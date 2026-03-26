Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Ra đời từ những năm cuối thập niên 90, túi baguette với dáng thuôn dài đặc trưng như một chiếc bánh mì Pháp đã trở thành món phụ kiện không thể thiếu của các quý cô sành điệu. Không chỉ gọn nhẹ để kẹp nách đầy kiêu kỳ, kiểu túi này còn là hiện thân của sự tự do và gu thẩm mỹ tinh tế.



Sắc trắng thanh lịch của chiếc túi baguette bằng da này trở nên nổi bật hơn bao giờ hết nhờ chi tiết dây xích kim loại đi kèm. Sự kết hợp giữa chất liệu da mềm mại và vẻ cứng cáp của xích tạo nên một món phụ kiện đầy tính đương đại cho phái đẹp. Chỉ cần phối chiếc túi này cùng áo trắng và quần jeans bạn đã có ngay bộ trang phục đậm chất đời thường ẢNH: HAPAS

Túi baguette da nâu luôn là lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích sự hoài cổ nhưng vẫn muốn giữ nét trẻ trung qua quai đeo phối xích.



Chiếc túi baguette gam màu trầm ấm kết hợp cùng độ bóng tự nhiên của da cao cấp giúp nâng tầm mọi bộ trang phục đi kèm. Điểm nhấn dây xích không chỉ tăng thêm sự chắc chắn mà còn là chi tiết trang sức đắt giá cho tổng thể chiếc túi ẢNH: HAPAS

Không cần quá nhiều chi tiết trang trí, thiết kế baguette da vẫn dễ dàng chinh phục những tín đồ thời trang yêu thích phong thái sang trọng. Bề mặt da đanh chắc, đường may chuẩn xác cùng phom dáng cứng cáp tạo nên cảm giác quyền lực. Khi phối với váy sơ mi, chiếc túi baguette nâu đậm giúp hoàn thiện diện mạo quý cô công sở hiện đại ẢNH: MATE MADE

Dành cho những tâm hồn mộng mơ, chiếc túi baguette màu hồng là điểm nhấn ngọt ngào giúp thổi bừng sức sống cho bộ trang phục. Chiếc túi sắc hồng mang lại sự tươi mới, phá vỡ đi những quy tắc màu sắc truyền thống để khẳng định sự nữ tính. Dù là hồng dịu nhẹ hay hồng rực rỡ, món phụ kiện này vẫn giữ được vẻ thanh thoát đặc trưng của dáng túi bánh mì. Chỉ cần phối với trang phục tối giản như quần jeans, áo hai dây là nàng có thể tự tin xuống phố ẢNH: @_LINNHHH.M

Túi baguette màu trắng tinh khôi luôn là món đồ vạn năng có thể kết hợp hoàn hảo với bất kỳ bảng màu nào trong tủ đồ của bạn. Chiếc túi nhỏ với phom dáng tối giản cùng sắc màu trắng sáng. Những chiếc charm mang hình dáng đơn giản được gắn lên túi tăng sự thu hút, phối túi baguette trắng cùng đầm dài đen tạo nên sự đối lập, mang đến diện mạo thời thượng mà không cần quá cầu kỳ ẢNH: MATE MADE

Không cầu kỳ về chi tiết, túi baguette màu nâu trơn vẫn chiếm trọn trái tim của các nàng hiện đại. Màu nâu là đại diện cho sự bền vững và chưa bao giờ lỗi mốt trong dòng chảy thời trang. Kích thước vừa vặn giúp bạn dễ dàng chứa đựng những vật dụng cá nhân cần thiết. Diện cùng trang phục dạo phố như chân váy jean và áo trắng đơn giản mà vẫn thanh lịch ẢNH: @_HUYEN.204

Nếu bạn đã quá quen thuộc với các mẫu túi trơn, túi baguette đen chấm bi sẽ mang đến một làn gió retro đầy vui nhộn và độc đáo. Họa tiết chấm bi trắng trên nền đen của túi tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị, khiến chiếc túi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Sự kết hợp giữa túi chấm bi và một chiếc váy chấm bi cùng tông màu tạo nên một phong cách thời trang hài hòa ẢNH: @_TYANGNE_

Dù mang sắc màu nâu đậm già dặn, mẫu túi baguette này vẫn có thể trở nên vô cùng dịu dàng khi được đặt trong một bản phối trẻ trung. Chất liệu da bóng mờ cao cấp của túi tạo nên sự đối lập thú vị với những chất liệu vải mềm mại như voan hay ren. Chiếc túi baguette nâu đậm được phối cùng chân váy ngắn và tất cao cổ, tạo nên phong cách preppy dễ thương ẢNH: @_REE.MREE

Có thể nói, túi baguette là một sự đầu tư thông minh cho bất kỳ cô nàng nào muốn xây dựng phong cách cá nhân ổn định. Với sự đa dạng từ chất liệu da cho đến những điểm nhấn xích hay họa tiết chấm bi, món phụ kiện này chắc chắn sẽ còn tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng thời trang trong nhiều năm tới.

