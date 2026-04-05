Váy chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp

Niềm vui từ lời khen mặc đẹp luôn có sức mạnh vun bồi thêm cảm giác tự tin cho phái nữ. Các gợi ý đầm váy chiết eo dưới đây mở ra vô số các khả năng kết hợp - từ việc sử dụng các đường chít ben, thắt lưng, các nếp gấp, nhún xếp đến vận dụng đặc tính nổi bật của chất liệu cao cấp.

Đầm dài màu nude trở nên tinh tế và có điểm nhấn nhờ vào các đường gấp nếp, nhún nhẹ nơi eo và thân trước. Trang phục đơn sắc tối giản vẫn có thể tạo cảm hứng mới mẻ và rạng ngời nhờ vào kỹ thuật tôn eo sáng tạo ẢNH: CHARMILLES

Váy chiết eo không thể thiếu trong tủ đồ công sở

Trang phục chiết eo hiện diện trong nhiều phong cách, nhiều tủ đồ thời trang. Thiết kế phổ biến nhất thường gặp chính là các mẫu váy liền phối dây vải hoặc thắt lưng da. Bên cạnh đó, nhiều nhà mốt sử dụng kỹ thuật rã rập - nối 2 phần trang phục áo và chân váy để tạo nên đường gấp nhỏ tinh tế ngay điểm thắt eo đẹp nhất.

Các chi tiết nhỏ luôn có thể tạo nên sự khác biệt cho mỗi chiếc váy nhún eo. Một vài nếp gấp xếp ly để phần thân trên ôm nhẹ, thân dưới xòe rộng thoáng mát hay cấu trúc nẹp tạo nên các đường vẽ hình học cân đối và giàu tính thẩm mỹ.

Trong sắc vàng mơ màng lãng mạn, phom dáng tinh giản của trang phục đủ để nói lên phong thái sang trọng có gu của nàng. Thiết kế cổ chữ V mở nhẹ, lược bỏ phần tay áo để ánh mắt nhìn tập trung vào bảng màu, họa tiết dệt nổi trên vải và những đường xếp ly nơi chiếc eo thon ẢNH: IVY MODA

Cấu trúc nẹp chạy dọc theo chiều dài của trang phục mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng cho trang phục ren hoa. Quý cô sử dụng thắt lưng da bản nhỏ làm điểm kết nối họa tiết ren hoa và các sọc dọc hình học ẢNH: IVY MODA

Thời trang luôn có nhiều cách để thu hút ánh nhìn vào vòng 2 hoặc hướng sự chú ý đến những đường cong mềm mại của phái nữ. Thiết kế gam màu nâu be khéo léo "hút" ánh nhìn qua hàng cúc phản chiếu ánh sáng phối cùng thắt lưng khóa tròn đồng điệu ẢNH: CHARMILLES

Mọi vóc dáng, mọi cá tính thời trang đều có thể tìm thấy cho mình những thiết kế chiết eo phù hợp. Nếu thắt lưng mang đến sự linh hoạt thì các thiết kế nhún eo, nẹp eo hoặc may bo chun lại mang đến tính tiện dụng cao ẢNH: CHARMILLES

Siết eo bằng thắt lưng vải đồng điệu với trang phục để tạo cảm giác vòng 2 thon thả hơn. Thắt lưng bản lớn thường được áp dụng cho trang phục có cấu trúc tailor như thiết kế váy blazer màu be phối quần tất và kính mát thời trang ẢNH: GIANA

Diện trang phục tôn eo sử dụng đặc tính linh hoạt của chất liệu. Tinh thần dịch chuyển của nhà mốt được chuyển tải qua thiết kế đầm liền làm từ scuba crepe - loại vải dệt kim có bề mặt hơi nhám, cân bằng giữa kết cấu, độ co giãn, độ dày và khả năng giữ phom nên có thể mang đến cả sự linh hoạt lẫn cảm giác mềm mại ẢNH: GIANA

Mỗi tủ đồ đều cần một món phụ kiện da. Thắt lưng corset được làm từ da thật phối váy xếp tầng cho thấy sự tỉ mỉ trong từng tiểu tiết, qua đó định hình các lớp trang phục trong một tổng thể vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ ẢNH: GIANA



