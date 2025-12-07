Túi xách và trang phục dạ tweed dẫn dắt xu hướng giao mùa đầy khí chất

Thời tiết giao mùa, trang phục dạ tweed luôn là chất liệu được ưu ái hàng đầu. Không chỉ ấm áp, đứng phom mà còn mang nét sang trọng rất riêng, chất liệu này giúp người mặc bước vào không gian thời trang đậm chất sang trọng chỉ trong tích tắc.

Một chiếc đầm tweed đa sắc phom suông là lựa chọn hoàn hảo để khắc họa vẻ đẹp thanh lịch nền nã. Chất liệu dạ dệt truyền thống tạo chiều sâu thị giác, giúp bộ trang phục trở nên có lớp lang và sang trọng ngay cả khi ánh sáng thay đổi.

Để tổng thể không chỉ thanh lịch mà còn có dấu ấn cá nhân, nàng nên kết hợp túi xách màu hồng nhạt lấp lánh - món phụ kiện vừa đóng vai trò nhấn màu, vừa tạo hiệu ứng thị giác lôi cuốn ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Ở một phiên bản khác, chất liệu dạ được xử lý theo hướng dịu dàng, lồng ghép cùng voan nhẹ tạo chuyển động mềm mại khi đi. Áo dạ tweed kẻ ca rô cho cảm giác chững chạc, trưởng thành. Khi kết hợp cùng váy voan tầng dài màu kem nhã nhặn mang đến sự nữ tính.

Sự tương phản giữa tweed dày dặn và voan mỏng nhẹ tạo nên bố cục hài hòa, rất “nữ tính trưởng thành”. Để tăng tính thực dụng cho bản phối, nàng có thể chọn túi đeo chéo dây rút tông kem, vừa hợp màu với váy vừa tiện dụng cho những hoạt động thường ngày ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Trong khi tweed thường gợi nhắc đến phong cách cổ điển, nàng hoàn toàn có thể làm mới chất liệu này theo hướng trẻ trung. Điều quan trọng nằm ở cách kết hợp các món đồ cơ bản và tỷ lệ phom dáng.

Set đồ gồm áo khoác tweed dáng ngắn họa tiết ca rô màu đen - trắng phối cùng váy dạ đồng màu sẽ tạo nên hiệu ứng đồng bộ sắc nét và hiện đại. Sự đồng sắc giúp tổng thể nổi bật hơn, mang lại cảm giác gọn gàng và cá tính. Bên trong, nàng chọn áo ôm cổ yếm trắng, đóng vai trò như điểm sáng trung hòa độ dày của tweed, giúp tổng thể thông thoáng và trẻ trung hơn ẢNH: @HANHII_TRAN

Một trong những bí quyết để làm mới tweed chính là phối cùng những chất liệu mang sắc thái hoàn toàn khác biệt. Chút mềm mại, chút bóng nhẹ hoặc sự mượt mà của dạ, tất cả đều có thể tạo ra bản phối có chiều sâu và cá tính hơn.

Áo khoác lửng dạ tông nâu đi cùng chi tiết nhung ở cổ tay tạo điểm nhấn chất liệu sang trọng. Khi kết hợp cùng chân váy dài giữ phom thanh lịch và áo quây đen bên trong, tổng thể vừa gợi cảm, vừa giữ vững tinh thần trang nhã. Túi xách cầm tay da đen giúp cố định cấu trúc tổng thể, tạo sự gọn gàng và thời thượng. Bản phối này phù hợp cho các dịp trang trọng nhẹ hoặc khi nàng muốn khoe cá tính tinh tế ẢNH: LUPERI

Đối với nàng công sở hoặc những ai yêu thích phong cách tinh giản, các bản phối dạ tweed nhẹ nhàng, ít chi tiết sẽ là lựa chọn lý tưởng. Chiếc đầm tweed dáng chữ A màu trắng phối cùng túi da đen là công thức kinh điển mang lại vẻ thanh lịch tinh tế.

Sự tương phản sáng và tối giúp tôn đường nét cơ thể, đồng thời giữ tổng thể gọn gàng, phù hợp cho môi trường văn phòng. Khi chọn phong cách tối giản, nàng nên ưu tiên giày đơn sắc và phụ kiện nhỏ gọn để tránh phá vỡ bố cục ẢNH: K&K FASHION

Một lựa chọn khác mang lại hiệu ứng tương tự dành cho các nàng sẽ là thiết kế đầm tweed đen trắng dáng chữ A thắt eo nhẹ, thanh lịch nhưng vẫn thoải mái khi di chuyển. Khi kết hợp cùng túi xách hộp cứng cáp, tổng thể trở nên hiện đại hơn nhờ cấu trúc vuông vức tạo cảm giác gọn gàng cho bản phối.

Đôi giày cao gót mũi nhọn đóng vai trò kéo dài tỷ lệ cơ thể, khiến đôi chân trông thon và thanh thoát, đồng thời bổ sung tính nữ tinh tế hơn ẢNH: K&K FASHION

Nếu nàng thích trở thành tâm điểm, set trang phục tweed đỏ chắc chắn là lựa chọn rực rỡ khó thay thế. Gam đỏ mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, khi phối cùng quần tất trắng họa tiết, bản phối trở nên mềm mại và đáng yêu hơn nhờ sự tương phản màu sắc tinh tế. Lựa chọn túi xách lấp lánh tiếp tục nhấn mạnh tinh thần sang trọng của bộ trang phục, tạo hiệu ứng bắt sáng đẹp mắt.

Để hoàn thiện phong cách tiểu thư, nàng có thể thêm nơ tóc hoặc băng đô trắng, vừa đồng bộ màu sắc vừa tăng sự duyên dáng ẢNH: D.CHIC

Trang phục dạ tweed và túi xách là cặp đôi hoàn hảo để xây dựng set đồ vừa thanh lịch vừa có chiều sâu. Bí quyết chung là phối chất liệu dạ tweed với túi làm điểm nhấn để “kể chuyện” về phong cách của bạn.