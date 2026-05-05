Thời trang 24/7

Wash denim và xu hướng dạo phố: Đơn giản mà vẫn chuẩn 'gu'

Tiffany Trần
Tiffany Trần
05/05/2026 16:00 GMT+7

Từng là biểu tượng của sự nổi loạn và phóng khoáng, trang phục wash denim nay đã bước ra khỏi khuôn khổ cũ để trở thành một tuyên ngôn thẩm mỹ mới trong thời trang đời thường.

Wash denim là kỹ thuật xử lý bề mặt vải jean để tạo hiệu ứng bạc màu, loang sắc hoặc phai màu tự nhiên. Nhờ nhiều cách biến tấu, chất liệu này ngày càng được ưa chuộng vì tạo điểm nhấn thị giác và giúp trang phục bớt đơn điệu mà không quá cầu kỳ. 

Áo khoác wash denim tông xanh năng động, thiết kế oversized tạo sự thoải mái, trong khi phần tay phồng giúp trang phục mềm mại hơn. Khi phối cùng chân váy voan đen xòe nhẹ, bộ trang phục tạo sự cân bằng giữa nét cá tính và vẻ nữ tính

ẢNH: @2PPI

Áo corset màu hồng với thiết kế khoét ngực sâu là lựa chọn nổi bật dành cho những ai thích phong cách gợi cảm nhưng vẫn trẻ trung. Thiết kế ôm dáng, chi tiết dây rút hai bên và hàng khuy kim loại giúp mẫu áo thêm sắc nét. Đi cùng quần denim wash xanh xám, set đồ trở nên hài hòa hơn và không tạo cảm giác quá chói mắt

ẢNH: @CHIPUPU

Thanh lịch với set trang phục denim đậm chất đường phố. Hiệu ứng wash nhẹ trên trang phục giúp trang phục bớt đơn điệu, trong khi các chi tiết rách xước trên quần shorts tạo thêm điểm nhấn. Khi kết hợp cùng sneakers cổ điển và mũ tròn vành, phù hợp cho những ngày nắng đẹp

ẢNH: @DEAR.ZIA

Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng phom rộng kết hợp chân váy denim xanh nhạt là gợi ý dễ ứng dụng. Chất liệu jean mềm cùng hiệu ứng wash nhẹ tạo cảm giác tươi sáng, còn dáng váy ngắn giúp người mặc di chuyển linh hoạt hơn

ẢNH: @HEESUNROSE

Sự tối giản luôn có sức hút riêng, và bản phối giữa áo len đen cổ tròn cùng quần denim ống suông là minh chứng rõ nét. Gam màu đen trung tính mang lại cảm giác thanh lịch, trong khi quần jeans wash xanh trầm giúp tổng thể không trở nên đơn điệu. Khi kết hợp cùng túi xách nâu burgundy và giày mũi nhọn, trang phục trở nên chỉn chu và phù hợp cho nhiều hoàn cảnh

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Với những ai theo đuổi phong cách gọn gàng, các thiết kế denim ôm dáng với hiệu ứng wash nhẹ là lựa chọn lý tưởng. Áo khoác denim dáng ngắn kết hợp cùng quần jeans tối màu giúp tôn lên đường nét cơ thể mà vẫn giữ được sự linh hoạt khi mặc hằng ngày. Hiệu ứng chuyển sắc nhẹ trên bề mặt vải tạo chiều sâu, giúp bộ đôi denim trở nên hiện đại hơn

ẢNH: @NYCHAA

Trên nền xám bạc, hiệu ứng wash mang đến cảm giác cá tính nhưng không quá mạnh mẽ. Quần jeans ống loe giúp kéo dài đôi chân, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn khi phối cùng áo hai dây ôm sát. Sự kết hợp này mang lại vẻ ngoài vừa năng động vừa quyến rũ, phù hợp với những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè

ẢNH: @PRIMTIYA

Đối với phong cách thường ngày, quần jeans wash dáng rộng là lựa chọn đáng thử. Hiệu ứng loang màu trên nền xanh nhạt giúp chiếc quần trở nên mềm mại hơn, giảm bớt cảm giác thô cứng vốn có của denim. Khi phối cùng áo thun ôm dáng, đạt được sự cân đối giữa rộng và ôm, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, dễ tiếp cận

ẢNH: @THYENN___

 

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

