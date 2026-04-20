Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn

Váy dáng dài cổ chữ V, váy hoa tay bồng, váy lụa satin sang trọng... nằm trong số những chiếc váy dài đi biển cần thiết, giúp người mặc nổi bật và thu hút hơn một cách dễ dàng.
Với đa số các quý cô thành thị, kỳ nghỉ dài trên bờ biển, khu nghỉ dưỡng với hồ bơi và không gian xanh mát của thiên nhiên luôn là hoạt động mang tính điểm nhấn đáng nhớ nhất năm. Hãy nhớ mang theo một chiếc váy dài đi biển - bộ váy mà nàng yêu thích nhất.
Đầm dài cổ chữ V quyến rũ, dịu dàng
Các thiết kế đầm liền dáng dài cổ chữ V có sức cuốn hút đặc biệt. Kiểu cổ sâu có độ mở vừa phải khéo léo khơi gợi trí tưởng tượng, tạo hiệu ứng thị giác cho gương mặt và phần cổ, cằm V line đồng thời tôn trọn gương mặt thanh tú. Mùa hè này, hãy diện đầm maxi cổ chữ V làm từ vải linen thô, đầm hoa dáng dài mang các tông màu tươi sáng để trở nên nổi bật trong kỳ nghỉ dài.
Váy dài đi biển sang trọng với chất vải lụa satin
Váy cổ yếm
Váy cổ yếm là một trong số những mẫu váy dài đi biển không thể vắng mặt khi nàng lên đồ cho kỳ nghỉ dài. Thiết kế lấy cảm hứng từ áo yếm thời xưa và thêm vào các chi tiết cách tân hiện đại như chất liệu mềm nhẹ, họa tiết, các gam màu hè thời thượng...