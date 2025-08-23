Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xăng đan và quần dài, cùng những ý tưởng trang phục ngày thu tươi mới và hợp thời trang để bạn khoe dáng bất cứ khi nào bạn muốn. Từ quần tây may đo và xăng đan xỏ ngón, quai mảnh... đây là cách kết hợp thời trang cho mùa thu 2025.



Quần dài trắng và xăng đan đen quai mảnh

Bộ đôi trắng tinh khôi, sang trọng, hoàn hảo từ sáng đến tối có thể mặc kèm blazer phù hợp cho những dịp trang trọng ẢNH: @ZINAFASHIONVIBE

Quần satin kết hợp với áo thun trắng trơn hoặc áo sơ mi tối giản cùng đôi dép xăng đan quai mảnh màu đen, gót cao vừa. Phụ kiện hoàn thiện set đồ như khuyên tai vàng bản to, kính râm và túi da.

Xăng đan xỏ ngón và quần satin

Xăng đan xỏ ngón và quần satin - dành cho những cô nàng ưa thích phong cách cổ điển ẢNH: @MIRJAKLEIN

Với những cô nàng không thể cưỡng lại vẻ đẹp bí ẩn của màu đen, ngay cả trong mùa thu, thì đây là lựa chọn hoàn hảo cho sự kết hợp vượt thời gian ẢNH: @MIRJAKLEIN

Quần tây nhẹ nhàng, được may đo tỉ mỉ với những nếp gấp và kiểu dáng thoải mái, kết hợp với áo sơ mi đen đậm chất ngày thu, thắt lưng có khóa kim loại và xăng đan xỏ ngón thanh lịch .

Trở về thập niên 70 với xăng đan đế xuồng và quần ống loe

Natalie Portman, với xăng đan đế xuồng và quần ống loe, đưa chúng ta trở về thập niên 70, đúng như những xu hướng mới nhất đang dẫn dắt ẢNH: @BACKGRID_USA

Được chụp tại phim trường New York, Natalie Portman khoe vẻ ngoài hoài cổ, lấy cảm hứng từ thập niên 70, đang rất thịnh hành hiện nay. Cô nàng diện áo thun in họa tiết cùng quần ống loe, hoàn thiện set đồ với xăng đan đế xuồng - một set đồ hoàn hảo theo phong cách hippie rock.



Xăng đan đế bệt với áo gile trắng

Dép xăng đan đen bệt phối cùng áo gile trắng dài mang đến vẻ ngoài tối giản mà hiện đại, vừa thoải mái lại giữ được nét thanh lịch tinh tế ẢNH: @ANIAWELA

Dép xăng đan đen bệt kết hợp áo gile trắng dáng dài tạo nên phong cách vừa tối giản vừa hiện đại. Sự đối lập giữa tông màu trung tính và phom dáng thoải mái giúp bộ trang phục trở nên thanh lịch, dễ ứng dụng cho cả dạo phố lẫn công sở trong ngày thu.

Xăng đan trắng và quần kẻ sọc dài

Dù mặc riêng hay kết hợp với áo sơ mi cùng tông, quần kẻ sọc dài vẫn là một trong những xu hướng thoải mái và sành điệu nhất cho những ngày cuối hè đầu thu 2025 ẢNH: RENTTHERUNWAY

Bạn có thể diện chúng đi biển hoặc dạo phố, kết hợp với dép xỏ ngón hoặc giày mules thoải mái để kéo dài đôi chân. Hãy diện một chiếc áo ba lỗ trắng bên trong và một chiếc túi xách cói có lót da là món đồ không thể thiếu.

