  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn

Kim Ngọc
20/04/2026 08:00 GMT+7

Váy dáng dài cổ chữ V, váy hoa tay bồng, váy lụa satin sang trọng... nằm trong số những chiếc váy dài đi biển cần thiết, giúp người mặc nổi bật và thu hút hơn một cách dễ dàng.

Với đa số các quý cô thành thị, kỳ nghỉ dài trên bờ biển, khu nghỉ dưỡng với hồ bơi và không gian xanh mát của thiên nhiên luôn là hoạt động mang tính điểm nhấn đáng nhớ nhất năm. Hãy nhớ mang theo một chiếc váy dài đi biển - bộ váy mà nàng yêu thích nhất.

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 1.

Váy hoa dáng dài tông màu đỏ và trắng giúp nàng nổi bật giữa không gian xanh mát của thiên nhiên. Trong chuyến đi biển hè này, váy hoa đỏ càng trở thành lựa chọn đáng để cân nhắc khi chất vải mềm nhẹ, ít nhăn dễ đóng gói và tiện mặc trong nhiều khoảnh khắc

ẢNH: DREAMERS

Đầm dài cổ chữ V quyến rũ, dịu dàng

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 2.

Chạm vào vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ của những chiếc váy dài in hoa qua bản phối họa tiết màu xanh dương. Cổ áo chữ V phối vòng cổ tròn tôn trọn gương mặt, mái tóc ngắn và xăng đan cao gót bổ sung vào vẻ ngoài ấn tượng

ẢNH: DREAMERS

Các thiết kế đầm liền dáng dài cổ chữ V có sức cuốn hút đặc biệt. Kiểu cổ sâu có độ mở vừa phải khéo léo khơi gợi trí tưởng tượng, tạo hiệu ứng thị giác cho gương mặt và phần cổ, cằm V line đồng thời tôn trọn gương mặt thanh tú. Mùa hè này, hãy diện đầm maxi cổ chữ V làm từ vải linen thô, đầm hoa dáng dài mang các tông màu tươi sáng để trở nên nổi bật trong kỳ nghỉ dài.

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 3.

Đầm suông vải thô mang phong cách tối giản khéo léo thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế cổ chữ V không tay khoe trọn bờ vai và một phần cánh tay, phom dáng phóng khoáng giúp cơ thể và tâm trí được thật sự nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn

ẢNH: C'CHIC

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 4.

Đầm xếp tầng bồng bềnh lãng mạn với điểm nhấn từ phần cổ yếm cách điệu, từng lớp vải ruffle bồng bềnh như những con sóng mềm mại xếp lớp khẽ chuyển động theo từng cử động của người mặc

ẢNH: LE THANH HOA

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 5.

Đầm lụa đuôi cá dáng dài màu kem với phần cổ chữ U thanh thoát, đường cắt cong nhẹ tôn dáng. Chất vải lụa tổng hợp nhẹ, có bề mặt bóng, ít nhàu, nhanh khô và ít bám bụi nên thuận tiện mang theo trong những chuyến đi biển mùa hè

ẢNH: MAUVE

Váy dài đi biển sang trọng với chất vải lụa satin

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 6.

Gam màu nâu caramel trầm lắng nhưng không nhàm chán. Thiết kế khơi dậy phong thái thư nhàn, sự yên bình và tĩnh lặng nơi tâm hồn quý cô hòa nhịp cùng không gian của những kỳ nghỉ bình yên, hiền hòa giữa cỏ cây hoa lá

ẢNH: MAUVE

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 7.

Đầm maxi tay bồng phối xăng đan dây xâu chuỗi hạt đá màu tạo nên tổng thể vừa kiêu kỳ vừa ấn tượng. Họa tiết hoa đa sắc trên nền xanh đen hoàn hảo để che khuyết điểm, chất vải voan mỏng thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế để nàng ghi điểm trong mắt người thương

ẢNH: DREAMERS

Váy cổ yếm

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn- Ảnh 8.

Váy cổ yếm in họa tiết phối dây hoa ngang eo tôn trọn những đường cong quyến rũ. Thiết kế nền trắng tươi sáng và thanh thoát phù hợp cho không gian bãi biển và còn có thể ứng dụng trong nhiều dịp như sinh nhật, dạo phố mua sắm, hẹn hò...

ẢNH: C'CHIC

Váy cổ yếm là một trong số những mẫu váy dài đi biển không thể vắng mặt khi nàng lên đồ cho kỳ nghỉ dài. Thiết kế lấy cảm hứng từ áo yếm thời xưa và thêm vào các chi tiết cách tân hiện đại như chất liệu mềm nhẹ, họa tiết, các gam màu hè thời thượng...

Cách phối áo phông xuống phố giúp nàng năng động, cuốn hút

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top