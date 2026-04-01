Váy áo có túi, khi thời trang 'bắt tay' cùng sự tiện lợi

Những chiếc
túi nhỏ xinh không chỉ quen thuộc ở trang phục nam mà còn được điểm tô khéo léo trên váy áo phái đẹp. Chi tiết này giúp tổng thể set đồ bớt đơn điệu, đồng thời tăng thêm tính tiện lợi khi sử dụng. Tùy vào từng thiết kế thì vị trí túi sẽ được sắp xếp linh hoạt để hài hòa với phom dáng, tạo nét cuốn hút riêng.
Mẫu
áo khoác dáng lửng sắc xanh thiên thanh được thiết kế có túi nắp gập đặt cân đối hai bên ngực. Thiết kế này không chỉ tạo độ phồng tự nhiên cho phần thân áo mà còn tiện lợi để bỏ những vật dụng nhỏ. Khi phối cùng set trang phục trắng, dễ dàng tôn lên sự nổi bật của áo khoác ngoài
Một lựa chọn khác mang sắc thái tươi mới hơn là chiếc
áo crop top tông vàng với cổ chữ V thanh thoát, kết hợp hàng cúc đồng nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế. Hệ thống túi ốp đối xứng được bố trí khéo léo ở thân áo. Kết hợp cùng chân váy xòe trắng dài, bộ trang phục tạo nên sự tương phản màu sắc nhẹ nhàng nhưng nổi bật
Set đồ đen quyền lực với áo crop top cổ vest phối cùng quần ống suông đầy quyền lực. Chi tiết túi ốp được đặt tinh tế trên thân áo giúp phá vỡ cảm giác đơn điệu thường thấy ở trang phục đơn sắc. Khi kết hợp cùng phụ kiện ánh kim tối giản hoặc giày cao gót mũi nhọn sắc sảo, phù hợp cho cả môi trường công việc lẫn những sự kiện bán trang trọng
Set trang phục denim lại mang đến tinh thần trẻ trung với
áo sơ mi denim ngắn tay kết hợp quần suông cá tính. Hai chiếc túi ốp trước ngực với đường chỉ nổi tương phản không chỉ làm tăng hiệu ứng thị giác mà còn góp phần tạo chiều sâu cho thiết kế. Phối cùng xăng đan trắng thích hợp cho những ngày di chuyển nhiều nhưng vẫn muốn giữ phong thái thời thượng
Bản phối trang phục tông xanh rêu độc đáo gồm áo sát nách cổ đức kết hợp chân váy ngắn đồng điệu. Cặp túi ốp phía trước đóng vai trò như điểm nhấn cân bằng thị giác, giúp trang phục đơn sắc không quá đơn điệu. Sánh đôi cùng túi xách cói cầm tay dễ dàng xuống phố trong những ngày hè
Không chỉ xuất hiện trên áo hay set đồ đồng bộ, chi tiết túi còn góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho các thiết kế váy liền thân hoặc váy phối bộ. Bộ trang phục sắc trắng kem tinh khôi với thiết kế áo sát nách chiết eo, thiết kế túi ốp nhỏ trước ngực được xử lý tinh giản nhưng đủ tạo điểm nhấn giúp tổng thể không trở nên đơn điệu
Váy sơ mi gam xanh pastel gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa túi ngực năng động và túi bên hông bản lớn giàu tính ứng dụng. Hàng khuy chạy dọc thân váy tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, trong khi chiếc thắt lưng mảnh giúp định hình vòng eo tinh tế. Khi phối cùng giày bệt mũi vuông dễ dàng thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ những buổi họp nhẹ nhàng đến các buổi dạo phố cuối tuần
Áo sơ mi cổ nhọn kết hợp chân váy dài gam trắng kem lại mang đến cảm giác trang nhã cho những quý cô công sở. Chi tiết túi ốp tinh giản trên ngực áo góp phần tạo điểm nhấn, dễ dàng đem theo những vật dụng nhỏ bên người. Phần thắt lưng bản lớn cùng các đường xếp ly mềm mại trên chân váy hoàn thiện diện mạo thanh lịch