  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
07/05/2026 14:00 GMT+7

Váy hoa kết hợp gam màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt, giúp nàng nổi bật mà vẫn nhẹ nhàng, tươi mới trong ngày nắng.

Dưới ánh nắng oi ả, thời trang không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp mà còn trở thành điểm nhấn cho thị giác. Váy hoa với bảng màu tươi sáng vì thế trở thành lựa chọn lý tưởng, vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng vừa khơi gợi nguồn năng lượng rạng rỡ. Sự hòa quyện giữa họa tiết mềm mại và gam màu trong trẻo giúp nàng dễ dàng tạo nên diện mạo cuốn hút mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 1.

Váy hoa ghi điểm với bảng màu hồng tím nổi bật trên nền trắng, kết hợp họa tiết bản lớn sắp xếp ngẫu hứng, tạo nên tổng thể rực rỡ, phóng khoáng và đậm chất hiện đại

ẢNH: @BETTERLEE_0824

Dáng váy ngắn ôm nhẹ phần thân trên rồi xòe mềm ở chân váy góp phần tôn dáng hiệu quả, kết hợp tay cánh tiên tạo độ rủ nhẹ, tăng nét nữ tính. Chi tiết xếp nhún và thắt eo khéo léo giúp nàng định hình vóc dáng rõ ràng hơn, đồng thời tạo chuyển động linh hoạt. Khi hoàn thiện cùng giày tông sáng và phụ kiện tối giản, tổng thể trở nên hài hòa mà vẫn nổi bật.

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 2.
Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 3.

Một sắc thái dịu dàng lan tỏa từ váy hoa dáng babydoll với họa tiết hoa nhí tông hồng pastel trên nền trắng

ẢNH: @KATHERYN_LEE

Thiết kế xòe nhẹ mang lại cảm giác bồng bềnh, giúp vóc dáng thêm phần thanh thoát. Điểm nhấn cổ sen bản lớn kết hợp tay bồng tạo hiệu ứng cổ điển, làm nổi bật phần vai và tăng độ hài hòa cho tổng thể. Khi phối cùng giày nữ tính và túi xách đồng điệu, diện mạo trở nên mềm mại và tinh tế hơn. 

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 4.

Cảm hứng trong trẻo được khơi gợi qua váy hoa dáng rộng với họa tiết hoa nhí tông xanh nhạt trên nền sáng

ẢNH: @SRCHAFREEN

Thiết kế tay bồng dài mang lại nét yêu kiều, trong khi phần cổ bẻ giúp tổng thể không bị quá mềm mà vẫn giữ được sự chỉn chu. Khi nhấn eo bằng thắt lưng mảnh, vóc dáng trở nên cân đối hơn. Sự kết hợp cùng giày và tất mang hơi hướng cổ điển giúp nàng hoàn thiện diện mạo hài hòa, vừa thanh lịch vừa tươi mới.

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 5.
Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 6.

Gam màu xanh pastel mang đến cảm giác dịu mắt khi xuất hiện trên nền váy hoa họa tiết lớn được tiết chế tinh tế

ẢNH: @THUYTIEN.HUYNHPHAM

Thiết kế cổ chữ V giúp kéo dài phần thân trên, trong khi tay cánh tiên tăng thêm độ mềm mại cho tổng thể. Dáng váy dài thướt tha kết hợp chất liệu nhẹ tạo nên chuyển động linh hoạt, giúp nàng nổi bật theo cách nhẹ nhàng. Khi phối cùng túi xách tông trắng, tổng thể trở nên đồng điệu và thanh thoát hơn. 

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 7.
Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 8.

Ấn tượng thị giác được đẩy lên cao với váy hoa trễ vai mang họa tiết đa sắc trên nền trắng. Các chi tiết hoa được sắp xếp dọc thân giúp vóc dáng trông cao ráo hơn, trong khi phần vai trễ kết hợp tay bồng nhẹ tôn lên nét mềm mại

ẢNH: @BENZ_PUNYAPORN

Dáng váy xòe nhiều tầng tạo độ bay bổng, đặc biệt nổi bật khi di chuyển. Thiết kế hở lưng phía sau kết hợp bo thun ôm nhẹ giúp định hình vòng eo, mang lại vẻ ngoài hài hòa giữa quyến rũ và thanh lịch. Khi phối cùng phụ kiện tinh giản, tổng thể vẫn giữ được sự nổi bật mà không rối mắt.

Váy hoa và bảng màu tươi sáng mang đến vẻ ngoài dịu mắt- Ảnh 9.

Sự tinh tế được thể hiện qua váy hoa ren tông be sáng với bề mặt dệt nổi giàu chiều sâu. Thiết kế ôm gọn phần thân trên kết hợp chân váy xòe nhẹ giúp cân bằng giữa nét gợi cảm và sự trong trẻo. Chi tiết dây mảnh tôn lên bờ vai thanh thoát, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng cho tổng thể. Khi phối cùng giày cao gót tông sáng và phụ kiện tối giản, diện mạo trở nên thanh lịch mà vẫn cuốn hút

ẢNH: @CHII.LLEE

Từ bảng màu tươi sáng đến họa tiết đa dạng, mỗi thiết kế đều góp phần tạo nên cảm giác dễ chịu và thu hút ánh nhìn. Khi biết cách tiết chế và kết hợp, nàng hoàn toàn có thể biến váy hoa thành điểm nhấn nổi bật, vừa "mát mắt" vừa đậm chất thời trang trong mùa nắng.

váy hoa Họa tiết họa tiết hoa váy maxi thời trang mùa hè

Bài viết khác

Diện trang phục chấm bi, nàng thanh lịch mọi lúc

Diện trang phục chấm bi, nàng thanh lịch mọi lúc

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào

'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top