Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

Mùa hè là thời điểm hoàn hảo để nàng khoe sắc cùng váy trễ vai. Với cấu trúc mềm mại của phần vai áo hạ thấp rộng rãi, thiết kế này giúp tôn bờ vai thanh mảnh của nàng và khoe trọn vẻ ngoài dịu dàng, quyến rũ.
Có nhiều lý do để váy trễ vai trở thành chiếc váy hè "must have" của mọi cô gái. Trong không gian sang trọng, váy trễ vai là cách khoe vóc dáng tinh tế, thể hiện gu thời trang đẳng cấp của người mặc; trong không gian thân mật đời thường, áo trễ vai, đầm lệch vai là trang phục thoáng mát, nhẹ nhàng và giàu nữ tính.
'Cân' mọi phong cách khi diện áo váy trễ vai
Dưới tiết trời mùa hè oi ả, váy trễ vai dễ dàng chiếm được cảm tình của chị em vì cảm giác thông thoáng, nhẹ mát tự nhiên. Điểm chung từ kiểu trang phục này là sự đàn hồi của phần vai áo nên người mặc có thể điều chỉnh các khoảng hở ở vai, cổ và chỏm vai theo sở thích riêng.
Bí quyết để nàng "cân" đẹp mọi phong cách khi diện áo váy trễ vai là sự tương đồng về bảng màu, họa tiết và phom dáng. Váy trễ vai tối giản làm từ các chất vải mỏng nhẹ như voan tơ, ren lưới, cotton ren lỗ... phù hợp với tạo hình trẻ trung ngọt ngào. Trong khi đó, các thiết kế có phần vai được xếp nếp cầu kỳ, làm từ các chất vải đứng phom tạo diện mạo kiêu kỳ, quý phái phù hợp diện trong các bữa tiệc lớn, sự kiện thảm đỏ, lễ hội trang trọng...