  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/05/2026 14:00 GMT+7

Mùa hè là thời điểm hoàn hảo để nàng khoe sắc cùng váy trễ vai. Với cấu trúc mềm mại của phần vai áo hạ thấp rộng rãi, thiết kế này giúp tôn bờ vai thanh mảnh của nàng và khoe trọn vẻ ngoài dịu dàng, quyến rũ.

Có nhiều lý do để váy trễ vai trở thành chiếc váy hè "must have" của mọi cô gái. Trong không gian sang trọng, váy trễ vai là cách khoe vóc dáng tinh tế, thể hiện gu thời trang đẳng cấp của người mặc; trong không gian thân mật đời thường, áo trễ vai, đầm lệch vai là trang phục thoáng mát, nhẹ nhàng và giàu nữ tính.

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 1.

Đầm tiệc màu vàng pastel phom dáng trễ vai tạo nên diện mạo đầy lôi cuốn, giúp mọi chuyển động trở nên duyên dáng và nhẹ nhàng hơn. Thiết kế là sự giao hòa của vẻ đẹp cổ điển và phong cách hiện đại, để quý cô tự tin ghi dấu ấn trong những khoảnh khắc đẹp nhất của mình

ẢNH: LAVIEM

'Cân' mọi phong cách khi diện áo váy trễ vai

Dưới tiết trời mùa hè oi ả, váy trễ vai dễ dàng chiếm được cảm tình của chị em vì cảm giác thông thoáng, nhẹ mát tự nhiên. Điểm chung từ kiểu trang phục này là sự đàn hồi của phần vai áo nên người mặc có thể điều chỉnh các khoảng hở ở vai, cổ và chỏm vai theo sở thích riêng.

Bí quyết để nàng "cân" đẹp mọi phong cách khi diện áo váy trễ vai là sự tương đồng về bảng màu, họa tiết và phom dáng. Váy trễ vai tối giản làm từ các chất vải mỏng nhẹ như voan tơ, ren lưới, cotton ren lỗ... phù hợp với tạo hình trẻ trung ngọt ngào. Trong khi đó, các thiết kế có phần vai được xếp nếp cầu kỳ, làm từ các chất vải đứng phom tạo diện mạo kiêu kỳ, quý phái phù hợp diện trong các bữa tiệc lớn, sự kiện thảm đỏ, lễ hội trang trọng...

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 2.

Nàng khẽ chạm vào vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng qua gam màu tím nhạt và cấu trúc đặc trưng của trang phục lệch vai và phần tùng váy phân tầng. Với sự linh hoạt của phom dáng, nàng tự do điều chỉnh độ trễ của vai áo phù hợp với không gian và phong cách cá nhân

ẢNH: ORCHID

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 3.

Chi tiết bèo nhún, xếp nếp cầu kỳ ở phần vai thấp tạo nên điểm nhấn cho trang phục đồng thời thu hút ánh nhìn vào phần thân trên. Không thể phủ nhận rằng kiểu váy liền có phần vai trễ chính là "vũ khí" để nàng tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

ẢNH: JM

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 4.

Nhiều thiết kế vai thấp có thêm phần dây vai mảnh dạng hai dây hoặc dây choàng ra sau cổ giúp trang phục luôn chỉn chu, không bị xô lệch. Thiết kế màu xanh dương có điểm nhấn là phần bèo lớn và các đường gấp nếp tạo sự mềm mại tự nhiên

ẢNH: EVA DE EVA

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 5.

Váy ren dáng suông trễ vai gam màu nâu cam quý phái, vừa nhẹ tôn dáng vừa mang lại cảm giác thanh thoát, yêu kiều

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 6.

Những gam màu sáng tươi như hồng dâu, xanh cô ban mang đến cảm giác trẻ trung và tràn đầy năng lượng; các thiết kế tông màu pastel, màu trắng ngà lại đem đến hình ảnh dịu dàng từ vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian

ẢNH: ORCHID

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 7.

Diện trang phục trễ vai theo phong cách tối giản với sự tinh tế của phom dáng được cân chỉnh hoàn mỹ hòa quyện cùng chất liệu cao cấp. Mẫu đầm trễ vai có diềm áo xếp ly tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn vào bờ vai và còn tôn thêm vẻ nữ tính, quyến rũ

ẢNH: SIXDO

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai- Ảnh 8.

Diện một thiết kế với nhiều phong cách là điều nàng có thể đạt tới dựa vào cách phối. Váy trễ vai kết hợp cùng dép bệt, mũ và túi cói cho chuyến đi chơi mùa hè hoặc phối cùng giày cao gót, túi ngọc trai để tạo phong cách sang trọng, quý phái cho nàng dự tiệc

ẢNH: SIXDO

váy trễ vai trễ vai đầm lệch vai trang phục trễ vai tôn dáng

Bài viết khác

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách

Váy xếp ly, khi nét điệu đà trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài cuốn hút

Váy xếp ly, khi nét điệu đà trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài cuốn hút

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo

Denim on denim: Công thức phối đồ cá tính chưa bao giờ lỗi mốt

Denim on denim: Công thức phối đồ cá tính chưa bao giờ lỗi mốt

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top