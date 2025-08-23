Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xăng đan và quần dài, cùng những ý tưởng trang phục ngày thu tươi mới và hợp thời trang để bạn khoe dáng bất cứ khi nào bạn muốn. Từ quần tây may đo và xăng đan xỏ ngón, quai mảnh... đây là cách kết hợp thời trang cho mùa thu 2025.
Quần dài trắng và xăng đan đen quai mảnh
Quần satin kết hợp với áo thun trắng trơn hoặc áo sơ mi tối giản cùng đôi dép xăng đan quai mảnh màu đen, gót cao vừa. Phụ kiện hoàn thiện set đồ như khuyên tai vàng bản to, kính râm và túi da.
Xăng đan xỏ ngón và quần satin
Quần tây nhẹ nhàng, được may đo tỉ mỉ với những nếp gấp và kiểu dáng thoải mái, kết hợp với áo sơ mi đen đậm chất ngày thu, thắt lưng có khóa kim loại và xăng đan xỏ ngón thanh lịch.
Trở về thập niên 70 với xăng đan đế xuồng và quần ống loe
Được chụp tại phim trường New York, Natalie Portman khoe vẻ ngoài hoài cổ, lấy cảm hứng từ thập niên 70, đang rất thịnh hành hiện nay. Cô nàng diện áo thun in họa tiết cùng quần ống loe, hoàn thiện set đồ với xăng đan đế xuồng - một set đồ hoàn hảo theo phong cách hippie rock.
Xăng đan đế bệt với áo gile trắng
Dép xăng đan đen bệt kết hợp áo gile trắng dáng dài tạo nên phong cách vừa tối giản vừa hiện đại. Sự đối lập giữa tông màu trung tính và phom dáng thoải mái giúp bộ trang phục trở nên thanh lịch, dễ ứng dụng cho cả dạo phố lẫn công sở trong ngày thu.
Xăng đan trắng và quần kẻ sọc dài
Bạn có thể diện chúng đi biển hoặc dạo phố, kết hợp với dép xỏ ngón hoặc giày mules thoải mái để kéo dài đôi chân. Hãy diện một chiếc áo ba lỗ trắng bên trong và một chiếc túi xách cói có lót da là món đồ không thể thiếu.