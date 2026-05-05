Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

Có nhiều lý do để váy trễ vai trở thành chiếc váy hè "must have" của mọi cô gái. Trong không gian sang trọng, váy trễ vai là cách khoe vóc dáng tinh tế, thể hiện gu thời trang đẳng cấp của người mặc; trong không gian thân mật đời thường, áo trễ vai, đầm lệch vai là trang phục thoáng mát, nhẹ nhàng và giàu nữ tính.

Đầm tiệc màu vàng pastel phom dáng trễ vai tạo nên diện mạo đầy lôi cuốn, giúp mọi chuyển động trở nên duyên dáng và nhẹ nhàng hơn. Thiết kế là sự giao hòa của vẻ đẹp cổ điển và phong cách hiện đại, để quý cô tự tin ghi dấu ấn trong những khoảnh khắc đẹp nhất của mình ẢNH: LAVIEM

'Cân' mọi phong cách khi diện áo váy trễ vai

Dưới tiết trời mùa hè oi ả, váy trễ vai dễ dàng chiếm được cảm tình của chị em vì cảm giác thông thoáng, nhẹ mát tự nhiên. Điểm chung từ kiểu trang phục này là sự đàn hồi của phần vai áo nên người mặc có thể điều chỉnh các khoảng hở ở vai, cổ và chỏm vai theo sở thích riêng.

Bí quyết để nàng "cân" đẹp mọi phong cách khi diện áo váy trễ vai là sự tương đồng về bảng màu, họa tiết và phom dáng. Váy trễ vai tối giản làm từ các chất vải mỏng nhẹ như voan tơ, ren lưới, cotton ren lỗ... phù hợp với tạo hình trẻ trung ngọt ngào. Trong khi đó, các thiết kế có phần vai được xếp nếp cầu kỳ, làm từ các chất vải đứng phom tạo diện mạo kiêu kỳ, quý phái phù hợp diện trong các bữa tiệc lớn, sự kiện thảm đỏ, lễ hội trang trọng...

Nàng khẽ chạm vào vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng qua gam màu tím nhạt và cấu trúc đặc trưng của trang phục lệch vai và phần tùng váy phân tầng. Với sự linh hoạt của phom dáng, nàng tự do điều chỉnh độ trễ của vai áo phù hợp với không gian và phong cách cá nhân ẢNH: ORCHID

Chi tiết bèo nhún, xếp nếp cầu kỳ ở phần vai thấp tạo nên điểm nhấn cho trang phục đồng thời thu hút ánh nhìn vào phần thân trên. Không thể phủ nhận rằng kiểu váy liền có phần vai trễ chính là "vũ khí" để nàng tôn dáng cho bờ vai mảnh mai ẢNH: JM

Nhiều thiết kế vai thấp có thêm phần dây vai mảnh dạng hai dây hoặc dây choàng ra sau cổ giúp trang phục luôn chỉn chu, không bị xô lệch. Thiết kế màu xanh dương có điểm nhấn là phần bèo lớn và các đường gấp nếp tạo sự mềm mại tự nhiên ẢNH: EVA DE EVA

Váy ren dáng suông trễ vai gam màu nâu cam quý phái, vừa nhẹ tôn dáng vừa mang lại cảm giác thanh thoát, yêu kiều ẢNH: RUE DES CHATS

Những gam màu sáng tươi như hồng dâu, xanh cô ban mang đến cảm giác trẻ trung và tràn đầy năng lượng; các thiết kế tông màu pastel, màu trắng ngà lại đem đến hình ảnh dịu dàng từ vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian ẢNH: ORCHID

Diện trang phục trễ vai theo phong cách tối giản với sự tinh tế của phom dáng được cân chỉnh hoàn mỹ hòa quyện cùng chất liệu cao cấp. Mẫu đầm trễ vai có diềm áo xếp ly tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn vào bờ vai và còn tôn thêm vẻ nữ tính, quyến rũ ẢNH: SIXDO