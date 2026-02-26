Tự tin sải bước tới văn phòng cùng set đồ công sở

Đối với những quý cô yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ chuyên nghiệp, combo áo sơ mi và quần suông luôn là lựa chọn đáng tin cậy. Áo sơ mi cổ đức tay dài được khoác ngoài bằng áo len họa tiết kẻ sọc tạo điểm nhấn năng động. Khi sơ vin gọn gàng cùng quần suông cạp cao xếp ly sắc xám, hoàn hảo cho những ngày làm việc cần sự thoải mái