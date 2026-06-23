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Thời trang 24/7

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/06/2026 10:00 GMT+7

Mùa hè là cuộc chơi của những chất liệu nhẹ nhàng nuông chiều làn da. Tủ đồ của một quý cô sành điệu luôn có chỗ cho hai thái cực: nét mộc mạc phóng khoáng từ váy suông linen và vẻ kiêu kỳ, lộng lẫy của đầm lụa satin.

Váy suông linen, đầm lụa satin - hai 'ngôi sao' phong cách đối lập

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè - Ảnh 1.

Váy dài dáng maxi từ chất liệu lụa satin và linen phù hợp để nàng diện đi làm, dạo phố, đi biển, hẹn hò cuối tuần hoặc mặc ở nhà

ẢNH: MAUVE

Váy suông linen - bản tình ca mộc mạc của nắng vàng và cát trắng

Vải linen tự nhiên thấm hút mồ hôi, mang lại sự thoáng khí tuyệt đối. Phom dáng suông nhẹ rộng rãi không bó buộc vừa giúp che khuyết điểm vừa tạo điều kiện để làn da được "thở". Hai đặc tính này được kết hợp hoàn hảo, gửi gắm trọn vẹn trong từng mẫu váy suông linen.

Hãy ưu tiên các gam màu trung tính như be, trắng, nâu, xanh pastel... khi nàng chọn trang phục linen cho ngày nắng. Từ cảm giác thoáng nhẹ, nàng tận hưởng cảm xúc bình yên, sự phóng khoáng và gần gũi với thiên nhiên trong mỗi khoảnh khắc thường ngày.

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè - Ảnh 2.

Đầm lụa satin óng ả, kiêu sa dù phom dáng tinh giản thông minh tạo nên những điểm nhấn khó quên. Dáng đầm dài cổ chữ U, tay ngắn thoáng mát và tông màu hồng nhạt giúp nâng tông da, ghi dấu hình ảnh dịu nhẹ và tươi trẻ

ẢNH: MAUVE

Đầm lụa satin - vẻ đẹp kiêu kỳ và lộng lẫy cho những bữa tiệc mùa hè

Với đặc tính từ bề mặt vải satin bóng nhẹ phản chiếu ánh sáng, độ rũ tự nhiên ôm lấy đường cong cơ thể, đầm lụa satin từ lâu đã trở thành một trang phục mang tính biểu tượng của sự quyến rũ và sang trọng.

Nên chọn đầm satin cổ yếm hoặc slip dress tông màu hồng phấn, tím lavender lãng mạn cho các buổi tiệc tối hay bữa tối lãng mạn bên bờ biển, dạo phố đêm...

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè - Ảnh 3.

Phom dáng tối giản hoàn hảo của váy linen cổ chữ V với phần tay áo được lược bỏ, phần thân rộng rãi và còn có thể phối thêm thắt lưng da bản nhỏ

ẢNH: CUDDLE

Trang phục linen và lụa satin là một cặp đôi đối lập, tương phản nhưng lại bù trừ hoàn hảo cho nhau. Chất vải thô nhám đối ứng với chất vải bóng bẩy mịn màng, phom dáng rộng phóng khoáng và phom ôm sát tôn đường cong uyển chuyển phù hợp cho nhiều không gian khác nhau. Chính những đặc trưng này mang đến cho nàng sự linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi - diện váy linen trong ngày nắng nóng và diện đầm lụa satin cho những đêm tiệc lung linh.

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè - Ảnh 4.

Các mẫu váy linen có thể diện đi cà phê, dạo phố hoặc mặc bên ngoài bikini. Hầu hết gam màu của linen không kén da, kén dáng và không bao giờ bị lỗi mốt

ẢNH: ESTTE

Gợi ý cách phối váy linen suông và đầm lụa satin

Để giữ trọn nét mộc mạc tự nhiên của linen, hãy kết hợp trang phục và phụ kiện cói, dép, xăng đan, túi đan và trang sức bằng gỗ hoặc bằng bạc... Khi diện đầm satin, nên phối thêm trang sức ngọc tai, giày cao gót mảnh, túi xách nhỏ và trang sức ánh kim đơn giản.

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè - Ảnh 5.

Đường viền ren đăng ten mang lại nét duyên dáng cuốn hút cho đầm linen hai dây. Thiết kế được gợi ý phối theo phong cách tối giản với sự đồng điệu từ giày, túi đến trang sức hòa cùng layout trang điểm tự nhiên

ẢNH: RUBIES RUBIES

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè - Ảnh 6.

Đầm lụa satin tông màu hồng pastel khẽ ôm lấy từng đường cong cơ thể bằng sự mượt mà kiều diễm. Mỗi thiết kế từ lụa đều sở hữu "quyền năng" sắc đẹp, khiến mỗi bước đi của nàng đều thoắt hóa thành một khúc nhạc hè kiêu kỳ đầy lãng mạn

ẢNH: HOI VU

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè - Ảnh 7.

Đầm maxi phối chi tiết nhún thun eo tạo đường cong tự nhiên tương phản với phần thân dưới có độ phồng tự nhiên. Dáng cổ vuông và tay ngắn thoáng mát mang lại sức hút riêng cho kiểu trang phục tối giản điển hình của mùa nắng

ẢNH: MAUVE

Linen mộc mạc cho ngày nắng, satin kiêu kỳ cho đêm tiệc, hai thái cực đối lập nhưng lại là cặp đôi thời trang không thể thiếu của mùa hè. Sự kết hợp này mang đến tủ đồ tối giản thông minh, giúp bạn cân bằng hoàn hảo giữa cảm giác thoáng mát tự nhiên và diện mạo quyến rũ, thời thượng.

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cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

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