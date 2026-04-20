Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn

Với đa số các quý cô thành thị, kỳ nghỉ dài trên bờ biển, khu nghỉ dưỡng với hồ bơi và không gian xanh mát của thiên nhiên luôn là hoạt động mang tính điểm nhấn đáng nhớ nhất năm. Hãy nhớ mang theo một chiếc váy dài đi biển - bộ váy mà nàng yêu thích nhất.

Váy hoa dáng dài tông màu đỏ và trắng giúp nàng nổi bật giữa không gian xanh mát của thiên nhiên. Trong chuyến đi biển hè này, váy hoa đỏ càng trở thành lựa chọn đáng để cân nhắc khi chất vải mềm nhẹ, ít nhăn dễ đóng gói và tiện mặc trong nhiều khoảnh khắc ẢNH: DREAMERS

Đầm dài cổ chữ V quyến rũ, dịu dàng

Chạm vào vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ của những chiếc váy dài in hoa qua bản phối họa tiết màu xanh dương. Cổ áo chữ V phối vòng cổ tròn tôn trọn gương mặt, mái tóc ngắn và xăng đan cao gót bổ sung vào vẻ ngoài ấn tượng ẢNH: DREAMERS

Các thiết kế đầm liền dáng dài cổ chữ V có sức cuốn hút đặc biệt. Kiểu cổ sâu có độ mở vừa phải khéo léo khơi gợi trí tưởng tượng, tạo hiệu ứng thị giác cho gương mặt và phần cổ, cằm V line đồng thời tôn trọn gương mặt thanh tú. Mùa hè này, hãy diện đầm maxi cổ chữ V làm từ vải linen thô, đầm hoa dáng dài mang các tông màu tươi sáng để trở nên nổi bật trong kỳ nghỉ dài.

Đầm suông vải thô mang phong cách tối giản khéo léo thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế cổ chữ V không tay khoe trọn bờ vai và một phần cánh tay, phom dáng phóng khoáng giúp cơ thể và tâm trí được thật sự nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn ẢNH: C'CHIC

Đầm xếp tầng bồng bềnh lãng mạn với điểm nhấn từ phần cổ yếm cách điệu, từng lớp vải ruffle bồng bềnh như những con sóng mềm mại xếp lớp khẽ chuyển động theo từng cử động của người mặc ẢNH: LE THANH HOA

Đầm lụa đuôi cá dáng dài màu kem với phần cổ chữ U thanh thoát, đường cắt cong nhẹ tôn dáng. Chất vải lụa tổng hợp nhẹ, có bề mặt bóng, ít nhàu, nhanh khô và ít bám bụi nên thuận tiện mang theo trong những chuyến đi biển mùa hè ẢNH: MAUVE

Váy dài đi biển sang trọng với chất vải lụa satin

Gam màu nâu caramel trầm lắng nhưng không nhàm chán. Thiết kế khơi dậy phong thái thư nhàn, sự yên bình và tĩnh lặng nơi tâm hồn quý cô hòa nhịp cùng không gian của những kỳ nghỉ bình yên, hiền hòa giữa cỏ cây hoa lá ẢNH: MAUVE

Đầm maxi tay bồng phối xăng đan dây xâu chuỗi hạt đá màu tạo nên tổng thể vừa kiêu kỳ vừa ấn tượng. Họa tiết hoa đa sắc trên nền xanh đen hoàn hảo để che khuyết điểm, chất vải voan mỏng thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế để nàng ghi điểm trong mắt người thương ẢNH: DREAMERS

Váy cổ yếm

Váy cổ yếm in họa tiết phối dây hoa ngang eo tôn trọn những đường cong quyến rũ. Thiết kế nền trắng tươi sáng và thanh thoát phù hợp cho không gian bãi biển và còn có thể ứng dụng trong nhiều dịp như sinh nhật, dạo phố mua sắm, hẹn hò... ẢNH: C'CHIC

Váy cổ yếm là một trong số những mẫu váy dài đi biển không thể vắng mặt khi nàng lên đồ cho kỳ nghỉ dài. Thiết kế lấy cảm hứng từ áo yếm thời xưa và thêm vào các chi tiết cách tân hiện đại như chất liệu mềm nhẹ, họa tiết, các gam màu hè thời thượng...