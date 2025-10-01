Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động

Với khả năng “hack tuổi” thần kỳ và dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách, quần yếm đang trở lại mạnh mẽ như một biểu tượng thời trang trẻ trung. Chỉ cần khéo léo với những cách phối đồ khác nhau, quần yếm sẽ giúp bạn có ngay một set đồ hoàn chỉnh, vừa tràn đầy năng lượng, vừa khẳng định cá tính riêng.

Khi nhắc đến quần yếm, áo phông chính là lựa chọn đầu tiên để tạo nên phong cách trẻ trung, khỏe khoắn ẢNH: @FMSTYLE_FASHION

Chiếc quần yếm màu trắng dáng ngắn với phần ngực yếm có thiết kế túi hộp vuông vắn, tạo điểm nhấn cá tính cho bộ trang phục. Khi phối cùng áo phông cổ tròn kẻ sọc ngang màu trắng và hồng nhạt, tổng thể trở nên ngọt ngào.

Ở một phiên bản khác, phong cách cá tính được thể hiện rõ nét nhờ sự tương phản màu sắc. Chiếc quần yếm dài ống rộng với họa tiết sọc kẻ trắng trên nền xám mang lại cảm giác nổi bật, phối cùng áo phông đỏ giúp bạn tràn đầy năng lượng trong phong cách ẢNH: @THECIUSAIGON

Quần yếm không chỉ dành riêng cho sự năng động thường ngày, mà khi kết hợp cùng áo sơ mi, nó còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch ẢNH: @EPIDDORA

Chiếc quần yếm dài màu xám đậm với thiết kế ống rộng đứng, phần dây đeo vai mảnh tạo cảm giác như một chiếc quần ống rộng cạp cao. Bên trong được phối một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng mang nét thanh lịch.

Một phiên bản khác lại đậm chất cổ điển với quần yếm đen tuyền, dáng ống đứng ẢNH: @EPIDDORA

Phần thân trên của yếm ôm sát, tạo cảm giác như quần cạp cao, phối với áo sơ mi màu kem nhạt. Sự kết hợp này mang lại nét mềm mại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, phù hợp môi trường công sở.

Khi tiết trời se lạnh, quần yếm phối cùng áo tay dài trở thành lựa chọn hoàn hảo, quần yếm xanh nhạt với họa tiết kẻ dọc mang lại nét độc đáo. Họa tiết trái tim đỏ thêu ở phần ngực, phối cùng áo tay dài trắng cơ bản giúp trang phục trở nên tươi sáng hơn ẢNH: @BUDDIES.25

Chiếc quần yếm denim quen thuộc trở nên quyến rũ hơn khi được mặc phá cách với một bên dây buông lơi. Bên trong, áo hai dây ôm sát màu trắng khoe vòng eo thon gọn, thiết kế áo crop top càng tôn lên sự gợi cảm của người mặc ẢNH: @LYPHAM.2001

Trong khi đó, một lựa chọn khác mang đến sự thoải mái nhưng không kém phần tinh tế là quần yếm màu kem nhạt dáng suông, nổi bật với túi hộp lớn hai bên đầy cá tính phối cùng áo hai dây ôm sát màu đen, sự tương phản màu sắc tạo điểm nhấn mạnh mẽ, tôn lên vóc dáng quyến rũ ẢNH: @THE_T_STUDIO

Quần yếm dài ống rộng họa tiết sọc trắng trên nền xám đậm, phần thân trên ôm vừa vặn, kết hợp ống quần loe rộng giúp đôi chân thêm dài. Khi phối cùng áo ống trắng, bờ vai trần được tôn lên đầy gợi cảm ẢNH: @BUDDIES.25

Với sự kết hợp khéo léo cùng những món đồ khác nhau, bạn hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng phong cách. Dù bạn theo đuổi phong cách nào, một chiếc quần yếm cũng đủ khả năng trẻ hóa phong cách và mang đến điểm nhấn mới mẻ cho tủ đồ.