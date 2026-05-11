Tự tin, sang trọng hơn khi diện sơ mi lụa, sơ mi tay bồng

Áo sơ mi là đại diện cho tủ đồ tối giản, cổ điển nhưng không bao giờ lỗi mốt. Mùa nắng năm nay, các mẫu sơ mi lụa phối ren, sơ mi ngắn tay, sơ mi tay bồng... góp phần mang đến làn gió mới cho phong cách của nàng.
Sơ mi lụa, sơ mi vải tơ mát nhẹ cho mùa nắng
Vải lụa, vải tơ là những chất liệu giúp áo sơ mi được "khoác áo mới" một cách nhanh chóng và dễ dàng. Khác với các chất vải cotton hay poplin, tencel, sơ mi lụa ít nhăn nhàu còn sơ mi vải tơ mỏng nhẹ, thoáng mát và có độ bắt sáng nhẹ nên luôn giúp người mặc "tỏa sáng" theo cách dịu dàng, trang nhã.
Sơ mi phối ren lãng mạn
Áo sơ mi phối ren là một nét mới từ xu hướng hè 2026. Các thiết kế sơ mi ngắn tay phối ren trên phần cổ bẻ, sơ mi cổ điển đắp ren hoa dọc theo phần thân trước hoặc chi tiết viền cổ, viền tay áo bằng ren và đăng ten mang đến nét lãng mạn đặc trưng cho dáng áo sơ mi quen thuộc.
Sơ mi tay bồng cổ nhọn
Vẫn là thiết kế áo sơ mi trắng nhưng chi tiết tay bồng và cổ nhọn đã giúp nàng "lột xác" biến hóa hình ảnh từ thanh lịch đến kiêu sa, quý phái. Hãy phối sơ mi tay bồng và chân váy dáng ôm như váy đuôi cá, váy bút chì để được tôn dáng một cách hoàn mỹ hơn.
Phối sơ mi ngắn tay đồng bộ với váy xếp ly
Mùa nắng, nàng đừng bao giờ bỏ quên các mẫu áo ngắn tay. Hãy phối thiết kế ngắn tay dáng crop đồng bộ với chân váy để tạo nên sự hòa nhập tone sur tone một cách dễ dàng.