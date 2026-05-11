Thời trang 24/7

Tự tin, sang trọng hơn khi diện sơ mi lụa, sơ mi tay bồng

Kim Ngọc
11/05/2026 08:00 GMT+7

Áo sơ mi là đại diện cho tủ đồ tối giản, cổ điển nhưng không bao giờ lỗi mốt. Mùa nắng năm nay, các mẫu sơ mi lụa phối ren, sơ mi ngắn tay, sơ mi tay bồng... góp phần mang đến làn gió mới cho phong cách của nàng.

Không cần những trang phục cầu kỳ phức tạp, áo sơ mi lụa, sơ mi tay bồng, sơ mi phối ren hoàn toàn có thể cùng nàng tạo nên điểm nhấn cuốn hút cho phong cách.

Phối áo sơ mi và quần âu để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu. Hai gam màu được kết hợp một cách khéo léo, chất vải tơ organza óng ả gam màu xanh với chi tiết hạ vai vừa che khuyết điểm tốt vừa tạo sự thông thoáng, dễ chịu khi diện trong mùa nắng

ẢNH: SIXDO

Sơ mi lụa, sơ mi vải tơ mát nhẹ cho mùa nắng

Vải lụa, vải tơ là những chất liệu giúp áo sơ mi được "khoác áo mới" một cách nhanh chóng và dễ dàng. Khác với các chất vải cotton hay poplin, tencel, sơ mi lụa ít nhăn nhàu còn sơ mi vải tơ mỏng nhẹ, thoáng mát và có độ bắt sáng nhẹ nên luôn giúp người mặc "tỏa sáng" theo cách dịu dàng, trang nhã.

Sơ mi ngắn tay phối ren trên phần cổ bẻ và viền tay áo tạo điểm nhấn tinh tế. Bản phối tông hồng và trắng khơi gợi nét thanh lịch tinh khôi, dễ dàng giúp nàng chinh phục mọi ánh nhìn

ẢNH: CCHAT

Sơ mi phối ren lãng mạn

Áo sơ mi phối ren là một nét mới từ xu hướng hè 2026. Các thiết kế sơ mi ngắn tay phối ren trên phần cổ bẻ, sơ mi cổ điển đắp ren hoa dọc theo phần thân trước hoặc chi tiết viền cổ, viền tay áo bằng ren và đăng ten mang đến nét lãng mạn đặc trưng cho dáng áo sơ mi quen thuộc.

Chân váy chữ A kết hợp với áo sơ mi phối ren cuốn hút mọi ánh nhìn nhờ sự tinh tế khi thêm vào những mảng họa tiết. Bản phối mang bảng màu trắng nhiều sắc độ trở nên có chiều sâu hơn qua cách xếp đặt các chất liệu, gam màu và phom dáng một cách hài hòa, mãn nhãn

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Dáng áo tay phồng vừa dễ che khuyết điểm vừa tạo nên phong cách tiểu thư điệu đà mà vẫn sang trọng lịch thiệp. Phần cổ áo nhọn cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho trang phục

ẢNH: CCHAT

Sơ mi tay bồng cổ nhọn

Vẫn là thiết kế áo sơ mi trắng nhưng chi tiết tay bồng và cổ nhọn đã giúp nàng "lột xác" biến hóa hình ảnh từ thanh lịch đến kiêu sa, quý phái. Hãy phối sơ mi tay bồng và chân váy dáng ôm như váy đuôi cá, váy bút chì để được tôn dáng một cách hoàn mỹ hơn.

Áo sơ mi trắng thắt nơ nhỏ đi cùng phần cổ đứng tròn nhỏ nhắn tôn vẻ thanh mảnh và nữ tính. Chân váy xòe dáng dài, sơ mi và thắt lưng là bộ ba hoàn hảo tạo nên diện mạo sáng bừng cho quý cô mùa hạ

ẢNH: CALIE

Nếu muốn "ăn gian" đôi chút cho phần tay vai, hãy ưu ái các mẫu sơ mi có phối viền cho phần vai. Chi tiết này vừa là cách để tạo nên sự khác biệt cho phong cách công sở vừa giúp người mặc ghi điểm tinh tế, sáng tạo trong phong cách

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Đường viền hai bên tay vai tựa như những cánh hoa mềm mại tạo hiệu ứng thị giác cho bản phối sơ mi cổ tròn và chân váy xếp ly màu đen

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Phối sơ mi ngắn tay đồng bộ với váy xếp ly

Mùa nắng, nàng đừng bao giờ bỏ quên các mẫu áo ngắn tay. Hãy phối thiết kế ngắn tay dáng crop đồng bộ với chân váy để tạo nên sự hòa nhập tone sur tone một cách dễ dàng.

Nàng làm chủ sự tự tin, phong thái ấn tượng qua những bản phối tối giản và linh hoạt cùng áo sơ mi hè

ẢNH: SIXDO


sơ mi lụa Áo sơ mi sơ mi tay bồng sơ mi phối ren sơ mi ngắn tay phối áo sơ mi

