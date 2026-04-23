Váy denim mềm mại, lựa chọn hoàn hảo cho mọi phong cách

Chất liệu denim là chủ đề vô tận để các tín đồ, người sành thời trang khai thác. Không còn hình ảnh thô cứng và đơn điệu trước đây, váy denim ngày càng đẹp, mềm mại và nữ tính khiến ai ai cũng phải ngắm nhìn.

Vẻ đẹp quyến rũ ngọt ngào đến từ mẫu váy phồng màu xanh đen đính khuy mạ vàng nổi bật. Thiết kế khéo léo tạo nên đường cong tự nhiên bằng chính những đường may chỉ nổi, phom dáng phóng khoáng làm nổi bật sự trẻ trung cuốn hút của người mặc ẢNH: KCLOSET

Váy denim - sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian

Đầm midi dáng xòe thắt eo nhẹ nhàng, chất vải denim đứng phom mang lại hình ảnh chỉn chu và lịch thiệp. Hãy ưu ái các thiết kế mềm mại, có độ dày vừa phải để trang phục vừa giữ dáng tốt vừa thông thoáng và mát nhẹ ẢNH: LAMER

Quý cô có thể sẽ lo sợ chiếc váy hoa, đầm họa tiết bèo nhún của mình nhanh chóng lỗi mốt nhưng với váy denim, điều này khó có thể xảy ra. Được phát minh và cải tiến qua nhiều thập kỷ, vải denim dần trở thành một biểu tượng thời trang vượt thời gian - ai cũng mặc, mặc lúc nào cũng hợp và chẳng bao giờ rời khỏi bản đồ xu hướng.

Xu hướng thời trang hiện đại góp phần "mềm hóa" các thiết kế làm từ denim. Từ quần jeans đến chân váy, từ đầm liền đến corset, áo khoác... trang phục denim ngày càng thu hút thêm nhiều tín đồ bởi đặc tính mềm nhẹ nhưng dai chắc, bền bỉ và bản sắc riêng đến từ tông màu xanh chàm đặc trưng.

Chân váy rẻ quạt dáng chữ A xòe nhẹ nhàng phối sơ mi xanh kẻ mang hình ảnh chuẩn mực của phong cách công sở. Váy denim khẳng định giá trị và chỗ đứng riêng trong tủ đồ thời trang vì độc đáo và không bị lỗi mốt ẢNH: KENOSHO

Với các đặc tính đa dạng của denim, các nhà mốt mang đến vô số những ý tưởng mới về trang phục denim - từ váy maxi hai dây nữ tính đến váy chữ A cá tính, ứng dụng vào công sở, dạo phố và cả những bản phối mang phong cách "bánh bèo" ẢNH: LEE JEANS

Đầm chữ A đứng dáng tôn vẻ trẻ trung và phong cách năng động hằng ngày khi được phối cùng giày búp bê satin quai ngang và túi hộp. Thiết kế phối cổ trắng làm nổi bật gương mặt, qua đó thu hút ánh nhìn vào thần thái rạng rỡ của nàng ẢNH: TIT ELEGANT

Thời trang denim luôn được biết đến qua những chiếc quần jeans. Tuy nhiên chất liệu trứ danh này ngày càng chiếm vị thế quan trọng trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái thông qua các lựa chọn phong phú như váy midi công sở, đầm tiệc, chân váy chữ A, áo sơ mi denim... ẢNH: KCLOSET

Một set áo và chân váy denim dáng xòe kết hợp với giày và túi màu trắng mang đến làn gió mới cho trang phục công sở thường ngày. Vẫn thanh lịch, chuyên nghiệp nhưng lại rất thú vị, lạ mắt ẢNH: LAMER

Váy denim dự tiệc

Các thiết kế từ chất liệu denim được tạo hình trên phom dáng corset, dáng váy high-low đặc trưng nổi bật qua gam màu xanh chàm và những đường viền chỉ đặc trưng nhẹ nhàng bước vào các bữa tiệc mùa hè cùng quý cô. Chỉ với tông màu và chất vải, trang phục đã có thể tạo nên hình ảnh đặc biệt, lôi cuốn ánh nhìn của đám đông.

Đầm maxi cổ yếm và đầm corset denim dáng ôm mang đến góc nhìn mới về thời trang denim mùa hè 2026. Các thiết kế vẫn phản ánh rõ nét tinh thần thời trang cổ điển của chất liệu đồng thời vận dụng hài hòa phom dáng, các kỹ thuật thủ công để mang đến diện mạo trẻ trung và khác biệt ẢNH: MR CRAZY AND LADY SEXY



