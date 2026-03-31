Thời trang 24/7

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này

Tiffany Trần
31/03/2026 22:00 GMT+7

Váy hạ eo với những đường nét mềm mại và phần váy xòe rộng, bồng bềnh ôm sát cơ thể mà không gây gò bó, định hình lại vóc dáng một cách thoải mái hơn.

Chiếc váy hạ eo là một trong những nhân vật chính thú vị nhất mùa này bởi chúng mang vẻ đẹp riêng. 

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này- Ảnh 1.

Với chiều dài ngang gối và phần eo thấp nhưng hơi xéo, chiếc đầm đen không dây này được phối cùng giày cao gót da mũi nhọn và ví cầm tay họa tiết da báo

ẢNH: @ADAMOENADAMOEN

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này- Ảnh 2.

Dù là dáng suông hay ôm sát, tối giản hay cầu kỳ, váy hạ eo luôn mang lại một vẻ thanh lịch mới

ẢNH: @ADAMOENADAMOEN

Váy hạ eo gợi nhớ đến phong cách thập niên 1920. Ở đây, vòng eo được hạ thấp nhưng không bị bó chặt: điều này thể hiện rõ ở những phiên bản có những nếp gấp nhẹ, độ phồng thoáng đãng và những chi tiết lấy cảm hứng từ phong cách flapper, đúng chất Chanel cổ điển. 

Váy hạ eo - một kiểu dáng thời thượng 

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này- Ảnh 3.

Kiểu váy ôm sát với phần thân corset tôn dáng, nhấn mạnh vào vòng hông và đường cong cơ thể, đòi hỏi đường may hoàn hảo và chất liệu cao cấp

ẢNH: @_AJE_

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này- Ảnh 4.

Một phong cách đậm chất thập niên 1920, tái hiện lại chiếc váy hạ eo với chân váy tua rua, túi đựng băng cassette và băng đô cài đầu

ẢNH: @PARISFAHIONWEEK

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này- Ảnh 5.

Màu đen trắng tạo nên một bộ trang phục theo phong cách quý tộc xưa

ẢNH: @VALERIALIPOVETSKY

Những cách diễn giải mới lại tập trung vào những đường cắt may ôm sát, gần như được điêu khắc, nhờ vào chất liệu co giãn ôm sát cơ thể và tập trung sự chú ý vào hông (hoặc thậm chí thấp hơn). Đây là nơi mà áo corset, áo bustier dài và áo quây phát huy tác dụng, gợi nhớ đến ảnh hưởng của thế kỷ 19, cũng như những chi tiết mềm mại hơn như những nếp gấp và bèo nhún được thiết kế để tạo hình và tôn lên vóc dáng. 

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này- Ảnh 6.

Ngay cả những chiếc váy dạ hội hạ eo cũng được cách tân, kết hợp với áo khoác da và khuyên tai dài

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Váy hạ eo, nhân vật chính 'thầm lặng' của mùa này- Ảnh 7.

Mang hơi hướng bohemian một chút, chiếc váy hạ eo được phối cùng thắt lưng bản to và giày cao gót da, giúp tôn dáng người mẫu

ẢNH: @_AJE_

Ai hợp với váy hạ eo? Những người có thân hình dài có thể sử dụng chúng để cân bằng tỷ lệ cơ thể, trong khi những người có vòng eo hơi quá khổ có thể sử dụng chúng để thu hút sự chú ý khỏi khuyết điểm đó. Kiểu váy suông, với phần chân váy mềm mại, không có cấu trúc, khiến chúng dễ mặc hơn. Vì vậy, bí quyết thực sự không phải là tự hỏi liệu chúng có "đẹp" hay không, mà là chọn đường eo phù hợp với vóc dáng của bạn và cân bằng phần còn lại của trang phục: một bờ vai được định hình, một đường viền cổ được lựa chọn cẩn thận, hoặc độ phồng của chân váy có thể tạo nên sự khác biệt.

