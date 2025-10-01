  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/10/2025 12:00 GMT+7

Quần yếm không chỉ là món đồ gắn liền với giới trẻ mà còn là ‘vũ khí’ hack tuổi giúp bạn trẻ trung và nổi bật ở mọi nơi.

Với khả năng “hack tuổi” thần kỳ và dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách, quần yếm đang trở lại mạnh mẽ như một biểu tượng thời trang trẻ trung. Chỉ cần khéo léo với những cách phối đồ khác nhau, quần yếm sẽ giúp bạn có ngay một set đồ hoàn chỉnh, vừa tràn đầy năng lượng, vừa khẳng định cá tính riêng.

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 1.

Khi nhắc đến quần yếm, áo phông chính là lựa chọn đầu tiên để tạo nên phong cách trẻ trung, khỏe khoắn

ẢNH: @FMSTYLE_FASHION

Chiếc quần yếm màu trắng dáng ngắn với phần ngực yếm có thiết kế túi hộp vuông vắn, tạo điểm nhấn cá tính cho bộ trang phục. Khi phối cùng áo phông cổ tròn kẻ sọc ngang màu trắng và hồng nhạt, tổng thể trở nên ngọt ngào.

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 2.

Ở một phiên bản khác, phong cách cá tính được thể hiện rõ nét nhờ sự tương phản màu sắc. Chiếc quần yếm dài ống rộng với họa tiết sọc kẻ trắng trên nền xám mang lại cảm giác nổi bật, phối cùng áo phông đỏ giúp bạn tràn đầy năng lượng trong phong cách

ẢNH: @THECIUSAIGON

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 3.

Quần yếm không chỉ dành riêng cho sự năng động thường ngày, mà khi kết hợp cùng áo sơ mi, nó còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch

ẢNH: @EPIDDORA

Chiếc quần yếm dài màu xám đậm với thiết kế ống rộng đứng, phần dây đeo vai mảnh tạo cảm giác như một chiếc quần ống rộng cạp cao. Bên trong được phối một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng mang nét thanh lịch.

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 4.

Một phiên bản khác lại đậm chất cổ điển với quần yếm đen tuyền, dáng ống đứng

ẢNH: @EPIDDORA

Phần thân trên của yếm ôm sát, tạo cảm giác như quần cạp cao, phối với áo sơ mi màu kem nhạt. Sự kết hợp này mang lại nét mềm mại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, phù hợp môi trường công sở.

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 5.

Khi tiết trời se lạnh, quần yếm phối cùng áo tay dài trở thành lựa chọn hoàn hảo, quần yếm xanh nhạt với họa tiết kẻ dọc mang lại nét độc đáo. Họa tiết trái tim đỏ thêu ở phần ngực, phối cùng áo tay dài trắng cơ bản giúp trang phục trở nên tươi sáng hơn

ẢNH: @BUDDIES.25

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 6.

Chiếc quần yếm denim quen thuộc trở nên quyến rũ hơn khi được mặc phá cách với một bên dây buông lơi. Bên trong, áo hai dây ôm sát màu trắng khoe vòng eo thon gọn, thiết kế áo crop top càng tôn lên sự gợi cảm của người mặc

ẢNH: @LYPHAM.2001

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 7.

Trong khi đó, một lựa chọn khác mang đến sự thoải mái nhưng không kém phần tinh tế là quần yếm màu kem nhạt dáng suông, nổi bật với túi hộp lớn hai bên đầy cá tính phối cùng áo hai dây ôm sát màu đen, sự tương phản màu sắc tạo điểm nhấn mạnh mẽ, tôn lên vóc dáng quyến rũ

ẢNH: @THE_T_STUDIO

Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động- Ảnh 8.

Quần yếm dài ống rộng họa tiết sọc trắng trên nền xám đậm, phần thân trên ôm vừa vặn, kết hợp ống quần loe rộng giúp đôi chân thêm dài. Khi phối cùng áo ống trắng, bờ vai trần được tôn lên đầy gợi cảm

ẢNH: @BUDDIES.25

Với sự kết hợp khéo léo cùng những món đồ khác nhau, bạn hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng phong cách. Dù bạn theo đuổi phong cách nào, một chiếc quần yếm cũng đủ khả năng trẻ hóa phong cách và mang đến điểm nhấn mới mẻ cho tủ đồ.

Quần yếm trẻ trung quần ống rộng yếm jeans Áo thun

Bài viết khác

Phong cách elegant - chìa khóa mở cánh cửa quý phái

Phong cách elegant - chìa khóa mở cánh cửa quý phái

Áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi', thay thế blazer

Áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi', thay thế blazer

Khẳng định phong cách với neo neutral - gam màu trung tính mới của năm 2026

Khẳng định phong cách với neo neutral - gam màu trung tính mới của năm 2026

Áo tay lửng, 'ngôi sao' của mọi phong cách

Áo tay lửng, 'ngôi sao' của mọi phong cách

Sắc xanh rêu, xanh ô liu dẫn đầu phong cách sang trọng, đẳng cấp

Sắc xanh rêu, xanh ô liu dẫn đầu phong cách sang trọng, đẳng cấp

Mũ bucket, điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày

Mũ bucket, điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày

Từ da lộn đến vải nhăn cùng sắc hồng, cuộc 'nổi loạn' của thời trang

Từ da lộn đến vải nhăn cùng sắc hồng, cuộc 'nổi loạn' của thời trang

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dáng dài này

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dáng dài này

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top