắc nâu, kết nối bằng thắt lưng da dáng mảnh, giúp tôn lên phong thái chỉn chu

ẢNH: GUMAC

 

