Váy áo họa tiết là nốt nhạc rực rỡ trong tủ đồ

Nhờ sự đa dạng trong màu sắc và kiểu dáng, váy áo họa tiết có tính ứng dụng linh hoạt: có thể trẻ trung, tươi mới cho những buổi dạo phố, hoặc tinh tế, quyến rũ cho các sự kiện trang trọng.

Váy ngắn trễ vai với thiết kế nhiều tầng bồng bềnh, họa tiết hoa rực rỡ trên nền hồng pastel mang lại vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ. Phom váy ôm eo nhẹ nhàng, xòe rộng giúp khoe trọn vóc dáng thanh thoát và đôi chân dài ẢNH: NEVA

Áo crop top sát nách và chân váy dài thướt tha, nổi bật với nền trắng tinh khôi cùng họa tiết hoa lớn rực rỡ. Sự kết hợp giữa phom dáng hiện đại và hoa văn cổ điển mang lại vẻ sang trọng, nữ tính nhưng vẫn trẻ trung và đầy sức sống ẢNH: NEVA

Thiết kế áo dáng bo nhẹ ở vai và tay phồng tạo vẻ mềm mại, yểu điệu. Chân váy nhiều tầng bồng bềnh đem đến sự trẻ trung, nổi bật, trong khi thắt lưng bản to nhấn mạnh vòng eo, giúp tổng thể cân đối và cuốn hút hơn ẢNH: NEVA

Áo blouse voan họa tiết hoa hồng nổi bật với gam hồng chủ đạo khắc họa hình ảnh bay bổng. Thiết kế cổ nơ kết hợp chi tiết bèo nhún tạo hiệu ứng mềm mại. Khi phối cùng quần cạp cao đen dáng suông, bộ trang phục tạo nên phong cách thanh nhã, sang trọng ẢNH: NEVA

Bản phối mang sắc thái quyền lực với áo họa tiết baroque vàng đen, nhấn mạnh bởi phần vai bèo xếp lớp tạo đường nét ấn tượng. Quần suông lưng cao phối thắt lưng giúp kéo dài dáng người, đồng thời giữ sự cân bằng thanh lịch cho tổng thể ẢNH: NEVA

Sự tự do trong đường nét, phóng khoáng trong tinh thần - tất cả hội tụ trong bộ trang phục sắc sảo và bản lĩnh. Một thiết kế lý tưởng cho những cuộc hẹn quan trọng, khi nàng cần sự chỉn chu tuyệt đối nhưng vẫn muốn thể hiện phong cách cá nhân riêng biệt ẢNH: KELLY BUI

Lấy cảm hứng từ những gam màu của hoàng hôn, thiết kế là cuộc chơi giữa chất liệu bay bổng và phom dáng tinh tế. Áo sơ mi chiffon họa tiết loang như bức tranh trừu tượng, phối cùng chân váy lụa ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, tạo nên một bản phối mãn nhãn tuyệt vời ẢNH: KELLY BUI

Áo polo kẻ ngang kết hợp cùng chân váy chữ A ngắn làm nổi bật tinh thần sporty chic bằng những chuyển động linh hoạt. Một bản phối dành riêng cho những người phụ nữ hiện đại, yêu thích sự tối giản, nhưng luôn muốn nổi bật theo cách riêng ẢNH: KELLY BUI

Váy áo họa tiết không chỉ đơn thuần là trang phục, mà còn là tuyên ngôn phong cách của người mặc. Từng đường nét, hoa văn, màu sắc đều mang ý nghĩa riêng, góp phần tạo nên cảm xúc và dấu ấn cá nhân.