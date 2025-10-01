Tuyệt chiêu ‘trẻ mãi không già’ với quần yếm năng động

Quần yếm không chỉ là món đồ gắn liền với giới trẻ mà còn là ‘vũ khí’ hack tuổi giúp bạn trẻ trung và nổi bật ở mọi nơi.
Với khả năng “hack tuổi” thần kỳ và dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách, quần yếm đang trở lại mạnh mẽ như một biểu tượng thời trang trẻ trung. Chỉ cần khéo léo với những cách phối đồ khác nhau, quần yếm sẽ giúp bạn có ngay một set đồ hoàn chỉnh, vừa tràn đầy năng lượng, vừa khẳng định cá tính riêng.
Chiếc quần yếm màu trắng dáng ngắn với phần ngực yếm có thiết kế túi hộp vuông vắn, tạo điểm nhấn cá tính cho bộ trang phục. Khi phối cùng áo phông cổ tròn kẻ sọc ngang màu trắng và hồng nhạt, tổng thể trở nên ngọt ngào.
Chiếc quần yếm dài màu xám đậm với thiết kế ống rộng đứng, phần dây đeo vai mảnh tạo cảm giác như một chiếc quần ống rộng cạp cao. Bên trong được phối một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng mang nét thanh lịch.
Phần thân trên của yếm ôm sát, tạo cảm giác như quần cạp cao, phối với áo sơ mi màu kem nhạt. Sự kết hợp này mang lại nét mềm mại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, phù hợp môi trường công sở.
Với sự kết hợp khéo léo cùng những món đồ khác nhau, bạn hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng phong cách. Dù bạn theo đuổi phong cách nào, một chiếc quần yếm cũng đủ khả năng trẻ hóa phong cách và mang đến điểm nhấn mới mẻ cho tủ đồ.